Dünyanın ilk NFT bienali İstanbul’da!

Dünyanın ilk NFT’si ‘Quantum’ 2014 yılında Kevin McCoy tarafından basılmıştı. 2021 yılında Christie’s’in düzenlediği müzayedede Beeple adlı sanatçının ‘Everydays: The First 5000 Days’ isimli NFT eseri 69 milyon dolara satılınca da dikkatleri iyice üzerine çekti. Pandemi dönemiyle hızla hayatımıza giren ve kopyalanamayan biricik NFT’lerle ilgili her gün yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Artık birçok sanatçı NFT üzerinden üretimler yaparak dijital dünyadaki sanat koleksiyonerlerinin ilgisini çekiyor. Sanat galerileri NFT sergileri düzenliyor.

Ve şimdi de dünyanın ilk NFT bienali dün İstanbul’da Zorlu PSM’de kapılarını açtı. İki ay sürecek ‘NFT Biennial’ İstanbul’dan sonra Berlin, Amsterdam, Londra, Brüksel, Bogota, Los Angeles ve Tokyo’da sanatseverlerin karşısına çıkacak. 100’den fazla NFT sanat eserinin sergilendiği bienale metaverse dünyasından da ulaşılabilecek. Zorlu PSM’nin fuaye alanındaki dev ekranda ve galeri alanında ziyaret edilebilen bienal, 12 kişilik küratör ekibi tarafından hazırlanmış. Ziyaretçiler sergilerin yanı sıra VR/AR deneyimlere, performanslara, panel ve konuşmalara katılabilecek. Bugün de saat 19.30’da Zorlu PSM’de multidisipliner sanatçı Ecem Dilan Köse, dijital müzik bestecisi TKO (Osman Kürşat Tuncer) ile ‘Human’ adlı görsel-işitsel performansını icra edecek.

İnsanın teknoloji ve doğayla ilişkisi

Doğa, insan ve teknoloji kavramlarının iç içe geçtiği ‘NFT Biennial’ direktörü Rahim Ünlü “Birbirlerinden kesin çizgilerle ayıramayacağımız bu üç kavram birbirini sayısız yollardan etkiliyor, dönüştürüyor, yaratıyor. Ancak insanlık geleceğe doğru ilerledikçe bu kavramların ilişkisi daha karmaşık bir hal alıyor, farkları bir yandan belirginleşirken bir yandan giderek eriyor adeta. NFT Biennial, post-insan çağının kıyısında, bizi insan olmanın sınırlarında bir yolculuğa çıkmaya, teknoloji ve doğayla olan ilişkimizi sorgulamaya çağırıyor” diyor.



Saykodelik bir çağrı

Bienal’in çarpıcı işlerinden biri Tamiko Thiel’in sualtı yaşamına dikkat çeken ‘Anthropocene Daze’ isimli eseri. Sanatçı bu NFT'den elde edilen gelirin yüzde 10'unu oceanconservancy.org'a bağışlayarak tek kullanımlık plastiklerin üretiminin azaltılmasına, plastik toplama ve geri dönüşümünün iyileştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Eserini “Denizin güzelliğini tembelliğimizin ürünü olan ve dünya sahillerine çöp olarak attığımız plastiklerden korumak ve onurlandırmak için saykodelik bir çağrı” olarak tanımlayan sanatçı, izleyicilerden şunu istiyor: “Yüzme arkadaşlarımızın balık mı yoksa plastik çöp mü olduğunu ayırt edemediğimizde duyularımızın nasıl bozulduğunu deneyimleyin. Plastik kirliliğinin sona ermesine yardımcı olun.”



Kültür sanat ilgilileri için yaratıcı bir alan

Kültür-sanatta multidisipliner alanlar yaratmayı amaçladıklarını belirten PSM Genel Müdürü Filiz Ova ise şunları söylüyor: “Dünya çapındaki küratörlerin imza attığı dünyanın ilk NFT bienali ‘NFT Biennial’e ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Dijital araçları sanatsal üretimle bir araya getirirken dijital bir deneyime ev sahipliği yapmanın kültür sanat ilgilileri için yaratıcı bir düşünme alanı oluşturacağını, disiplinlerarasılığa ve kolektif çalışmaya da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm ziyaretçilerimizi 15 Ocak tarihine dek Zorlu PSM Galeri alanına bekliyoruz.”