Eski şarkıya yeni ruh

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‘Öpmem Lazım’ (Tekli)

Melike Şahin

Baker Aaron

Gülbaba Records





Melike Şahin, şu sıralar sevilen şarkılarının remiks versiyonlarından oluşan bir albüm hazırlıyor.

Bu albümdeki çalışmalardan birini geçen günlerde tekli olarak yayımladı. İstanbullu bir müzisyen ve prodüktör olan Baker Aaron, Şahin’in ‘Öpmem Lazım’ adlı şarkısını orijinaline sadık kalarak remikslemiş ama ona Afrobeat ritimlerle yeni bir ruh katmayı da başarmış.

Hem ironik hem de romantik

‘Her Şey Dahil’ (tekli)

Güler Özince

Sony Music Türkiye





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Son dönemin kadın şarkı sözü yazarları arasında öne çıkan isimlerden Güler Özince. ‘Her Şey Dahil’ isimli son şarkısını eylül ayında gösterime girecek aynı isimli sinema filmi için hazırladı. Özince daha önce reklam ve diziler için de müzik yapmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi şarkı ironik ve romantik bir yaz hikâyesi anlatıyor.

Diğer yarısını buldu

‘Diğer Yarım’ (Tekli)

ATE

Selfmade Music Group





Rap müziğin genç yeteneklerinden ATE, yeni şarkısı ‘Diğer Yarım’la güzel bir çıkış yaptı. Şarkı listelerde hızla yükseliyor. ATE, şarkıyı kız arkadaşına yazmış, ona “Korkmuyorum, karanlığa gözlerimi kapadım. Çünkü biliyorum yakın bana adımın” diye sesleniyor.

Revart isyanda

‘Dayanamıyorum’

Revart

Sony Music Türkiye





Sefo’yla yayımladıkları ‘Yarım Kalır’la milyonlarca dinleyiciye ulaşan Revart, şimdi yeni şarkısı ‘Dayanamıyorum’la benzer bir başarıyı hedefliyor. Düzenlemesi Aerro imzalı şarkıda Latin etkisi dikkat çekiyor. Şarkının duygusal sözleriyse Revart tarafından yazılmış. Müzik kariyerinde güçlü şarkılarla ilerleyen Revart’ın önü açık.