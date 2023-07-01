En iyi 10 after sun kremi! Güneşli bir günün ardından...

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Doç. Dr. Alev Eken
Dermatolog
Çiğdem Üregen
Uzman biyolog
Doç. Dr. Ezgi Özkur
Dermatolog
Dr. Güneş Ertürk
Dermatolog
Güzide Yülek
Güzellik editörü
İpek Koşan
Güzellik editörü
Nilüfer Pazvantoğlu
Güzellik editörü
Pelin Hasçalık
Güzellik editörü
Doç. Dr. Rukiye Yasak Güner
Dermatolog
Doç. Dr. Sibel Berksoy
Dermatolog
1 - Bronzluğu koruyor
Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Onarıcı Bakım Losyonu
Çiğdem Üregen “Güneşe maruz kalan ciltleri besliyor ve onarıyor. Bronzluğun kalıcılığını iki hafta boyunca korumaya yardımcı oluyor” diyor. 200 ml, 355 lira.
2 - Kaşıntıyı azaltıyor
Bioderma After Sun Jel Krem
Gençlerin ve yetişkinlerin kullanabileceği ürün için Rukiye Yasak “Rahatsızlık hissini giderir, kaşıntının azalmasına yardımcı olur” yorumunu yapıyor. 200 ml, 199 lira.
3 - Cildi tazeliyor
Nivea Sun Güneş Sonrası Nemlendirici Sprey
Paraben içermeyen ürün içeriğindeki aloe verayla cildi nemlendirip tazeliyor. Yanıkların iyileşmesine destek olur. Sibel Berksoy tavsiye ediyor.
200 ml, 200 lira.
4 - Doğal içerik
Lancaster Sun Sensitive After Sun Repairing Balm
İpek Koşan ve Nilüfer Pazvantoğlu’nun önerisi olan ürün hem yüz hem vücut kullanımına uygun ve yüzde 96’sı doğal içeriğe sahip. 150 ml, 449 lira.
5 - Soyulmayı önlüyor
La Roche Posay Posthelios After Sun
Shea yağıyla formüle edilmiş yapısıyla cilde nem kazandırıyor. Soyulmayı engelliyor ve bronzluğu uzun süre koruyor. Alev Eken ve Pelin Hasçalık öneriyor. 100 ml, 170 lira.
6 - Termal su etkisi
Avene After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu
Güzide Yülek “Bu markanın en sevdiğim özelliği ürünlerinde termal su olması. Termal su cildi nemlendiriyor, rahatlatıyor, cilt hassasiyetini yatıştırıyor” diyor. 200 ml, 499 lira.
7 - Yüz ve vücut için
Nuxe Sun Refreshing Güneş Sonrası Losyon
Sibel Berksoy “Yüz ve vücut kullanımına uygun. Bronzluğu iki haftadan daha uzun süre boyunca korumaya yardımcı oluyor” yorumunu yapıyor.
400 ml, 346 lira.
8 - E vitaminli
b-good Nemlendirici Vücut Kremi
Pelin Hasçalık’ın önerisi olan nemlendirici vücut kremi, formülündeki ‘skualen’ ve E vitaminiyle cildin doğal nem dengesini koruyor. Cildin ihtiyacına göre istenen sıklıkta kullanılabilir. 150 ml, 139 lira.
9 - Yapışkan değil
Urban Care Monoi Oil&Ylang Ylang Vücut Losyonu
Nilüfer Pazvantoğlu “Güneşe maruz kalmış cilde yoğun nem veriyor. İçeriğindeki Monoi yağı hassaslaşan vücut derisini besliyor. Yapışkan hissi de vermiyor” diyor. 250 ml, 158 lira.
10- Tamamen vegan
Sunozon Güneş Sonrası Nemlendirici Krem SOS
İpek Koşan “Yıpranmış cildi tazeleyerek nemli kalmasına yardımcı oluyor. Yağlı bir his de bırakmıyor. Ayrıca ürün tamamen vegan” yorumunu yapıyor. 100 ml, 100 lira.