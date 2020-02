Eskiden spor ayakkabıyla restorana giremezken şimdi istediğimiz her yere gidebiliriz

Sizin için sokak giyimi ne ifade ediyor? Nasıl tanımlarsınız?

Sosyal medyadan önce, sokaktan beslenen ve sokağı seven bir avuç insandık. Metroda, sokakta karşılaştığımızda giydiğimiz ceketten, spor ayakkabılarımızdan birbirimizi tanırdık. Hiç tanışmasak benzer hayat tarzlarımız olduğunu tahmin ederdik. Rap kültüründen beslenirdik.

Yani arkasında ortak bir felsefe mi var?

Evet ama şu an durum farklı. Sokak giyimi artık global. Herkes birbirini takip ediyor. Yani biz eskiden görünmez haldeyken, şu an neredeyse tüm dünya aynı hale geldi. Birkaç yıl önce spor ayakkabılarımızla Paris’te bir restorana bile giremezdik. Şu an istediğimiz her yere spor ayakkabılarımızla gidebiliriz. Şimdi her şey, herkes sokakla ilgili.

Louis Vuitton’un sanat yönetmenlerinden Virgil Abloh gibi gelecekte sokak giyiminin hayatımızdan çıkacağını düşünenler var. Ne dersiniz?

Yeni jenerasyonun bir anda sırtını döneceğini düşünmüyorum. Son 20 yılda bu kültür iyice benimsendi. Tabii ki trendler değişecek ama ben sokak kültürünün daha çok düşünce ve kafa yapısıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum.

Peki ilk kez gittiğiniz bir şehrin ya da ülkenin sokak ruhunu nasıl anlarsınız, yöntemleriniz neler?

Gittiğim şehrin farklı bölgelerini görmeye çalışıyorum. Yani, güzel ve şık bölgelerini gezerim ama aynı zamanda tehlikeli ve pek de güzel sayılmayacak kısımlarını da görmeye çalışırım. Kafede otururum, insanlarla sohbet ederim.

Gittiğiniz yerler arasında favori şehriniz neresi?

Bu soruya tek bir cevap vermem imkânsız. Konu yemekse Meksika ve Kopenhag. Tokyo ve Los Angeles’ı da çok severim. Münih ve Zürih’te de güzel arkadaşlıklar edindim.

Bize 2020 sokak giyimi trendlerinden bahseder misiniz?

Bu yıl koleksiyonlarda devamlılık görüyorum. Birçok defile izledim. Gözlemlediğim şey, büyük bir değişikliğin olmadığıydı. Son 10 yılda tüketim çılgınlığı çok arttı, birçok yeni marka ve ürün ortaya çıktı. Birçok marka, ürünlerinde devrimsel bir değişiklik yerine, zaten satan ürünün devamı ve benzeri parçaları hayata geçiriyor. Ancak, Sacai’nin favorilerimden biri olduğunu söyleyebilirim.





Tommy Hilfiger gibi lüks markalar da sokak modasına başarıyla uyarlanabilir. Gigi Hadid’in bu tarzı sizce de çok şık değil mi?