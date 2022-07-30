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Eski şarkıya yeni ruh

#Melike Şahin#ATE#Revart
Eski şarkıya yeni ruh

Melike Şahin sevilen şarkısı ‘Öpmem Lazım’ı orjinaline sadık kalarak yepyeni bir yorumla yayımladı. Güler Özince ilk kez film müziği yaptı. ‘Her Şey Dahil’ bir yaz hikâyesi anlatıyor. Hip-hop müziğin yetenekli, genç isimleri atakta... İşte haftanın öne çıkan çalışmaları...

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‘Öpmem Lazım’ (Tekli)
Melike Şahin
Baker Aaron
Gülbaba Records

Eski şarkıya yeni ruh

Melike Şahin, şu sıralar sevilen şarkılarının remiks versiyonlarından oluşan bir albüm hazırlıyor.
Bu albümdeki çalışmalardan birini geçen günlerde tekli olarak yayımladı. İstanbullu bir müzisyen ve prodüktör olan Baker Aaron, Şahin’in ‘Öpmem Lazım’ adlı şarkısını orijinaline sadık kalarak remikslemiş ama ona Afrobeat ritimlerle yeni bir ruh katmayı da başarmış.

Hem ironik hem de romantik

‘Her Şey Dahil’ (tekli)
Güler Özince
Sony Music Türkiye

Eski şarkıya yeni ruh

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Son dönemin kadın şarkı sözü yazarları arasında öne çıkan isimlerden Güler Özince. ‘Her Şey Dahil’ isimli son şarkısını eylül ayında gösterime girecek aynı isimli sinema filmi için hazırladı. Özince daha önce reklam ve diziler için de müzik yapmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi şarkı ironik ve romantik bir yaz hikâyesi anlatıyor.

Diğer yarısını buldu

‘Diğer Yarım’ (Tekli)
ATE
Selfmade Music Group

Eski şarkıya yeni ruh

Rap müziğin genç yeteneklerinden ATE, yeni şarkısı ‘Diğer Yarım’la güzel bir çıkış yaptı. Şarkı listelerde hızla yükseliyor. ATE, şarkıyı kız arkadaşına yazmış, ona “Korkmuyorum, karanlığa gözlerimi kapadım. Çünkü biliyorum yakın bana adımın” diye sesleniyor.

Revart isyanda

‘Dayanamıyorum’
Revart
Sony Music Türkiye

Eski şarkıya yeni ruh

Sefo’yla yayımladıkları ‘Yarım Kalır’la milyonlarca dinleyiciye ulaşan Revart, şimdi yeni şarkısı ‘Dayanamıyorum’la benzer bir başarıyı hedefliyor. Düzenlemesi Aerro imzalı şarkıda Latin etkisi dikkat çekiyor. Şarkının duygusal sözleriyse Revart tarafından yazılmış. Müzik kariyerinde güçlü şarkılarla ilerleyen Revart’ın önü açık.

 

 

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#Melike Şahin#ATE#Revart

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