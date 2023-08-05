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En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler

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#Ev#Dekorasyon#Fikir
En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 07:00

Yaşam alanımızda ufak da olsa yenilik yapmak enerjimizi değiştiriyor, ruhumuza iyi geliyor. YouTube, evimiz için ilham ve pratik çözümler ararken de başvurduğumuz adreslerin başında geliyor. Bu mecrada yayın yapan en iyi dekorasyon kanallarını uzman jürimize sorduk.

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1- FARKLI TARZLAR

Daire

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı tarzlardaki evleri sahipleri anlatıyor. Tiny house’lar, ilginç hikâyelere sahip daireler, hepsi bu kanalda. 8 jüri üyemiz tavsiye ediyor.

2- ÜNLÜLER DE VAR

Artımekan

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Eylem Tekinay “Ev turları düzenliyor ve ev yenileme maceralarına odaklanıyorlar. Farklı tasarım fikirlerini keşfedebileceğiniz bu kanalda ünlülerin dekorasyon deneyimleri de var” diyor.

3- EV TURLARI YAPIYOR

Kubilay Sakarya

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En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Takipçilerinin evlerini yorumlayan ve ev turları düzenleyen içmimar Kubilay Sakarya aynı zamanda 10 jürimizden biri. Onun kanalını Şebnem Buhara, Rana Korgül öneriyor.

4- SEKTÖR KONUKLARI

House Beautiful

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Serkan Ennaç’ın önerdiği YouTube kanalında sektörden konukların özel röportajları var. Ayrıca House Beautiful dergisinde kapağa taşınan evlerin videolarını görebilirsiniz.

5- NEŞELİ VE PRATİK

Evim dergisi

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Tuba Yüksel “Kendin yap konseptiyle Ev yenileme ve dekorasyon önerileri var. Hayatın içinden evler görmek mümkün. Neşeli ve pratik çözümler sunuyorlar” yorumunu yapıyor.

6- ZENGİN BİR KAYNAK

Home Art

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Melih Kohen’in “Kendi tarzına imza atmak isteyenler için zengin bir kaynak” dediği Home Art dergisinin kanalında evlerini A’dan Z’ye yenileyenlerin hikâyelerini görebilirsiniz.

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7- GLOBAL ÖRNEKLER

Kalebodur ile Mimarlık

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Sektör profesyonelleriyle tasarım tutkunlarını buluşturan kanalda Amerika, Şili, İspanya gibi ülkelerin mimarilerinden örnekler görmek mümkün. Elif Akti tavsiye ediyor. 

8- İLERİ DÖNÜŞÜM

Tasarım Deryası

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Günseli Büyüksağış “Kanalda ahşap ve cam boyamanın en iyi örnekleri, kendin yap tavsiyeleri ve ileri dönüşüm fikirleri gibi birbirinden farklı pek çok konuya değiniyorlar” diyor.

9- ÇOK EĞLENCELİ

TLC Emlak ve dekorasyon

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Kubilay Sakarya “TLC’nin programları çok eğlenceli. YouTube kanalından ise ‘Rüya Gibi Evler’ ve ‘Cömert Ünlüler’i takip ediyorum” yorumunu yapıyor.

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10- UYGUN FİYATLI

Evdeyiz

En iyi 10 dekorasyon kanalı: Evimizin havasını değiştirecek fikirler



Belce Aydal “Eski ve yeniyi bir araya getiren uygun fiyatlı çözümler sunuyorlar. Kullanmadığınız bir komodini yenileyebilir veya balkonunuzu daha işlevsel hale getirebilirsiniz” diyor.

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#Ev#Dekorasyon#Fikir

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