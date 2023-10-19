Ekim sonu etkinlik dolu

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KONSER

-Pentagram ‘An Epic Symphony’ konseri için 24 Ekim Salı 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 275-2.200 lira.

-Borusan Quartet 24 Ekim 20.30’da ‘Cumhuriyet Dönemi Bestecilerimiz’ konseri için ENKA Oditoryumu’nda klasik eserler seslendirecek. Bilet fiyatı öğrenci 45, tam 336 lira.

-Simge 24 Ekim saat 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 565, loca 13.750 lira.

-Chris de Burgh 26 Ekim Perşembe 21.00’de Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium’da İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 1.595-4.1250 lira.

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-Dolu Kadehi Ters Tut 27 Ekim Cuma 21.00’de Kemerburgaz Ormanı YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda konser verecek. Bilet fiyatı 550 lira.

-Tuğçe Şenoğul ve Yasemin Mori 27 Ekim 19.30’da Pera Müzesi’nde. Pera Cafe’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 170 lira.

-‘Notre Dame de Paris’ müzikalindeki Quasimodo rolü sayesinde dünya çapında tanınan karizmatik sesli Kanadalı şarkıcı Garou 27 Ekim 21.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Bilet fiyatı 550-4.650 lira.

-Londralı müzik ikilisi Kit Sebastian 27 Ekim 22.00’de Garanti BBVA Konserleri kapsamında Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 lira.

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-Rap müziğin öne çıkan isimleri Da Poet, Kayra, Kamufle, Baneva ve DJ Big Poppa 27 Ekim 21.30’da Babylon’da aynı sahnede bir araya gelecekler. Bilet fiyatı 100-250 lira.

-Jakuzi 27 Ekim Cuma 23.00’te Frankhan’da sahneye çıkacak. Öncesinde Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray ve Gülşah Turgut kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 400-750 lira.

SERGİ

-Müze Gazhane ‘Caz ile Köprü Kur’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Caz müziğini odağına alan sergi, Türkiye ile ABD arasındaki kültürel diplomasi tarihini inceleyen ve dönemi belgeleyen fotoğraflardan oluşuyor. Arşiv niteliğindeki sergi 27 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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-Altı sanatçının işlerinden oluşan karma sergi ‘Rüya Beni’ne Uyanış’, Barın Han’da ziyaretçilere kapılarını açtı. ‘Biz uyurken rüya gören benliğimiz neler yaşıyor’ sorusundan yola çıkan sergide Hazal Orhon, Cansu Sakız, Hare Sürel, Merve Usta, Onur Çanka ve Selim Siyami Sümer’in farklı disiplinlerdeki işleri var. Sergi 16 Kasım’a kadar görülebilir.

-Tufan Baltalar’ın ‘Evsel Şeyler’ sergisi İBB, Haliç Sanat Evleri 1’de ziyarete açıldı. Sanatçının seramik, yağlıboya, kâğıt gibi farklı materyallerden ürettiği işlerinden oluşan sergi binlerce yıldır evlerimizde kullanılan tabak ve çömleklerin ötesinde seramiğe ait farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyor. Sergi 31 Ekim’e kadar açık.

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ATÖLYE

-Şef Ali Mendeş ve miksolojist Oğuz Öztürk 24 Ekim Salı 19.00’da muhteşem kokteyller ve leziz suşi yapımının inceliklerini anlatacakları ‘Sushi&Cocktail Workshop’u düzenliyor. Beşiktaş, W Istanbul’da gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 1.600 lira.

- Finanskent’teki Cooking Class Academy 27 Ekim Cuma 18.00’de ‘Meksika Mutfağı: Quesadilla ve Taco Workshop’u düzenliyor. Etli taco, tavuklu quesadilla, guacamole, sour cream, pico de gallo soslarının yapımı ve sunum tekniklerinin öğretileceği etkinliğe katılım ücreti 1.650 lira.

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DJ

-Avangart Tabldot 28 Ekim Cuma 21.00’de Klein Phönix’te. Bileti 250, backstage 750 lira.

TİYATRO

-‘Gomidas’

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, Fehmi Karaarslan’ın başrolünü üstlendiği ‘Gomidas’ 22 Ekim Pazar 16.30’da Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nde sahnelenecek. Oyun bu topraklarda dünyaya gelip dünya müzik tarihine iz bırakan Ermeni müzik insanı Gomidas Vartabed’in hikâyesini konu alıyor. Yolcu yapımı oyunda 40 kişilik koro sahnede oluyor. Bilet fiyatı 190-400 lira.

-‘Fareler ve İnsanlar’

John Steinback’in yazıp Gökhan Kocaoğlu’nun rejisini üstlendiği, İzmir Devlet Tiyatroları yapımı ‘Fareler ve İnsanlar’ 25 Ekim Çarşamba 20.00’de İzmir, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden ‘Fareler ve İnsanlar’ birbirlerine zıt iki arkadaşın hikâyesinden yola çıkarak insan doğasının derinliklerine inen, duygusal bir tiyatro deneyimi sunuyor. Arif Yavuz, Umut Kolburan, Cemalettin Çekmece, Mustafa Turan, Ümit Dikmen, Akın Kurt ve Güneş Emir Cengiz gibi oyuncuların rolleri paylaştığı temsilin bilet fiyatı 30-50 lira.

-‘Pina Bausch: Cafe Müller’

27. İstanbul Tiyatro Festivali perdelerini Pina Bausch’un başyapıtı ‘Cafe Müller’le açıyor. Dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un sanatçı topluluğu Tanztheater Wuppertal güncel kadrosuyla İstanbul’a geliyor. Temsil 25 Ekim 21.00’de, 26 Ekim 19.00 ve 21.00 saatlerinde Zorlu PSM Turkcell sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Bilet fiyatı 382-1.100 lira.