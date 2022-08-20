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En güzel anma

Güncelleme Tarihi:

#Deeperise&Jabbar#Benim İçin Üzülme#Bergen
En güzel anma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Deeperise&Jabbar ikilisi ‘Benim İçin Üzülme’nin yeni düzenlemesiyle arabesk müziğin unutulmayan ismi Bergen’e saygı duruşunda bulunuyor. Sena Şener hayatın gerçekleri karşısında ‘Düşünürsem Ölürüm’ diyerek isyanda... İşte bu haftanın öne çıkan teklileri...

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Bergen’in en güzel şarkılarından ‘Benim İçin Üzülme’ Deeperise düzenlemesiyle Jabbar tarafından yeniden yorumlandı. Deeperise’ın ustalıklı dokunuşları, Jabbar’ın duru yorumuyla şarkı bu kez farklı bir şekilde yüreklere dokunuyor. Söz ve bestesi Ali Tekintüre’ye ait olan şarkının yeni hali Bergen’in ölüm yıldönümü olan 14 Ağustos’ta yayımlandı. Bu özel projeyi hayata geçirense ‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content.

Sena Şener gerçeği gördü

Yeni şarkısı ‘Düşünürsem Ölürüm’de dediğine göre düzenin bozuk, insanların sahte olduğunu anlayan bir Sena Şener var şimdi karşımızda. Ve dimdik, en güçlü haliyle şarkıyı yorumluyor. İsyanını çığlık çığlığa baştan sona şarkıya yediriyor. Sena Şener, söz ve müziği kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlenmiş.

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En güzel anma

‘Düşünürsem Ölürüm’ (Tekli)
Sena Şener
Pasaj Müzik

Demirel’in renkli dünyası

Elmacıkkemiklerinin üzerine sürdüğü rengârenk boyalar artık alameti farikası haline geldi. Başta ‘savaş boyası’nı hatırlatsa da bize göre Barış Demirel’in renkli müzikal dünyasının bir yansıması. Alternatif müzik sahnesinin başarılı ismi, trompetiyle de eşlik ettiği yeni şarkısı ‘Gönül Yoldaşını Bulur’u yayımladı. Da Poet’in prodüktörlüğünü üstlendiği şarkının söz ve müziği Demirel’e ait.

En güzel anma

‘Gönül Yoldaşını Bulur’ (Tekli)
Barış Demirel
Universal Music Türkiye

Esmerin tadı...

Yazın son demlerini yaşıyoruz ama en çok bu mevsime yakışan afrobeat altyapılı şarkılar birer birer piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez söz yazarı, besteci ve prodüktör ikili Alaca’nın ‘Esmer’i karşımızda. Dinlerken olduğunuz yerde tatlı tatlı sallanmaya başladığınız şarkı, dilinize ilk dinleyişte dolanacak: “Esmer, esmer, esmer/Âşık oldum resmen...”

En güzel anma

‘Esmer’ (Tekli)
Alaca
Universal Music Türkiye

 

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#Deeperise&Jabbar#Benim İçin Üzülme#Bergen

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