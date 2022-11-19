Efsaneler sahnede

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OPERA
İstanbul Devlet OPERA ve Balesi, bugün 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘Carmen’ operasını sahneleyecek. Şef Zdravko Lazarov’un yönettiği temsilin bilet fiyatı 85-325 lira.
Bengü Beker, bugün 22.45’te Korto İstanbul sahnesinde olacak.
(0530) 662 16 80
Aybüke Albere bugün 22.00’de Marla Ankara’da sahneye çıkıyor. (0555) 188 85 85
Deha Bilimlier
25 Kasım Cuma 22.00’de Jolly Joker Private’ta. (0850) 549 01 19
DJ
Amerikalı efsanevi tekno DJ’i Jeff Mills bugün 22.00’de Volkswagen Arena’da performans sergileyecek.
RX organizasyonuyla düzenlenecek gecenin bilet fiyatı 280 lira. Sahne arkası 900 lira.
KONSER
*Ah! Kosmos ve Büşra Kayıkçı bugün 21.00’de ortak albümleri ‘Bluets’un lansman konseri için
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.
Bilet fiyatı 132-154 lira.
*Zen G yarın 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek.
Bilet fiyatı 150 lira.
*Köfn, 24 Kasım Perşembe 20.00’de IF Performance Hall Ankara’da şarkılarını başkentliler için söyleyecek.
Bilet fiyatı 132 lira.
*Marton Borsanyi ve
İklim Tamkan, Opus Amadeus İstanbul Org Festivali kapanış konseri için 24 Kasım Perşembe 20.30’da Santa Maria
Draperis Kilisesi’nde.
Bilet fiyatı 100-210 lira.
*Jakuzi 24 Kasım 21.30’da Babylon’da KONSER verecek.
Bilet fiyatı 75-200 lira.
*Dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina, 25 Kasım Cuma
21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir.
Bilet fiyatı 600-3.500 lira.