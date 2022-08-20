En güzel anma

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Bergen’in en güzel şarkılarından ‘Benim İçin Üzülme’ Deeperise düzenlemesiyle Jabbar tarafından yeniden yorumlandı. Deeperise’ın ustalıklı dokunuşları, Jabbar’ın duru yorumuyla şarkı bu kez farklı bir şekilde yüreklere dokunuyor. Söz ve bestesi Ali Tekintüre’ye ait olan şarkının yeni hali Bergen’in ölüm yıldönümü olan 14 Ağustos’ta yayımlandı. Bu özel projeyi hayata geçirense ‘Bergen’ filminin yapımcısı Orchestra Content.

Sena Şener gerçeği gördü

Yeni şarkısı ‘Düşünürsem Ölürüm’de dediğine göre düzenin bozuk, insanların sahte olduğunu anlayan bir Sena Şener var şimdi karşımızda. Ve dimdik, en güçlü haliyle şarkıyı yorumluyor. İsyanını çığlık çığlığa baştan sona şarkıya yediriyor. Sena Şener, söz ve müziği kendisine ait olan şarkının prodüktörlüğünü de üstlenmiş.

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‘Düşünürsem Ölürüm’ (Tekli)Sena ŞenerPasaj Müzik

Demirel’in renkli dünyası

Elmacıkkemiklerinin üzerine sürdüğü rengârenk boyalar artık alameti farikası haline geldi. Başta ‘savaş boyası’nı hatırlatsa da bize göre Barış Demirel’in renkli müzikal dünyasının bir yansıması. Alternatif müzik sahnesinin başarılı ismi, trompetiyle de eşlik ettiği yeni şarkısı ‘Gönül Yoldaşını Bulur’u yayımladı. Da Poet’in prodüktörlüğünü üstlendiği şarkının söz ve müziği Demirel’e ait.

‘Gönül Yoldaşını Bulur’ (Tekli)Barış DemirelUniversal Music Türkiye

Esmerin tadı...

Yazın son demlerini yaşıyoruz ama en çok bu mevsime yakışan afrobeat altyapılı şarkılar birer birer piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez söz yazarı, besteci ve prodüktör ikili Alaca’nın ‘Esmer’i karşımızda. Dinlerken olduğunuz yerde tatlı tatlı sallanmaya başladığınız şarkı, dilinize ilk dinleyişte dolanacak: “Esmer, esmer, esmer/Âşık oldum resmen...”

‘Esmer’ (Tekli)AlacaUniversal Music Türkiye