Dördüncü cemre müziğe…

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Bekleyiş sona erdi

Edis ‘Bana mı?’ adlı şarkısını 2019’da Volkswagen Arena’da verdiği konserde ilk kez söylemişti. O tarihten sonra izleyeceği yolun işaretlerini taşıması açısından önemliydi. Nihayet tekli olarak da çıktı. Söz ve müziği Emrah Karakuyu imzalı şarkıyı Devrim Karaoğlu ve Can Volkan düzenlemiş. Edis yine vokalinde zekice oynamalar yaparak şarkının üzerine tam oturmasını sağlamış.

‘Bana mı?’ (Single)

Edis

DMC

Şaşırtmadı

Aleyna Tilki arada yurtdışına açılma çalışmalarına kısa bir mola verip yerli piyasaya yönelik şarkılar yapmaya devam ediyor. ‘Başıma Belasın’ benzerlerini daha önce de kendisinden dinlediğimiz, modern dokunuşlu, arabesk ruhlu bir şarkı. Tam da hayranlarının bayıldığı türden... O da Edis gibi söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya ait bir parça tercih etmiş. Düzenlemedeyse Nushadow imzası var.

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‘Başıma Belasın’

Aleyna Tilki

DMC

Harbiye hatıraları

Başarılı yorumcu Melike Şahin geçen eylül ayında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda iki başarılı konser vermişti. Bu konserlerin kayıtlarından 3 şarkıyı maksi tekli olarak yayımladı. O zaman ‘Dön Ne Olur’, ‘Bedelini Ödedim’ ve Ah! Kosmos işbirliğinden doğan ‘Miras’ı bir de canlı kayıttan dinleyelim.

‘Harbiye 2022’ (Maksi tekli)

Melike Şahin

Gülbaba Records

Önce tekli, sonra albüm

Yurtdışından sonra müzik kariyerine Türkiye’de devam etme kararı veren Kum sağlam adımlarla ilerliyor. Birçok tarza olan hâkimiyetiyle öne çıkan müzisyeni yaptığı müzikle ilgili olarak ayrı bir yere koymak gerekiyor. İkinci albümü ‘Apartmanlar’ın ilk teklisi ‘Uykusuz’ depresif ruh halini yansıtan punk ekseninde bir parça.

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‘Uykusuz’ (Tekli)

Kum

Sony Music Türkiye