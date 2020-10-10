Dumanı üstünde adresler

1) MALZEMELER YERLİ ÜRETİCİDEN

240 Derece, İstanbul

2015’te Metin Haras ve Cem Melek tarafından kuruldu. Üretim yerleri Ataşehir’de ve Yeşilköy’de bir dükkânları var. Kullanılan malzemeleri yerli üreticilerden temin ediyorlar. Yerli ceviz ve kayatuzu kullanıyor, işlenmiş ürünleri tercih etmiyorlar. Mehmet Yaşin’in önerisi. (0212) 663 20 30

2) KUŞAKLAR BOYU LEZZET

Pasto, Bursa

Geleneksel yöntemlerle ve yerel buğdaylarla Anadolu’ya özgü ekmekler üretiyorlar. Dört kuşaktır Osmangazi’de hizmet veren Pasto, Ebru Erke’nin favorilerinden... (0224) 241 45 21

3) FRANSIZ ESİNTİSİ

Sour & Sweet Artisan Bakery, İstanbul

Fırın 2016’dan beri Caddebostan’da hizmet veriyor. Fransız çavdarı ve ekşi mayalı bagetler en çok tercih edilen ürünler arasında. Mehmet Yaşin’in önerisi. (0216) 350 09 00

4) SIRRI SİYEZ BUĞDAYI

Tarihi Kuzguncuk Fırını, İstanbul

Kuzguncuk’taki fırının kapıları her gün 6.00’yla 23.00 arası açık. Salih Seçkin Sevinç “Siyez buğdayı ve ekşi mayalı ekmekleri nefis. Siyezden simitleri de var” diyor. (0216) 310 52 01

5) FARKLI ÇEŞİDE FARKLI UN

Pelin’in Ekmeği, İstanbul

Unlar, ekmeğin çeşidine göre, Türkiye’nin farklı bölgelerinden getiriliyor. Arnavutköy’deki fırının en çok tüketilen çeşidi klasik köy ekmeği. Ebru Erke tavsiye ediyor. (0212) 358 58 77

6) TOSTLARINI DA TADIN

Bröd, İstanbul

2015’ten beri Nişantaşı’nda hizmet veriyor. Ahmet Faik Karanis çeşit çeşit ekşi mayalı ekmeklerin yanı sıra bu ekmeklerden hazırladıkları tost ve sandviçlerin de tadına bakmanızı öneriyor. (0212) 234 27 63

7) İNTERNETTEN SİPARİŞ

Ekşi Maya, Ankara

Ankara’da üç farklı şubesi olan fırın taş değirmende öğütülen un kullanıyor. Aynı zamanda eksimaya.com.tr adresi üzerinden de sipariş alıyor.

Ebru Erke’nin önerisi. (0312) 504 24 21

8) SADECE FIRIN DEĞİL

Naan Bakeshop, İstanbul

Moda’daki mekân için Hülya Ekşigil “Bu fırında sadece birinci sınıf ekmekler üretmekle kalmıyor, o ekmeklerle nefis sandviçler de yapıyorlar” diyor. (0850) 221 70 99

9) LEZZETİ ‘ZERUN’DAN

Zerun 1650, İstanbul

Acıbadem’deki fırının ‘karakılçık ekşi mayalı’ çeşidi çok tercih ediliyor. Salih Seçkin Sevinç “Ekşi maya ve geleneksel ‘zerun’ unuyla nefis ekmekler üretiyorlar” diyor. (216) 339 39 59

10) KÖMBEYİ DENEYİN

Bonelli, Ankara

Başkentte pek çok noktada şubesi olan fırının zeytinli ciabatta ve organik tam buğday ekmeği çok seviliyor. Tolunay Sandıkçıoğlu “Kömbe ekmeğini de deneyin” diyor. (0312) 472 96 10

BİR ÖNERİ

TAM DA BALIK ZAMANI

Balık akınının devam ettiği şu günlerde, Boğaz kıyısındaki tahta masa ve sandalyeli küçük balık lokantalarında yemenin keyfi bir başkadır. Bu hafta önerimiz, Kandilli Vapur İskelesi’nin hemen yanındaki Suna’nın Yeri. Öğlen de akşam da bir başka güzel... Suna’nın Yeri’nin İncili Gastronomi Rehberi’nde iki incisi var.

Kandilli Mah. İskele Caddesi No: 4

Üsküdar - İstanbul