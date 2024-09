Ekim yaklaştı, iddialı yapımlar bizi bekler

Haberin Devamı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve biletleri satışa çıkan Filmekimi, İstanbul’da 4-13 Ekim, Diyarbakır’da 10-13 Ekim, Ankara’da 17-20 Ekim, İzmir’deyse 24-27 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Cannes’dan Venedik’e, Sundance’ten Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmleri sinema yazarlarına sorduk. Uğur Vardan, Esin Küçüktepepınar ve Olkan Özyurt favori yapımlarını anlattılar.

‘OSCAR’LARDA DUYACAĞIZ’





Yandaki Oda (The Room Next Door), 107 dk

Uğur Vardan “Pedro Almodóvar ne çekse izlenir. Her filmi merakla beklenen yönetmenin ilk İngilizce uzun metrajlı filmi olan yapım, bu sene Venedik Film Festivali’nde ‘Altın Aslan’a uzandı” diyor. Olkan Özyurt ise ekliyor: “Almodóvar’ın ustalık eseri. Oscar’larda adını çok duyacağız.”

‘GERÇEKÇİ, KALP BURUCU’





Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Three Kilometers to the End of the World), 105 dk

Esin Küçüktepepınar filmle ilgili “Romanya sinemasından gerçekçi ve kalp burucu bir film. Yozlaşma, mahalle baskısı, inkâr ve genç ruhların yok oluşunu izliyoruz. Dünya bazen gerçekten küçük bir köy” yorumunu yapıyor.

‘DOSTLUK VE UMUT...’





Bir Salyangozun Anıları (Memoir of a Snail), 94 dk

Uğur Vardan “Grace’in yaşlı ve yalnız bir kadın olan Pinky’yle dostluğunu ve umuda yelken açmasını anlatan bu yapım, yıllar önce ‘Mary ve Max’ine bayıldığımız Avustralyalı yönetmen Adam Elliot’ın imzasını taşıyor” yorumunu yapıyor. Olkan Özyurt ise “Bu film salyangozlardan ziyade aslında hayatla ilgili” diyor.

‘ÇOK KONUŞULDU’





The Brutalist, 215 dk

Uğur Vardan: “Venedik Uluslararası Film Festivali’nin çok konuşulan filmlerinden biri olmasının yanı sıra En İyi Yönetmen ödülünü de alan ‘The Brutalist’, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’ye göçen bir mimarın öyküsünü anlatıyor. Brady Corbet imzalı yapımın kadrosunda Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy gibi isimler var.”

‘KÜLKEDİSİ HİKÂYESİ’





Anora, 138 dk

Egzotik dansçı Anora ile bir Rus oligarkın veliahtı arasında yaşanan trajikomik Külkedisi hikâyesi. Olkan Özyurt “Sean Baker imzalı ‘Anora’ Cannes’da kıran kırana geçen bir yarışmanın ardından bu yıl Altın Palmiye Ödülü’nü almayı başardı. Bu bile bu filmi izlemek için yeterli” tavsiyesini veriyor.

‘YILIN EN İYİLERİNDEN’





Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine As Light), 114 dk

Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi feminist bir özgürleşme öyküsü anlatıyor. Esin Küçüktepepınar şunları söylüyor: “Son derece duru, gerçekçi ve bir o kadar da ruha dokunan, incelikli bir film. Yılın en iyilerinden.”

‘GENÇLİK MESELESİ’

Cevher (The Substance), 140 dk

Uğur Vardan “Bir aerobik programı yıldızı ilerleyen yaşı nedeniyle işinden kovulur. Ardından gizemli bir laboratuvar ona ‘kendisinin daha iyi bir versiyonunu’ ortaya çıkaracak mucizevi bir maddeyi kullanmasını önerir. Coralie Fargeat’ın yönettiği filmde Demi Moore başrolde. ‘Gençlik iksiri meselesine çağdaş bir eleştiri” diyor.

‘MEDİTATİF ANLATIM’

Vermiglio, 119 dk

Esin Küçüktepepınar “Savaşın gölgesinde ama bir o kadar da dünyadan uzak, dağ başında bir köydeyiz. Ataerkil yaşamın ritmini ve film ilerledikçe kadınların bu yaşamdaki yeri üzerine bir hikâye izliyoruz. Zarif ve meditatif bir anlatımı var” yorumunu yapıyor.

‘KIRBAÇ CEZASI ALDI’

Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig), 166 dk

Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde soruşturma hâkimliğine terfi eden İman’ın öyküsüne odaklanıyoruz. İman’ın kaybolan silahı evde paranoyaya kapılmasına neden oluyor. Olkan Özyurt “Mohammad Rasoulof bu film yüzünden kırbaç cezasına çarptırıldı, sürgüne gitti. Bize de izlemek düşer. Günümüz İran’ının çarpıcı bir portresi” diyor.

‘MUZİP VE ÖZGÜN’

Büyük Yolculuk (Grand Tour), 129 dk

Portekizli ünlü yönetmen Miguel Gomes’in altıncı uzun metrajlı filmi ve Portekiz’in Oscar adayı. Esin Küçüktepepınar: “Gomes, ‘Tabu’ filmiyle başarı kazanmıştı. Şimdi de ondan yeni, muzip ve devasa bir macera daha. Gönül oyunlarından emperyalizme uzanan yolda izleyiciyi özgün bir eserin beklediği kesin.”