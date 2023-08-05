En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler

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1- FARKLI TARZLAR

Daire

Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı tarzlardaki evleri sahipleri anlatıyor. Tiny house’lar, ilginç hikâyelere sahip daireler, hepsi bu kanalda. 8 jüri üyemiz tavsiye ediyor.

2- ÜNLÜLER DE VAR



Artımekan

Eylem Tekinay “Ev turları düzenliyor ve ev yenileme maceralarına odaklanıyorlar. Farklı tasarım fikirlerini keşfedebileceğiniz bu kanalda ünlülerin dekorasyon deneyimleri de var” diyor.

3- EV TURLARI YAPIYOR



Kubilay Sakarya

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Takipçilerinin evlerini yorumlayan ve ev turları düzenleyen içmimar Kubilay Sakarya aynı zamanda 10 jürimizden biri. Onun kanalını Şebnem Buhara, Rana Korgül öneriyor.

4- SEKTÖR KONUKLARI



House Beautiful

Serkan Ennaç’ın önerdiği YouTube kanalında sektörden konukların özel röportajları var. Ayrıca House Beautiful dergisinde kapağa taşınan evlerin videolarını görebilirsiniz.

5- NEŞELİ VE PRATİK

Evim dergisi

Tuba Yüksel “Kendin yap konseptiyle Ev yenileme ve dekorasyon önerileri var. Hayatın içinden evler görmek mümkün. Neşeli ve pratik çözümler sunuyorlar” yorumunu yapıyor.

6- ZENGİN BİR KAYNAK

Home Art

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Melih Kohen’in “Kendi tarzına imza atmak isteyenler için zengin bir kaynak” dediği Home Art dergisinin kanalında evlerini A’dan Z’ye yenileyenlerin hikâyelerini görebilirsiniz.

7- GLOBAL ÖRNEKLER

Kalebodur ile Mimarlık

Sektör profesyonelleriyle tasarım tutkunlarını buluşturan kanalda Amerika, Şili, İspanya gibi ülkelerin mimarilerinden örnekler görmek mümkün. Elif Akti tavsiye ediyor.

8- İLERİ DÖNÜŞÜM



Tasarım Deryası

Günseli Büyüksağış “Kanalda ahşap ve cam boyamanın en iyi örnekleri, kendin yap tavsiyeleri ve ileri dönüşüm fikirleri gibi birbirinden farklı pek çok konuya değiniyorlar” diyor.

9- ÇOK EĞLENCELİ



TLC Emlak ve dekorasyon

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Kubilay Sakarya “TLC’nin programları çok eğlenceli. YouTube kanalından ise ‘ Rüya Gibi Evler’ ve ‘Cömert Ünlüler’i takip ediyorum” yorumunu yapıyor.

10- UYGUN FİYATLI



Evdeyiz

Belce Aydal “Eski ve yeniyi bir araya getiren uygun fiyatlı çözümler sunuyorlar. Kullanmadığınız bir komodini yenileyebilir veya balkonunuzu daha işlevsel hale getirebilirsiniz” diyor.