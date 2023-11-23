Dumanı üstünde…

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Olgunluk dönemi…

Başlıktaki klişe bir söz olsa da Buray’ın yeni albümü ‘Al Senin Olsun Dünya’yı dinlerken hissettiğim tam da bu oldu. 14 şarkıdan oluşan albümde müzisyen, onu milyonlara sevdiren tarzını esnetmekten çekinmemiş. Yelpaze de böylece genişlemiş, renklenmiş. Gözde Ançel şarkıları elbette var; ama daha önce de birlikte çalıştığı Emrah Karakuyu’nun yanı sıra Fikri Karayel ve Cem Belevi gibi isimler de sözleriyle albüme katkıda bulunanlar arasında.

‘Al Senin Olsun Dünya’ (Albüm)

Buray

GOMMA&WASP ENT.

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Şölene buyurun

Trap ve R&B türlerinde başarılı çalışmalarıyla son birkaç yıla damgasını vuran seslerden Güneş yeni albümünde pop sularında da geziniyor. Bu albüm aslında bize çok da yabancı değil. Şarkıların bir bölümü geçen aylarda tekli olarak yayımlanmış, çok da sevilmişti. Şimdiyse hikâyenin tamamlanmış hali karşımızda. Duygusal sözleri olan, bol ışıltılı, hareketli şarkılar var ‘POP’ta. Bir kulübün dans pistinde, disko topunun altında dinlediğinizi hayal edin…

‘POP’ (Albüm)

Güneş

Sony Müzik Türkiye

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Gülümseten şarkı

Dinlemeye doyamadığımız seslerden Jehan Barbur yeni şarkısı ‘Zor da Değil’de yüreğe yük edilmeden yaşanan aşkları anlattığını söylüyor. Söz ve müziği kendisine ait olan parçada müzisyen yine kinayeli tavrını sürdürüyor ve şarkıyı dinlerken gülümsememizi sağlıyor.

‘Zor da Değil’ (Tekli)

Jehan Barbur

Sony Music Türkiye

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Kon omzuma

2024’te albüm yayımlamaya hazırlanan Keremcem bizi nasıl bir çalışmanın beklediğinin ipuçlarını yeni teklisinde veriyor. ‘Molekül’de yalnızlıktan korkan bir kalp, insanın duygusal temasa duyduğu ihtiyaç anlatılıyor. Şarkının sözü ve müziği Emrah Şahin, Keremcem ve Yunus Adak’a ait.

‘Molekül’ (Tekli)

Keremcem

Mamba Music

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Önce tekli, sonra albüm

10 yıldır ortalarda yoktu, yeni tekliyle geri döndü. Üstelik önümüzdeki yıl çıkacak, Rick Rubin prodüktörlüğündeki yeni albümü ‘Real Power’ın müjdesini de vererek... Amerikalı indie rock grubu Gossip ‘Crazy Again’ adlı yeni şarkısıyla arayı hızla kapatmaya kararlı.

‘Crazy Again’ (Tekli)

Gossip

Sony Music Türkiye

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Gencecik yetenekler

İstanbul Caz Festivali’nin Genç Caz+ projesi üçüncü albümünü yayımladı. Programa yapılan başvurular arasından seçilen gruplar ve solo projeler, tarzlarına göre eşleştirildikleri deneyimli müzisyenlerle birlikte çalıştı. Ve ortaya bıkmadan, keyifle dinleyeceğimiz 6 parçalık bir albüm çıktı.

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‘Genç Caz+ 23’ (Albüm)

Projektiles, Esra Gürçay Quartet feat. Peter Shalamov, Zonda 4, BÜMK Orkestra, Eggmann Quartet ve Keskin Band