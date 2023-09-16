En iyi 10 leke serumu: Yüzümüz parlasın, cildimiz ışıldasın

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1- AYDINLIK GÖRÜNÜM

Clinique Even Better Clinical Serum



Metin Uyar “Hyaluronik asit, vitamin B5, madecassoside içeren formülüyle koyu lekelerin açılmasına ve cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor” diyor. Melis Yılmaz “Cildim anında daha pürüzsüz ve aydınlık görünüyor” yorumunu yapıyor. Dermatolog Zahide Eriş ise hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine uygun olduğunu belirtiyor. 30 ml, 1.535 lira; 50 ml, 2.240 lira.

2- YÜZDE 98 DOĞAL İÇERİK



Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Serum



Damla Durak “Üniversite yıllarımdan kalan akne lekelerimi adeta bir silgi gibi silen, benim için gelmiş geçmiş en iyi leke serumu. Düzenli kullanmak ve sabretmek gerekiyor. Üstelik yüzde 98 doğal içeriklerden oluşuyor. Her cilt tipi rahatlıkla kullanabilir” diyor. Neslişah Şatıroğlu ve Gözde Atakoğlu’nun da önerisi. 30 ml, 1.150 lira.

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3- GÜNDÜZ VE GECE KULLANILABİLİR



The Purest Solutions Leke Karşıtı Arbutin Cilt Bakım Serumu



Güneş, hamilelik, akne ve yaşlılık lekelerinin giderilmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki arbutinden dolayı leke karşıtı bakım yapıyor ve cilt tonunu eşitlemeye destek oluyor. Gündüz ve gece kullanımına uygun. İpek Koşan, Metin Uyar ve Melis Yılmaz da ürünü kullanan ve tavsiye eden diğer jüri üyelerimiz. 30 ml, 355 lira.

4- ANINDA PARLAKLIK

L’Occitane Reine Blanche Aydınlatıcı Serum



Sonbaharda cildinizi yeniden dengeye kavuşturmak ve anında parlamasını sağlamak için L’Occitane’ın cilt aydınlatma serumu Reine Blanche’ı deneyebilirsiniz. Cildin en önemli iki ihtiyacına, yani aydınlanmasına ve tamamen yatışmış olmasına odaklanıyor. Nilüfer Pazvantoğlu ve Damla Durak öneriyor. 30 ml, 1.765 lira.

5- RENK TONUNU EŞİTLİYOR



La Roche Posay Saf Niacinamide 10 Leke Karşıtı Serum



Antioksidan, antienflamatuar ve kolajen uyarımını tetikleyen niacinamide (B3 vitamini) etkisiyle koyu leke görünümünü azaltıyor. Sabah ve akşam kullanıma uygun. Özellikle koyu renkli lekeleri gidermeye yardımcı oluyor ve cildin renk tonunu eşitliyor. Hassas ciltler için de uygun. Uzm. Dr. Selma Salman ve Melis Yılmaz da tavsiye ediyor. 30 ml, 1.235 lira.

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6- GÜNDE 2 DEFA, 3-5 DAMLA



SkinCeuticals Discoloration Defense Serum



Düzenli kullanımda (minimum 2 haftalık sürede) daha aydınlık bir cilde kavuşmaya ve inatçı lekelerin azalmasına yardımcı oluyor. Uzm. Dr. Selma Salman “İçeriğindeki traneksamik asit, niasinamid ve HEPES ile cilt lekelerine karşı etkili. Günde 2 defa, 3-5 damla kullanabilirsiniz” önerisini veriyor. 30 ml, 2.660 lira.

7- HAFİF SOYULMA YAPIYOR



Bioderma Pigmentbio C-Concentrate Serum



Gece kullanımına uygun olan bu serum içeriğindeki glikolik asit, salisilik asit gibi etken maddelerle hafif soyulma yapıyor ve ton eşitsizliğini gideriyor. Yine içeriğindeki azelaik asit ve niasinamid ile yatıştırıcı bir etki sunuyor ve tedaviye yardımcı oluyor. Lekeleri azaltıyor. Uzm. Dr. Selma Salman’ın tavsiyesi. 15 ml, 934,58 lira.

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8- ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VAR



Institut Esthederm Intensive Vitamine C2 Serum

Dermatolog Ezgi Özkur “C vitaminleri çok güçlü antioksidanlardır. Bu serum da C vitamini içeriyor. Tirozinaz isimli pigmentin oluşmasına neden olan enzimin aktivitesini azaltıyor. Böylece lekelere karşı bir etki sunuyor” yorumunu yapıyor. Ürün ayrıca kırışıklıkların giderilmesi konusunda da etkili ve hassas ciltlerin kullanımına uygun. 10 ml, 1.530 lira.

9- PÜRÜZ KARŞITI BİR ÜRÜN



Etat Pur-Pure Active Niacinamide Serum



İçeriğindeki niacinamide’den dolayı koyu lekelerin açılmasına yardımcı oluyor ve leke karşıtı bakım sağlıyor. Işıltı veren ve pürüz karşıtı bir ürün. Metin Uyar öneriyor. Ürün ayrıca akne oluşumunun engellenmesine ve hassasiyet kaynaklı cilt endişelerinin azalmasına destek oluyor.

15 ml, 749,90 lira.

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10- KIRIŞIKLIKLARDA DA ETKİLİ

Sinoz Anti-Dark Spot Leke Serumu



Formülündeki B3 vitamini (niacinamide) sayesinde ince kırışıklıkların oluşumunu önlemeyi amaçlıyor. İçeriğindeki alpha arbutin ve meyankökü ekstresi sayesinde lekelerin yoğunluğunu azaltmaya ve cilde daha aydınlık bir görünüm vermeye destek oluyor. İpek Koşan’ın tavsiyesi.

30 ml, 177 lira.