DÃ¶rt bir yanÄ±mÄ±z etkinlik

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KONSER

-Oscar and the Wolf 15 Temmuz Cumartesi 21.00â€™de Ã‡eÅŸme, Om Paparazzi Beachâ€™te sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 650-1.000 lira.

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-Serenad BaÄŸcan, Sonat BaÄŸcan, Seda BaÄŸcan ve Selda BaÄŸcan 15 Temmuz 21.00â€™de YBY Woods YaÅŸam ve Etkinlik AlanÄ± sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatÄ± 250-450 lira

-Candan ErÃ§etin 15 Temmuz 21.15â€™te Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 339-1.017 lira. (VIP 1.234 lira)

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-Kalben 15 Temmuz 21.30â€™da Dorock XL KadÄ±kÃ¶yâ€™de sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 200-375 lira.

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-Mabel Matiz 16 Temmuz Pazar 21.00â€™de Turkcell Vadiâ€™de. Bilet fiyatÄ± 375-1.350 lira.

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-YÃ¼zyÃ¼zeyken KonuÅŸuruz yeni albÃ¼mleri â€˜KADER SK.â€™Ä±n lansman konseri iÃ§in Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sahneye Ã§Ä±kacak. 16 Temmuz 21.00â€™de gerÃ§ekleÅŸecek konserin bilet fiyatÄ± 250- 850 lira.

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-Melike Åžahin 17 Temmuz Pazartesi 21.00â€™de Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 825-925 lira.

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-Teoman 18 Temmuz SalÄ± 21.15â€™te ENKA EÅŸref Denizhan AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 336-550 lira. Ã–ÄŸrencilere 45,25 lira.

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-AmerikalÄ± keman virtÃ¼Ã¶zÃ¼ Lindsey Stirling Ä°stanbulâ€™a geliyor. 19 Temmuz Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de Turkcell Vadiâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek ÅŸovun bilet fiyatÄ± 770-3.300 lira.

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-Nil Karaibrahimgil 19 Temmuz 21.00â€™de Paraf KuruÃ§eÅŸme AÃ§Ä±khavaâ€™da sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 330-990 lira.

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-Karsu 19 Temmuz 21.00â€™de Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 318-1.050 lira. (VIP 1.350 lira)

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-GÃ¼lÅŸen 20 Temmuz PerÅŸembe 21.00â€™de Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 621-1.977 lira.

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-Simge 21 Temmuz Cuma 21.00â€™de Harbiye Cemil Topuzlu AÃ§Ä±khava Tiyatrosuâ€™nda. Bilet fiyatÄ± 282-1.695 lira.

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FESTÄ°VAL

-Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Sanat VakfÄ±â€™nÄ±n (Ä°KSV) dÃ¼zenlediÄŸi 30. Ä°stanbul Caz Festivali devam ediyor. 17 Temmuz Pazartesi 21.00â€™de Fatoumata Diwara The Marmara Esma Sultan YalÄ±sÄ±â€™nda konser verecek. Bilet fiyatÄ± 700-800 lira. 18 Temmuz SalÄ± Lizz Wright ve Elif Sanches, Sultan Park-SwissÃ´tel The Bosphorusâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 550-650 lira. 19 Temmuz Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de festivalin 30â€™uncu yÄ±lÄ±na Ã¶zel â€˜Ä°stanbul CazÄ±nÄ±n ÃœÃ§ KuÅŸaÄŸÄ±â€™ konseri var. Bilet fiyatÄ± 300-600 lira.

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-â€˜+1 Sunar: KalamÄ±ÅŸ Yaz Festivaliâ€™ KalamÄ±ÅŸ AtatÃ¼rk ParkÄ±â€™nda. 43 KONSER, 17 film gÃ¶steriminin Ã¼cretsiz gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi festival 10 EylÃ¼lâ€™e kadar devam edecek. 18 Temmuz SalÄ± 21.00â€™de Trio Canola&Trio Sakura oda mÃ¼ziÄŸi topluluklarÄ± konser verecek. 19 Temmuz Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de â€˜Mad Maxâ€™ filminin gÃ¶sterimi gerÃ§ekleÅŸecek.

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SERGÄ°

-Sevil DolmacÄ± Art Gallery yerli Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä± Lanpirâ€™in â€˜CONTRAÐ¯IOâ€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. SanatÃ§Ä±nÄ±n â€˜zÄ±tlÄ±kâ€™ kavramÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± sergisinde â€˜CHESÆ§â€™ serisi baÅŸta olmak Ã¼zere farklÄ± serilerinden tuval iÅŸleri bir araya geliyor. Oyun kavramÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan tablolarÄ± bÃ¼yÃ¼cÃ¼ler, melekler, cadÄ±lar ve pagan imgeler sÃ¼slÃ¼yor. Sergi 3 AÄŸustosâ€™a kadar ziyaret edilebilir.

-Evrim Sanat Galerisi â€˜Ä°mgelerin BuluÅŸmasÄ±â€™ karma resim sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. 11 genÃ§ sanatÃ§Ä±nÄ±n 49 eserinin olduÄŸu sergide yaÄŸlÄ± boya, toz pastel, monotip, linol, serigrafi ve gravÃ¼r baskÄ± tekniÄŸiyle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ eserler var. â€˜Ä°mgelerin BuluÅŸmasÄ±â€™ 20 Temmuzâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

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-MÃ¼ze Gazhane, HOOD Base ve Onaranlar KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸen â€˜Rejektaâ€™ sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. SERGÄ°, marka ve kurumlarla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rsel iletiÅŸim sÃ¼reÃ§leri iÃ§inde Ã§eÅŸitli sebeple reddedilen, kullanÄ±lmayan ya da ilk halinden uzaklaÅŸan gÃ¶rsel tasarÄ±mlarÄ± seyirciye sunuyor. 16 Temmuzâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

ATÃ–LYE

-KoÅŸuyoluâ€™ndaki EKS Mutfak Akademisi, 19 Temmuz 15.00â€™te makaron atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. Orman meyveli, naneli, Ã§ikolatalÄ±, limonlu makaron yapÄ±mÄ±nÄ±n anlatÄ±lacaÄŸÄ± atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.000 lira.

-Finanskentâ€™teki Cooking Class Academy, Ã§Ä±tÄ±r tavuk, mozzarella stick, soÄŸan halkasÄ±, sigara bÃ¶reÄŸi ve patates kÄ±zartmasÄ± gibi Ã§Ä±tÄ±r tabaÄŸÄ± sevenler iÃ§in 21 Temmuz Cuma 19.00â€™da â€˜Finger Foodâ€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. PiÅŸirme ve paneleme tekniklerinin anlatÄ±lacaÄŸÄ± atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 880 lira.

GECE

-Baran Bayraktar 15 Temmuz Cumartesi 23.30â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. Rezervasyon iÃ§in @kortoistanbul

-Hera Aslan 15 Temmuz 23.30â€™da Vaha YenikÃ¶yâ€™de. (0530) 135 88 10

-Ã–zay BakÄ±r 15 Temmuz 23.00â€™te Folks Kitchen&Cocktailâ€™de. (0530) 251 92 50

-BegÃ¼m Obiz 15 Temmuz 23.30â€™da 78 Ankaraâ€™da. (0546) 168 78 78

-Ã–zgÃ¼n 15 Temmuz 23.00â€™te Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Derya BedavacÄ± 16 Temmuz Pazar 22.00â€™de Cahide AlaÃ§atÄ±â€™da. (0232) 729 99 90

-AybÃ¼ke Albere 16 Temmuz 23.30â€™da Korto AlaÃ§atÄ±â€™da. Rezervasyon iÃ§in @kortoalacati

-Can GÃ¼ndÃ¼z 20 Temmuz PerÅŸembe 21.30â€™da Chalet Gardenâ€™da. (0542) 326 82 83

-Melek Mosso 21 Temmuz Cuma 22.00â€™de Jolly Joker AlaÃ§atÄ±â€™da. (0850) 549 01 38

DJ

-AvusturyalÄ± elektronik mÃ¼zik ikilisi HVOB 15 Temmuz Cumartesi 21.00â€™de KafesxMiloâ€™da. Bilet fiyatÄ± 350-800 lira.

-FransÄ±z ikili Polo&Pan 16 Temmuz Pazar 21.30â€™da Klein PhÃ¶nix Parkâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 580-1.750 lira.

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