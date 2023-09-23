En iyi 10 saç bakım ürünü... Saçlarımız ışıl ışıl parlasın

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1- TÜM SAÇ TİPLERİ İÇİN

Olaplex No3 Hair Perfector

Valerie Dayan, Evrim Bayraktar ve Yıldırım Özdemir’in önerisi olan ürün boya, ısı ve çevresel sebeplerden etkilenen saçları onarıyor. Şampuan öncesi kullanılan bu vegan bakım ürünü paraben ve sülfat içermiyor, saçın parlaklık ve canlılık kazanmasına yardımcı oluyor. Tüm saç tipleri için uygun. 100 ml, 827 lira

2- GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN

Davines Nourishing Yıpranmış Kuru Saçlar İçin Sülfatsız Şampuan

İki jürinin favorisi, günlük kullanıma uygun olan ürün için Nihal Kanık “Şampuanı saç ve saç derisindeki kuruluğu gidermek için kullanıyorum, memnunum. İçeriği temiz, doğaya saygılı bir marka. Yaz mevsiminde kuruyan, yıpranan saçların nem dengesini sağlayıp güçlendiriyor” yorumunu yapıyor. 250 ml, 750 lira

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3- HASAR GÖRDÜYSE...

Moremo Hair Treatment 2X Miracle Onarıcı Saç Maskesi

Maske olarak uygulanan bu ürün nemini kaybetmiş saçınızı nemlendirip onararak, kesime gerek kalmadan güçlendiriyor. Özellikle güneş ve ısı işlemleri sonrası çok yoğun hasar görmüş, kurumuş, parlaklığını kaybetmiş ve güçsüzleşmiş saçlar için geliştirilen ürünü Evrim Bayraktar ve Nihal Kanık tavsiye ediyor. 180 ml, 566 lira.

4- DUŞTAN SONRA UYGULANIYOR

Urban Care Monoi Oil&Ylang Ylang Saç Bakım Maskesi

İki jürinin favorisi olan bu ürün için Melis Yılmaz “Yaz sonrası en sevdiğim ürünlerden. Denizden, güneşten yıpranan saçlarıma iyi geliyor. Kuru saçıma uygulayıp, beş dakika bekliyorum. Sonrasında duş alıp duruluyorum. Güneşten yıpranan saçlarımı yumuşacık yapıyor, harika kokuyor” diyor. 50 ml, 74 lira

5- RENKLİ SAÇLARI KORUYOR

Phyto Couleur Color Renk Koruyucu Besleyici Maske

Bu maske renkli saçların renk parlaklığını ve yoğunluğunu koruyor. Doğal pirinç peptidleriyle boya ve güneşten hassas hale gelen saçları yapılandırırken onarıyor. Beyaz ebegümeci özüyle saçlarınız iki kat daha parlak bir görünüme kavuşuyor. Ayfer Aydın ve Evrim Bayraktar tavsiyesi. 200 ml, 754 lira

6- GECE BOYUNCA NEM

Aveda Nutriplenish Nemlendirici Gece Serumu

Tüm saç tiplerine uygun. Nilüfer Pazvantoğlu “Saça anında etki ederek 8 saat süren nem sağlıyor. Hafif formülüyle saçlarınızı yeniliyor hem de şekillendiriyor. Mango yağı, organik Hindistan cevizi yağı ve organik nar yağından oluşan bu formül kırılgan saç tellerini gece boyunca nemlendiriyor” diyor. 100 ml, 1.099 lira

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7- ‘ÇOK GÜZEL KOKUYOR’

TheLifeCo Doğal Saç Bakım Yağı

Esra Er Kursan ürünü şöyle anlatıyor: “Organik Hindistan cevizi, avokado, argan, hintyağı ve zeytinyağından oluşan içeriğiyle saç ve saç derisine bakım yapıyor. Yüzde 97 doğal içeriklerden oluşuyor. En sevdiğim yanı saçı ağırlaştırmadan parlak ve canlı görünmesini destekliyor ve çok güzel kokuyor.” 100 ml, 499 lira

8- KUAFÖRE GEREK YOK

Ashley Joy Yoğun Onarıcı Bakım Maskesi

İşlem görmüş ve yıpranmış saçları onararak nem dengesini koruyor. Biotin, keratin içeriğiyle saça güç veriyor. “Nem, dolgunluk etkisini yitirmiş saçlarda anında etki sağlıyor. Haftada bir kez yeterli. En yıpranmış saçlarda bile kuaföre gitmeden evde en iyi yapılandırıcı bakımı sağlıyor” diyor Ecem Bayar. 200 ml, 284 lira

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9- SAÇ VE SAKALLARDA CANLILIK

System Man Saç Sakal Conditioner

Şükrü Dudu tavsiye ediyor: “Saçınız ve sakalınız için yumuşaklık ve doku kazandıran argan yağı içerikli günlük bakım ürünü. Yatıştırıcı ve antiinflamatuar özellikleriyle bilinen niasinamid saça parlak bir doku kazandırıyor. Karışık SAÇ ve sakal görünümünü ortadan kaldırarak pürüzsüzlük sağlıyor.” 200 ml, 750 lira

10- PARLAKLIK SAĞLIYOR

Cleansing Scalp Scrub, Sephora Collection

Yüzde 90 doğal. Tuz partikülleriyle saçı ve deriyi kirlilikten ve ölü hücrelerden arındırırken içeriğindeki elma sirkesi sayesinde saça parlaklık katıyor. Derinlemesine temizlik için haftada bir kez şampuan kullanmadan, saçınızı ıslattıktan sonra ürünü tüm saça uygulayabilirsiniz. 200 ml, 400 lira