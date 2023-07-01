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En iyi 10 after sun kremi! Güneşli bir günün ardından...

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#After Sun#Güneş Kremi#Koruyucu Krem
En iyi 10 after sun kremi Güneşli bir günün ardından...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Bronzlaşmış cildin kendini yenilemesi gerekir. After sun’lar, yani güneş sonrası bakım kremleri de cildin nemlendirilmesine ve güneşin zararlı etkilerinin onarılmasına destek olur. Tatil çantanıza atabileceğiniz en iyi ürünleri uzman jürimize sorduk.

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Doç. Dr. Alev Eken
Dermatolog

Çiğdem Üregen
Uzman biyolog

Doç. Dr. Ezgi Özkur
Dermatolog  

Dr. Güneş Ertürk
Dermatolog

Güzide Yülek
Güzellik editörü

İpek Koşan
Güzellik editörü

Nilüfer Pazvantoğlu
Güzellik editörü

Pelin Hasçalık
Güzellik editörü

Doç. Dr. Rukiye Yasak Güner
Dermatolog

Doç. Dr. Sibel Berksoy
Dermatolog

1 - Bronzluğu koruyor

Caudalie Vinosun Protect Güneş Sonrası Onarıcı Bakım Losyonu

Çiğdem Üregen “Güneşe maruz kalan ciltleri besliyor ve onarıyor. Bronzluğun kalıcılığını iki hafta boyunca korumaya yardımcı oluyor” diyor. 200 ml, 355 lira.

2 - Kaşıntıyı azaltıyor

Bioderma After Sun Jel Krem

Gençlerin ve yetişkinlerin kullanabileceği ürün için Rukiye Yasak “Rahatsızlık hissini giderir, kaşıntının azalmasına yardımcı olur” yorumunu yapıyor. 200 ml, 199 lira.

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3 - Cildi tazeliyor

Nivea Sun Güneş Sonrası Nemlendirici Sprey

Paraben içermeyen ürün içeriğindeki aloe verayla cildi nemlendirip tazeliyor. Yanıkların iyileşmesine destek olur. Sibel Berksoy tavsiye ediyor.

200 ml, 200 lira.

4 - Doğal içerik

Lancaster Sun Sensitive After Sun Repairing Balm

İpek Koşan ve Nilüfer Pazvantoğlu’nun önerisi olan ürün hem yüz hem vücut kullanımına uygun ve yüzde 96’sı doğal içeriğe sahip. 150 ml, 449 lira.

5 - Soyulmayı önlüyor

La Roche Posay Posthelios After Sun

Shea yağıyla formüle edilmiş yapısıyla cilde nem kazandırıyor. Soyulmayı engelliyor ve bronzluğu uzun süre koruyor. Alev Eken ve Pelin Hasçalık öneriyor. 100 ml, 170 lira.

6 - Termal su etkisi

Avene After Sun Güneş Sonrası Bakım Losyonu

Güzide Yülek “Bu markanın en sevdiğim özelliği ürünlerinde termal su olması. Termal su cildi nemlendiriyor, rahatlatıyor, cilt hassasiyetini yatıştırıyor” diyor. 200 ml, 499 lira.

7 - Yüz ve vücut için

Nuxe Sun Refreshing Güneş Sonrası Losyon

Sibel Berksoy “Yüz ve vücut kullanımına uygun. Bronzluğu iki haftadan daha uzun süre boyunca korumaya yardımcı oluyor” yorumunu yapıyor.
400 ml, 346 lira.

8 - E vitaminli

b-good Nemlendirici Vücut Kremi

Pelin Hasçalık’ın önerisi olan nemlendirici vücut kremi, formülündeki ‘skualen’ ve E vitaminiyle cildin doğal nem dengesini koruyor. Cildin ihtiyacına göre istenen sıklıkta kullanılabilir. 150 ml, 139 lira.

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9 - Yapışkan değil

Urban Care Monoi Oil&Ylang Ylang Vücut Losyonu

Nilüfer Pazvantoğlu “Güneşe maruz kalmış cilde yoğun nem veriyor. İçeriğindeki Monoi yağı hassaslaşan vücut derisini besliyor. Yapışkan hissi de vermiyor” diyor. 250 ml, 158 lira. 

10- Tamamen vegan

Sunozon Güneş Sonrası Nemlendirici Krem SOS

İpek Koşan “Yıpranmış cildi tazeleyerek nemli kalmasına yardımcı oluyor. Yağlı bir his de bırakmıyor. Ayrıca ürün tamamen vegan” yorumunu yapıyor. 100 ml, 100 lira.

 

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#After Sun#Güneş Kremi#Koruyucu Krem

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