Efsane gitti, stili kaldı yadigâr

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Jane Birkin 60’lı ve 70’li yıllara damga vuran, her yönüyle eşsiz bir sanatçıydı. 65’ten fazla filmde rol aldı, Fransız müziğinin efsanevi ismi Serge Gainsbourg ile çıkardığı ‘Je t’aime... Moi Non Plus’ şarkısıyla o dönemde çığır açtı (Birkin, Gainsbourg ile yaşadığı fırtınalı aşkla da çok konuşuldu). İngiltere’de doğan Birkin, 21 yaşında Paris’e taşındı ve Fransız vatandaşı oldu. Bugün moda literatürüne geçmiş olan ‘Fransız kadını’ stilinin de başmimarıydı. Uzun dağınık kâküllü saçları, minimal makyajı, elinden eksik etmediği sepeti, çizgili bluzları, beyaz tişörtleri ve denim pantolonlarıyla çabasız stilin en güzel örneklerinden birini yarattı. Tarzıyla o döneme kadar kadınlara dayatılan standart güzellik ve moda algısına adeta başkaldırdı. Moda dünyası onu, stilini ve kadınsı görünüme yeni bir boyut kazandıran tavrını çok seviyor ve tam bir trend yaratıcısı olarak adlandırıyor.

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Jean ve beyaz üstler Birkin’in vazgeçilmezlerindendi.

Tasarımcılara ilham verdi

Birkin’in modaya etkisi kişisel beğenilerinin çok ötesine geçti. Doğal güzelliği kucakladı ve adeta tüm kadınları kendilerini oldukları gibi sevmeye teşvik etti. Moda endüstrisindeki etkisi trendleri aştı; tasarımcılara, kreatif isimlere ilham verdi. Hermès’in CEO’su Jean-Louis Dumas da sanatçıdan ilham alanlardan...

Sepet Birkin’in tarzının bir parçasıydı.

En tanınmış stil miraslarından olan Hermès Birkin çantanın enteresan bir hikâyesi var: 1984’te, Jane Birkin bir uçak yolculuğu esnasında, tarzının bir parçası haline gelen sepetini düşürür, eşyası etrafa saçılır. Yüksek sesle, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak uygun bir çantanın olmadığı konusunda memnuniyetsizliğini dile getirmeye başlar. Yanında o sırada Hermès’in CEO’su ve baştasarımcısı Jean-Louis Dumas oturmaktadır. Birkin’in şikâyeti Dumas’nın ilgisini çeker ve ikili bir sohbete dalar. Birkin çantanın ilk prototipi bu yolculukta ortaya çıkar. 1 yıl sonra, ikonik Hermès Birkin çantalar piyasaya sürülür.

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Bu çantalar ilk günden bu yana benzersiz bir lüks ve statü simgesi oldu. Fakat 2015’te Birkin, Hayvan Hakları Örgütü PETA’nın timsahların katlini gösteren görüntüler yayınlayınca isminin çantadan kaldırılmasını istedi. Hermès bir açıklama yaparak, görüntülerin kendilerine ait olmadığını belirtti. Sonrasında marka ve Birkin anlaşmaya vardı ve çanta isminde değişiklik yapılmadı. Hermès Birkin çantaları vegan ve sürdürülebilir kılmak için yeni yollar arıyor, örneğin 2021 ‘de mantar bazlı bir Birkin çanta üretti. Tüm bunlar çantanın cazibesini etkilemedi, bir Birkin çantanın fiyatı 10 bin dolar-450 bin dolar arasında. Vogue Amerika’nın haberine göre; birçok farklı rengi ve modeli üretilen bu çanta modelinden, Birkin’in dolabında dört adet vardı.

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Beyaz tişört ve jean olmazsa olmaz. Jane Birkin denince akla gelen en klasik görünümlerinden biridir farklı modellerdeki beyaz tişörtler ve yüksek belli denimlerle yaptığı kombinler.

Birkin’in 1970’lerdeki tarzına baktığımızda sık sık denim tulumlar giydiğini görüyoruz. Günümüzde de hâlâ popüler olan denim tulumları askılı bluzlarla tamamlayabilirsiniz. Saçınızı ve makyajınızı doğal tutun.

Süper mini babydoll elbiseler de onun tarzının kilit parçalarından. Bu elbiseleri siz de babet ve çizmelerle tamamlayarak benzer bir görünüm yaratabilirsiniz. mBüyük ve çerçeveli güneş gözlükleri de tıpkı ikonik sepet çantası gibi vazgeçilmezleri arasındaydı. Günümüzde bu tarz gözlükleri rahatça bulmak mümkün.

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HER TARZA UYGUN

Tam bir Jane Birkin gözlüğü… Beymen’de bulabilirsiniz.

Burberry, 5.820 lira

Düz ayakkabılar onun stilinin olmazsa olmazlarındandı.Derimod, 849,99 liraYüksek belli denim pantolonları beyaz tişörtlerle tamamlayın.Küf Vintage, 1.350 liraSepet çantalar olmadan bir Birkin stili düşünemiyoruz.Mango, 1.099,99 liraÇizgili tişörtler Fransız stilinin bir parçası.Mudo, 379,99 lira