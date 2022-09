Deneysel stiliyle fark yaratanlar

Haberin Devamı

Modada cinsiyetsizlik konusunu uzun bir süredir konuşuyoruz. Konunun son örneği olarak Brad Pitt ‘Suikast Treni’ (Bullet Train) filminin Almanya’daki galasında, kırmızı halıda etekle gerçekten çok iyi görünüyordu. Hemen ardından filmin Los Angeles galasında tercih ettiği yeşil takımı ve sarı spor ayakkabılarıyla da günlerce konuşuldu. Londra’da bir başka yeşil takım elbiseyle havalı görünmenin sınırlarını zorladı.

Filminin galasına kahverengi etek takımla katılan Brad Pitt’in bu kıyafeti sosyal medyada çok konuşuldu.

Pitt’in stili yıllar içinde evrim geçirdi. Onun bu kadar iyi görünmesini sağlayan elbette büyük ölçüde genetik şansı ama gördüğüm kadarıyla bu yeni, renkli, farklı, genç stiliyle kendini çok daha iyi ve özgür hissediyor. Enerjisi o kadar yüksek ki bu durum pozlarına da yansıyor. Özellikle yeşil takım elbisesiyle verdiği atlamalı zıplamalı pozlarını çok sevdim.

Timothée Chalamet

Yeni bir bakış açısı

Aslında Hollywood erkeklerinin deneysel giyinme tarzına anaakımda ve biraz daha genç nesilde alışkınız. Örneğin, Timothée Chalamet bu konuda gerçekten öncü. Giydiği renkli, desenli takım elbiselerle resmen yeni bir akım yarattı. ‘Bones and All’ filminin tanıtımı için gittiği Venedik’te giydiği kırmızı sırt dekolteli bluz ve pantolon takımıyla bence gelmiş geçmiş en iyi ve en iddialı Timothée görünümüne imza attı. Kalıplaşmış normlara adeta bir başkaldırı ve yeni bir bakış açısı sunan bu kıyafet, kadın ve erkek giyimi arasındaki keskin çizgilerin gereksizliğini anlatıyor sanki. Sosyal medyada da bolca övgü alan bu stilin tasarımcısı Haider Ackermann’dı.

’tan da bahsetmeden geçmeyelim. Styles; tüylü sahne kostümleri, transparan bluzları, elbiseleri, canlı renklerdeki takımlarıyla adeta bir ikon. Son olarak Rolling Stone dergisinin kapağında üstünde kürkü, altında payetli şortuyla verdiği poz adeta devrim yarattı.

Stiliyle fark yaratan bir diğer isimse Justin Bieber. Beğenip beğenmemek size kalmış ama ünlü şarkıcının kendine has ve umursamaz bir tarzının olduğu gerçek. Üstünden her an düşecekmiş gibi duran jean’leri ve birkaç beden büyük duran ceketleriyle o da bir ikon. Kendi neslinin ve kendinden sonra gelen Z Kuşağı’nın giyim tarzında da etkisi büyük.

Liste, son zamanlarda deneysel stilleriyle radarımıza giren Rami Malek, Jaden Smith gibi isimlerle uzayıp gider. Ancak bizi en çok 50’lerinin sonuna gelmiş Pitt’in bol denim pantolonlardan renkli, canlı ve hatta etekli stiline uzanan evrimini görmek heyecanlandırıyor. Zira çok uzun zamandır hayatımızda olan ünlü aktör, bugünlerde yaşadığı yüksek enerjiyi ve mutluluğu moda aracılığıyla anlatmayı seçiyor.

‘Ben buradayım’

İnternette konuşulma rekorları kıran o eteğe geri dönersek...

Pitt diz üstünde kalan kahverengi etek-takımını güneş gözlüğü ve postal botlarıyla tamamlamış, umursamaz ama bir o kadar da ‘Ben buradayım’ diye bağıran bir tarz yaratmıştı. Brad Pitt cesur seçiminin ardındaki sebebi soran Vanity Fair dergisine “Hepimiz zaten öleceğiz, o yüzden hadi her şeyi dağıtalım” açıklamasını yapmıştı.

Vogue dergisinde çıkan bir yazıya göreyse Pitt’in eteklerle arası her zaman iyiymiş. Hatta 2004’te ‘Truva’ filminin çekimlerinde “Erkekler gelecek yaz etek giyecek” açıklamasını yapmış. Erkekler o yaz etek giymeye başlamadı, bundan sonra da giyerler mi göreceğiz.

Somer Şef’in seçimi



MasterChef’in jüri üyelerinden ve yazarımız, şef Somer Sivrioğlu da stiliyle dikkat çekiyor. Özgün bir tarza sahip olan şef, bu yönüyle birçok Türk erkeğinden ayrışıyor. Bol şalvarları, kolyeleri, tunikleri, renkli ve desenli kimonolarıyla alışkın olduğumuzdan farklı bir görünüm sunan Somer Şef’in deneysel tarzını takdir ediyoruz.

KISA KISA

Eski ceketler canlandı

Miu Miu, dünyanın farklı yerlerinden topladığı vintage ceketlere hayat verdiği ‘upcycled’ (ileri dönüşüm) projesiyle karşımızda. El işçiliğiyle bu ceketlere lüks bir dokunuş yapan marka, böylece onları yeniden döngüye kazandırıyor.

Moda maratonu başladı

İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonlarının sergileneceği moda haftaları açılışını New York’ta yaptı. Fendi, Tommy Hilfiger, Altuzarra, Coach, Tom Ford gibi birçok marka 9-14 Eylül arasında yeni koleksiyonlarını sergiledi.

New York’u sırasıyla Londra, Milano ve Paris takip edecek ve moda haftaları 4 Ekim’de sona erecek. Henüz tarihi ve detayları kesinleşmedi ama İstanbul Moda Haftası’nın da ekimde olması bekleniyor.