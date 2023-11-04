Etiler’de ‘gazino’ geceleri...

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İstanbul gece hayatının trendlerini belirliyor desem yeridir Umut Evirgen için. Önce Emirgân’ı ‘ele geçirdi’, orada bir eğlence kompleksi kurdu, gece 1.00 sonrası canlı müzik furyasını başlattı. Sonra Etiler’e geçti. Artık buranın klasiklerinden olan La Boucherie, Chicki Boom derken şimdi bir de Chicki Burger’ı açtı.

Geçen perşembe uğradım yeni sezonunu açan La Boucherie’ye, sahnede Ercan Saatçi vardı. Ara ara ses sisteminde sorun çıksa da Saatçi yılların tecrübesiyle geceyi bozmadan devam ettirdi. Kendi bestelerini söylüyor herkesle bir ağızdan. Meğer o meşhur “Dayanamam ben bu son gidişine, alışamadım sensizliğe” şarkısının sözleri de Saatçi’ninmiş. Hep bir ağızdan söylediğimiz bu şarkıyla gecenin geri kalanı için epey heyecanlandık.

Gecenin başında içeri girer girmez Umut Evirgen’i görüyorum, yanında sevgilisi oyuncu Alina Boz var. Sanki evlerine misafirliğe gelenleri karşılıyor, ayaküstü arkadaşlarıyla selamlaşıp sohbet ediyorlar. Mekân tıklım tıkış. Behzat Uygur, Burak Yamantürk yerlerini almış, sahnenin başlamasını bekliyor. Yemek 20.00’de, program 22.00’de başlıyor. 1.30’a kadar sahne sürüyor. Gece ilerledikçe daha da doluyor içerisi; İbrahim Kutluay, Tolga Sarıtaş, milli voleybolcumuz Simge Aköz... Hepsi orada...

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Burası şık bir dükkân, giyim kuşama önem vermek gerekiyor; öyle jean’imi giyeyim, altına spor ayakkabımı çekeyim olmuyor, mekânın ‘seksi’liğine, ‘cool’luğuna uyum sağlamak gerekiyor. Seksiliğine evet, çünkü burası kırmızı ışıkları, beyaz masa örtüleri, siyah püsküllü abajurlarıyla ‘seksi’ bir mekân...

Sahne başlamadan Emirgân Grup’un CEO’su Mert Özsarıkaya’yla sohbet ediyoruz. Sezon başlamadan birkaç hafta önce Pizza Emirgân’da otururken kulağıma “Gazino geceleri yapacağız Melis” diye fısıldamıştı. Pazar günlerini bu yeni konsepte ayırmışlar; Sakiler, Coşkun Sabah gibi isimler sahnede olacakmış. Güllü ve Ayta Sözeri gibi isimlerle de görüşüyorlar. Gazino gecesine uygun ayrı bir menü servis ediyorlar; daha rakı sofrası gibi... Meze, ara sıcak, ana yemek ve tatlının içinde olduğu menü, alkol hariç 2.000-4.000 lira arasında, fiyat sahnedeki isme göre değişiyor. Mesela yarın Sakiler var, kişi başı 2.500 lira...

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Burası kırmızı ışıkları, beyaz masa örtüleri, siyah püsküllü abajurlarıyla ‘seksi’ bir mekân...

HERKES 30 YAŞ ÜSTÜ

La Boucherie çarşambadan pazara kadar açık. Kokteyller 580-650 lira arasında. Tolga Futacı, Bahar Sönmez,

Deniz Sipahi ve Deniz Özdoğru La Boucherie sahnesinde dinleyebileceğiniz diğer isimler. Bu arada Evirgen’in arkadaşı oyuncu Serkan Keskin de bir programa başlayabilirmiş ilerleyen günlerde...

İçeride o gece hemen herkes 30 yaş üstüydü. Zaten Mert de “Buraya 30 yaş altını almıyoruz” diyor. ‘Gecelerde yaş ortalaması düştü’ diye konuşuluyor sürekli, evet ama 30 yaş sınırı da çok iddialı değil mi? Mesela ben bu köşeyi geçen yıl devralmış olsaydım bazı mekânların ancak kapısından havadisler verecektim anlaşılan! Bir seneyle kurtarıyorum, şükür... Hoş, 25 yaşındaki Alina Boz içerideydi ama...

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La Boucherie’nin yan komşusu Lezzetli Hayat ekimizin yazarı, şef Somer Sivrioğlu’nun Efendy’si. Kendisi de La Boucherie’nin müdavimlerinden aynı zamanda. Efendy’nin girişinin yanında yine Emirgân Group’un iki markası daha var. Chicki Boom ve Chicki Burger. Chicki Boom da çarşambadan pazara açık. 80’ler, 90’lar yabancı şarkılarla dans ediyorsunuz. Kokteyller 550-900 lira arasında. Murat Tokuz, Kerem Önger, Taner Erdem, Yakuza gibi isimler setin başında, programlarını Instagram hesaplarından duyuruyorlar. Bu gece DJ Batu&Turgut&Emre var. Eğer La Boucherie erken bitti diyorsanız geceye Chicki Boom’da devam edebiliyorsunuz. Bütün akşam eğlendiniz, dans ettiniz, gecenin sonunda mideniz kazınmaya başladı, hiç uzağa gitmeye gerek yok, hemen Chicki Boom’un yanındaki Chicki Burger’da ayaküstü hamburgerinizi atıştırıp eve dönebilirsiniz.

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La Boucherie: Levent, Lilyum Sok. No: 2, Beşiktaş

7/24 YETMEZ

NE VARSA KLASİKLERDE VAR!

Yaz boyu gece çıktığımızda saat 2.00-3.00’ü geçip de etrafımızdakiler ‘Nereye gitsek’ diye ‘kaşınmaya’ başlayınca herkesin aklına Aztek gelip sonra “Ama kapalııı” diye bir hayal kırıklığı yaşanıyordu. 47 yıllık mekân! Ben daha doğmadan Aztek varmış. Ve halen İstanbul gecelerinin vazgeçilmezi. Evet, Aztek temmuz ortasında kapılarını kapatır, ekim başında açar. Öyle bir yeniliğe, değişikliğe de gerek duymazlar çünkü müdavimleri zaten yıllardır nereye gitsek diye hiç düşünmez. Sadece dans ve eğlence için de değil, o vakitte lezzeti hiç değişmeyen patatesli yumurtasına, mantısına, etli dolmasına aşererek, karınlarını doyurmaya da giderler. Biz de La Boucherie’deki program sonrası o vakitte en ‘garantili’ olduğunu düşündüğümüz Aztek’e geçiyoruz... DJ Kaan Yorulmaz 23.30’da yavaş yavaş başlatıyor geceyi, saat ilerledikçe arttırıyor ritmi. Seda Sayan’dan ‘Ah Geceler’, Mahsun Kırmızıgül’den ‘Dinle’, Hande Yener’den ‘Kırmızı’, ara ara Türkçe rap’le coşturuyor, gecenin sonunda Özcan Deniz’den ‘Dön Desem’ geliyor. Tam patatesli yumurtanızı yerken aniden çatalı bırakıp dans etmeye başlıyorsunuz.



Etli dolma, mantı, patatesli yumurta, spagetti 500, sucuk ve köfte 600, sigaraböreği ve patates tava 250 lira. İçeride rakı da var, bira da, klasik kokteyller de... Fiyatları İstanbul gece hayatı ortalamasında. Rezervasyon konusuna gelince, kapısı çok sıkı, rezervasyonları Besim Topal alıyor. Yıllardır kitlesi belli ama ne kadar eski müşterisi olursanız olun, kapıya çok alkollü geldiyseniz kibarca o gece için yardımcı olamayacaklarını söyleyip geri çeviriyorlar. Pazartesi hariç her gün açık.

Aztek: Cumhuriyet Cad., Efe Sok. No: 36/a Şişli (0212) 247 59 01

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AH, GECELER





◊ Sibel Can bu gece 22.30’da Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

◊ Baran Bayraktar bu gece 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Mert Davran yarın 22.00’de ‘arabesk gecesi’ repertuvarıyla Ulu Orta sahnesinde. (0530) 252 75 05

◊ Ayçin Asan 8 Kasım Çarşamba 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69