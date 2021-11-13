Dövme sanatının en maharetli ustaları...

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1- GERÇEKÇİ FİKİRLER...

Mama’s Boy Tattoo-İstanbul





Nişantaşı’ndaki stüdyo 2014 yılından bu yana hizmet veriyor. Serkay Tütüncü “İlhan ve Müge enerjisi harika bir çift. İstanbul’a geldikten sonra bütün dövmelerimi onlara yaptırdım. Fikir verme kısmında samimiler. Dövme konusunda gerçekçi olunması önemli. O yüzden onları tercih ediyorum” diyor. Instagram hesabından mesaj yoluyla randevu veriyorlar. @mamasboytattoo, mugebilirtattoo@gmail.com

2- BÜYÜK DESENLER İÇİN...

Vaso Vasiko-İstanbul





Ünlü dövme sanatçısı Vaso Vasiko’nun Nurgül Yeşilçay’dan Can Bonomo’ya pek çok ünlü müşterisi var. Pelin Çini “Türkiye’de dövme sanatını ileriye taşıyan usta isimlerden biridir. Özellikle Uzakdoğu desenlerinde ve büyük motiflerde çok başarılı” diyor. @vasovasiko (0533) 203 67 40

3- RENK RENK MUTLULUK

Can Levi-İstanbul

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İnsanların hikâyelerini dinleyip onlara özel tasarımları vegan boyalarla uyguylayan Levi’yi Süha Aksoy “Hikâyenizi ne kadar anlatırsanız ortaya o kadar güzel bir dövme çıkıyor. Yaptığı dövmeler renklerle dolu” diyerek öneriyor. @can_levi canlevitattoo@gmail.com

4- KENDİ TARZI VAR

Sinan Şahin-İstanbul





Siz istediğinizi anlatın, o kendi tarzıyla harikalar yaratsın. Özellikle portre konusunda muazzam işlere sahip. Kendi stüdyosunda hizmet veriyor. Ezgi Lejon “Sinan tarzının dışına çıkmaz, dövmeleri okunan adamlardan…” diyor. @sinantattooz sinandovme@gmail.com

5- BAŞARILI BİR EKİP

Mai Tattoo-Bodrum

Bodrum’daki Mai Tattoo’da harika işler çıkaran bir ekip var. Müşterileri güler yüzü ve samimiyetiyle karşılayan Tuncay Çalık işinde çok başarılı. Ozan Kaplan tavsiye ediyor. @tuncaycalik48

6- ÖVGÜ ALAN HAYAL GÜCÜ

Uğur Hasekin-İstanbul

Güzel sanatlar mezunu olan Hasekin, övgü alan bir göz-el koordinasyonu ve hayal gücüne sahip. Sadece söyleyeceğiniz kelimelerden sizin için özel tasarımlar yapıyor. Özel stüdyoda çalışan sanatçıya e-posta üzerinden ulaşmak mümkün. Bülent Akkızoğlu öneriyor.

@ugurhasekin ugurhasekin@gmail.com

7- Minimal isteyenlere...

Günce Altun-İzmir

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Grafik tasarımı okuyan sanatçı, özellikle çizgisel ve minimal dövmeler isteyenler için ideal çizimler tasarlıyor. Altun, herhangi bir stüdyoya bağlı çalışmıyor. Serkay Tütüncü’nün önerisi... @guncealtun guncetattooink@gmail.com

8- KLASİKTE EN İYİSİ

Tuğçe Türksoy-İstanbul

Klasik oldschool tarzının Türkiye’deki en iyi temsilcilerinden biri... Nihan Kişi “Gerçekten müthiş işler çıkarıyor” diyor. İstanbul

dışında Ankara’da çalıştığı dönemler de oluyor. @tugceturksoytattooer tugceturksoy@gmail.com

9- DETAYLAR ÖNEMLİ

Çisem Öztürk-İstanbul



Hiper-realistik, realistik, renkli, siyah-beyaz ve minimalist de dahil olmak üzere geniş bir skalada başarılı eserler ortaya çıkaran sanatçının yaptığı dövmeleri incelerken detayların içinde kaybolmak olası... İşlerinde, ressam olmasının etkisi kolayca seçiliyor. Süha Aksoy’un önerisi... @ozcise

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10- SİZ SÖYLEYİN, O ÇİZSİN

Onur Zeytin-Eskişehir

Hem renkli hem siyah-beyaz çalışan sanatçının stüdyosu Eskişehir’de. Nihan Kişi’nin önerdiği dövmeci, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak en doğru dövmeyi seçmenize yardım ediyor. @oztattoom onrzytn@gmail.com