En iyi 10 after sun kremi! Güneşli bir günün ardından...

Haberin Devamı

Doç. Dr. Alev Eken

Dermatolog

Çiğdem Üregen

Uzman biyolog

Doç. Dr. Ezgi Özkur

Dermatolog

Dr. Güneş Ertürk

Dermatolog

Güzide Yülek

Güzellik editörü

İpek Koşan

Güzellik editörü

Nilüfer Pazvantoğlu

Güzellik editörü

Pelin Hasçalık

Güzellik editörü

Doç. Dr. Rukiye Yasak Güner

Dermatolog

Doç. Dr. Sibel Berksoy

Dermatolog

1 - Bronzluğu koruyor



Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Onarıcı Bakım Losyonu

Çiğdem Üregen “Güneşe maruz kalan ciltleri besliyor ve onarıyor. Bronzluğun kalıcılığını iki hafta boyunca korumaya yardımcı oluyor” diyor. 200 ml, 355 lira.

2 - Kaşıntıyı azaltıyor



Bioderma After Sun Jel Krem



Gençlerin ve yetişkinlerin kullanabileceği ürün için Rukiye Yasak “Rahatsızlık hissini giderir, kaşıntının azalmasına yardımcı olur” yorumunu yapıyor. 200 ml, 199 lira.

Haberin Devamı

3 - Cildi tazeliyor



Nivea Sun Güneş Sonrası Nemlendirici Sprey



Paraben içermeyen ürün içeriğindeki aloe verayla cildi nemlendirip tazeliyor. Yanıkların iyileşmesine destek olur. Sibel Berksoy tavsiye ediyor.



200 ml, 200 lira.

4 - Doğal içerik



Lancaster Sun Sensitive After Sun Repairing Balm



İpek Koşan ve Nilüfer Pazvantoğlu’nun önerisi olan ürün hem yüz hem vücut kullanımına uygun ve yüzde 96’sı doğal içeriğe sahip. 150 ml, 449 lira.

5 - Soyulmayı önlüyor



La Roche Posay Posthelios After Sun



Shea yağıyla formüle edilmiş yapısıyla cilde nem kazandırıyor. Soyulmayı engelliyor ve bronzluğu uzun süre koruyor. Alev Eken ve Pelin Hasçalık öneriyor. 100 ml, 170 lira.

6 - Termal su etkisi



Avene After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu



Güzide Yülek “Bu markanın en sevdiğim özelliği ürünlerinde termal su olması. Termal su cildi nemlendiriyor, rahatlatıyor, cilt hassasiyetini yatıştırıyor” diyor. 200 ml, 499 lira.

7 - Yüz ve vücut için



Nuxe Sun Refreshing Güneş Sonrası Losyon



Sibel Berksoy “Yüz ve vücut kullanımına uygun. Bronzluğu iki haftadan daha uzun süre boyunca korumaya yardımcı oluyor” yorumunu yapıyor.

400 ml, 346 lira.

8 - E vitaminli



b-good Nemlendirici Vücut Kremi



Pelin Hasçalık’ın önerisi olan nemlendirici vücut kremi, formülündeki ‘skualen’ ve E vitaminiyle cildin doğal nem dengesini koruyor. Cildin ihtiyacına göre istenen sıklıkta kullanılabilir. 150 ml, 139 lira.

Haberin Devamı

9 - Yapışkan değil



Urban Care Monoi Oil&Ylang Ylang Vücut Losyonu



Nilüfer Pazvantoğlu “Güneşe maruz kalmış cilde yoğun nem veriyor. İçeriğindeki Monoi yağı hassaslaşan vücut derisini besliyor. Yapışkan hissi de vermiyor” diyor. 250 ml, 158 lira.

10- Tamamen vegan



Sunozon Güneş Sonrası Nemlendirici Krem SOS



İpek Koşan “Yıpranmış cildi tazeleyerek nemli kalmasına yardımcı oluyor. Yağlı bir his de bırakmıyor. Ayrıca ürün tamamen vegan” yorumunu yapıyor. 100 ml, 100 lira.