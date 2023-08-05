En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler

Pınar TAHİRLER / ptahirler@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00
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Yaşam alanımızda ufak da olsa yenilik yapmak enerjimizi değiştiriyor, ruhumuza iyi geliyor. YouTube, evimiz için ilham ve pratik çözümler ararken de başvurduğumuz adreslerin başında geliyor. Bu mecrada yayın yapan en iyi dekorasyon kanallarını uzman jürimize sorduk.
1- FARKLI TARZLAR
Daire
Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı tarzlardaki evleri sahipleri anlatıyor. Tiny house’lar, ilginç hikâyelere sahip daireler, hepsi bu kanalda. 8 jüri üyemiz tavsiye ediyor.
2- ÜNLÜLER DE VAR
Artımekan
Eylem Tekinay “Ev turları düzenliyor ve ev yenileme maceralarına odaklanıyorlar. Farklı tasarım fikirlerini keşfedebileceğiniz bu kanalda ünlülerin dekorasyon deneyimleri de var” diyor.
3- EV TURLARI YAPIYOR
Kubilay Sakarya
Takipçilerinin evlerini yorumlayan ve ev turları düzenleyen içmimar Kubilay Sakarya aynı zamanda 10 jürimizden biri. Onun kanalını Şebnem Buhara, Rana Korgül öneriyor.
4- SEKTÖR KONUKLARI
House Beautiful
Serkan Ennaç’ın önerdiği YouTube kanalında sektörden konukların özel röportajları var. Ayrıca House Beautiful dergisinde kapağa taşınan evlerin videolarını görebilirsiniz.
5- NEŞELİ VE PRATİK
Evim dergisi
Tuba Yüksel “Kendin yap konseptiyle Ev
yenileme ve dekorasyon önerileri var. Hayatın içinden evler görmek mümkün. Neşeli ve pratik çözümler sunuyorlar” yorumunu yapıyor.
6- ZENGİN BİR KAYNAK
Home Art
Melih Kohen’in “Kendi tarzına imza atmak isteyenler için zengin bir kaynak” dediği Home Art dergisinin kanalında evlerini A’dan Z’ye yenileyenlerin hikâyelerini görebilirsiniz.
7- GLOBAL ÖRNEKLER
Kalebodur ile Mimarlık
Sektör profesyonelleriyle tasarım tutkunlarını buluşturan kanalda Amerika, Şili, İspanya gibi ülkelerin mimarilerinden örnekler görmek mümkün. Elif Akti tavsiye ediyor.
8- İLERİ DÖNÜŞÜM
Tasarım Deryası
Günseli Büyüksağış “Kanalda ahşap ve cam boyamanın en iyi örnekleri, kendin yap tavsiyeleri ve ileri dönüşüm fikirleri gibi birbirinden farklı pek çok konuya değiniyorlar” diyor.
9- ÇOK EĞLENCELİ
TLC Emlak ve dekorasyon
Kubilay Sakarya “TLC’nin programları çok eğlenceli. YouTube kanalından ise ‘Rüya
Gibi Evler’ ve ‘Cömert Ünlüler’i takip ediyorum” yorumunu yapıyor.
10- UYGUN FİYATLI
Evdeyiz
Belce Aydal “Eski ve yeniyi bir araya getiren uygun fiyatlı çözümler sunuyorlar. Kullanmadığınız bir komodini yenileyebilir veya balkonunuzu daha işlevsel hale getirebilirsiniz” diyor.