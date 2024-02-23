En görkemli 10 antik kent ve ören yeri: İnsanlığın ayak izinde...

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1- ‘BURALARIN KRALI BENİM’

Sagalassos Antik Kenti, Burdur

Sagalassos; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait çok sayıda kalıntıyı barındırıyor. Nurgül Büyükkalay “Tepeden manzarayı kucaklarken buraların kralı benim hissine kapılıyorsunuz.” diyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Erdoğan Gümüş, Bahar Gündoğdu ve Ferdi Akarsu da öneriyor.

2- KÜLTÜR MİRASI

Efes Antik Kenti, İzmir





Önce Yunan, sonra Roma medeniyetlerine kucak açmış. UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde. Efes Antik Kenti, Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi ve Meryem Ana Evi olmak üzere 4 bileşenden oluşuyor. Yaprak Gürdal, Ferdi Akarsu, Serda Büyükkoyuncu, Yaşar İliksiz öneriyor.

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3- BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER

Afrodisias Antik Kenti, Aydın





Afrodisias, aşkın ve güzelliğin tanrıçası Afrodit’in şehri diye biliniyor. 2017’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Erdoğan Gümüş “Kentte atmosfer büyüleyici” diyor. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Serda Büyükkoyuncu, Nezih Başgelen ve Saffet Emre Tonguç da öneriyor.

4- YAŞAYAN MÜZE

Bergama Antik Kenti, İzmir

Nurgül Büyükkalay, Ferdi Akarsu ve Nezih Başgelen öneriyor. Gerçek adı Pergamon olan antik kent yaşayan bir müze gibi. Saffet Emre Tonguç: “MÖ 4. yüzyıldan kalmış bir hastane olan Asklepion’un şifa dolu atmosferini deneyimleyin.”

5- BAŞKENTİN KÜLTÜR VARLIĞI

Gordion Antik Kenti, Ankara

Polatlı ilçesindeki Gordion, Friglerin başkenti olarak biliniyor. Nezih Başgelen ve Serda Büyükkoyuncu öneriyor. Büyükkoyuncu: “UNESCO dünya mirası olarak kabul etti. Böylece başkent Ankara’nın listeye giren ilk kültür varlığı oldu” diyor.

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6- GÜNBATIMINI SEYREDİN

Assos Antik Kenti, Çanakkale

Şehrin en yüksek noktasında Athena Tapınağı var. Gülay Barbaros Altan: “Assos kalıntılarından ziyade, içinde olduğu coğrafyayla bütünleşen görsel bir şölen olması nedeniyle listemde. Günün en güzel battığı antik kent diyebilirim…”

7- ASLAN SEMBOLÜ ORADA

Ani Ören Yeri, Kars

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yaşar İliksiz ve Nezih Başgelen’in önerisi. İliksiz: “İpek Yolu üstündeki Krallar Diyarı… Ermeni ve Türk uygarlık eserlerine ait harabeler bir arada. Ve Türklerin Doğu’dan Batı’ya yürüyen aslan sembolünü barındırıyor.”

8- HİTİTLERİN BAŞKENTİ

Hattuşa, Çorum

Hattuşa Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllarca önemli bir merkez olmuş. UNESCO listesindeki kentte günümüze ulaşan çok sayıda tapınak, kraliyet surları gibi yapılar var. Nezih Başgelen ve Yaşar İliksiz’in önerisi.

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9- HERKES GÖRMELİ

Nemrut Milli Parkı, Adıyaman

Antiochos tümülüsü ve dev heykeller, Eskikale, Yenikale, Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü milli park içinde. Bahar Gündoğdu “Mutlaka herkes bir kez olsun oraya gitmeli ve görmeli” diyor. Nezih Başgelen’in de önerisi.

10- ÇEŞMESİ RESTORE EDİLDİ

Laodikeia Antik Kenti, Denizli

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın önerisi: “Laodikeia bugün ‘Ladik’ diye telaffuz ediliyor. Denizli’deki kazı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülüyor. Son olarak Laodikeia’nın ünlü anıtsal çeşmesi ‘Nymphaeum’ bu heyet tarafından restore edildi.”