Datça’nın dağcı kadınları... ‘Doğanın önünde herkes eşit’

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Doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları yapıyorlar. “Ekstrem sporlara daha çok erkekler rağbet ediyormuş gibi yansıtılmasından” şikâyetçiler, bu görüşleri yıkmak istiyorlar. Ortak tutkuları doğa olan 10 kadın ‘Elimizin değdiği her şey güzelleşiyor’ diyerek kadın gücünün neler başarabileceği konusunda farkındalık oluşturmak için Datça Dağcılık Spor Kulübü’nün (DADADOSK) yönetim kurulunda göreve başladı. “Kadınlardan oluşan yönetim kurulu olarak kadın-erkek eşitliğini ilkelerimizin başında tutuyoruz. Yan yana yürümemizin toplumdaki eril zihniyeti yıkacağına inanıyoruz” diyen Datça’nın dağcı kadınlarıyla faaliyetlerini konuştuk.

‘Yönetim kurulunda sadece kadınlar var’

Gülhan Keleş, 47, Avukat

Deniz ve doğa sevdamızdan dolayı 2018 yılında Datça’ya yerleşince çevreyi daha iyi tanımak, koylarını görmek, bitkilerinden haberdar olmak arayışı sırasında bu kulüple tanıştım. Önce yürüyüşlere katıldım, ardından diğer katılanlarla dostluklar kuruldu. Kulüp harika insanlarla tanışmama vesile oldu. Yürüyüşler sırasında doğada gördüğüm her ayrıntı beni müthiş heyecanlandırıyor.

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Kulübümüzün yönetim kurulu sadece kadınlardan oluşuyor. Türkiye gündemine gelen kadın haberleri hiçbir zaman gözümüzün önünden gitmiyor. Kadınlar ya ikinci planda kalıyor ya da hep mağdur. Öldürülen kadın haberleri hepimizin içini yakıyor ve bu konuda köklü bir çözüm bekliyoruz. Biz Datça’da yaşayan şanslı kadınlar bu konuda bir farklılık yaratalım, faaliyet konusu zor da olsa kadınların neler başarabileceğine bir örnek olalım, Datça’dan ülkemize yeni bir enerji yayalım istiyoruz. Her hafta yürüyüş ve tırmanış programları yapıyoruz. Karia Yolu işaretlemelerini yenileyip kapanan parkurları doğaseverler için açmayı planlıyoruz. Afet gönüllüsü eğitimi çalışmalarımız başladı. Yakında orman gönüllüsü eğitimleri de yapılacak. 6-8 Mayıs 2022’de MORPEDAL işbirliğiyle bisiklet festivali yapacağız. Önümüzdeki günlerde okullarda tırmanış, trekking, yüzme gibi spor dallarında sunumlar yapacağız.

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‘Ait olduğum yer kesinlikle dağlar, kayalar’

Yeşim Aydın, 47, Tırmanış antrenörü

İstanbul’da yaşarken bir arkadaşımın beni tırmanışa götürmesiyle hayatıma girdi bu spor ve hayatımın bir parçası haline geldi. Datça’ya tırmanış olduğu için taşındım. Burada kulüp var mı yok mu derken olduğunu öğrendim ve dahil oldum. Doğada olmak bir mucize yaşadığımı hissettiriyor. Ait olduğum yer kesinlikle dağlar, kayalar. Kadınlardan oluşan bir kulüp olmak da çok renkli ve yaratıcı. Tırmanışı gençlere tanıştırmayı hedefliyorum. Okullarda sunumlar yapmak, öğrencileri doğaya götürmek, yürüyüş, tırmanış yaptırmak ve doğanın kurallarını ve ona saygı göstermeyi anlatmak en büyük hedeflerimiz. Datça kaya tırmanışı için cennet gibi. Başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar birçok rota var. Hızırşah bölgesinde, Kanyon ve Emecik bölgelerinde de tırmanış rotaları var.

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Tırmanış sporuna başlamak için öncelikle yaşadığınız şehirde varsa bir tırmanış salonuna gidebilirsiniz. Salonda tırmanış eğitimiyle ilgili bilgi almak ve kendi araştırmanızı yapmak önemli. Eğer yaşadığınız şehirde tırmanış salonu yoksa dağcılık kulüplerine gidip üye olarak başlayabilirsiniz. İmkânınız olursa eğitmen eşliğinde özel ders alabilirsiniz. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun (TDF) tırmanış eğitimlerine giderek eğitim alabilirsiniz. Bu sporu iyice tanımadan, yapmaya karar vermeden önce herhangi bir malzeme almak konusunda acele etmeyin. Eğitim aldığınız yer veya eğitmen sizi bu konuda zaten yönlendirecektir.

Eğitim almaya karar verdiniz ve bu sporu çok sevdiniz, o zaman ilk malzemeniz bir çift tırmanış ayakkabısı olmalı. Sonra yavaş yavaş diğer malzemeleri almaya başlarsınız. Tırmanış kemeri, kask, tırmanış ipi, toz torbası ve ekspresler ilk sırada yer alır. Bu malzemeleri temin etmeniz konusunda dağcılık ekipmanları satan dükkânlar yardımcı olacaktır.

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‘Uzattığım yollar yetmeyince...’

Muazzez Dalaslan, 59, İşletmeci

2014’te emekli olduğumda kendime yeni yaşam alanı aramak ilk işim oldu. Pek çok yeri gezdikten sonra yolum daha önce görmediğim Datça’ya düştü. Aradığım yer bu cennetti, hiç düşünmeden yerleştim. Günlük yürüyüşlerimde yeni keşifler yapmak için uzattığım yollar bana yetmemeye başladı ve dağları, koyları yürüyebilmek için çeşitli yürüyüş gruplarına katıldım. 2020 başında DADADOSK ile tanıştım. Yürüyüş sırasındaki disiplin, dostane paylaşımlar, edinilen yeni dostluklar, bu ailenin bir üyesi olmamda etkili oldu. Yönetim kuruluna seçildim. Kadınlardan oluşan yönetim kurulu olarak; erkeklerle yan yana yürümemizin toplumdaki eril zihniyeti yıkacağına inanıyoruz.

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‘Bir daha asla yapmam derken...’

Özge Ç. Denizci, 40, Radyo programcısı

Öğrenci Veli Derneği Datça Şubesi olarak pandemiden önceki yıl çocukları kaya tırmanışı etkinliğine götürüyorduk. O zaman kulübün üyesi değildim. Bir gün yetişkinlerin de çocuklarla birlikte tırmanış yapabileceğini öğrendim. Oğlumu götürüp getirirken yavaş yavaş konuyu anlamaya başlamıştım. Kayaya ilk çıktığımda “Bir daha asla yapmam” diyordum, iner inmez “Bir daha” diye bağırdım. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak aldığım hazzı sözle anlatmam mümkün değil. Kayalarda olmak bana çok iyi geliyor. Ekstrem sporlar hep güç gerektiren sporlar olarak görüldüğü için erkekler tarafından daha çok rağbet görüyormuş gibi yansıtılıyor. Bunun tamamen yıkılması gereken bir tabu olduğunu düşünüyorum. Doğanın önünde herkes eşit. Datça dört mevsim tırmanış için uygun.

Bu sebeple dünyanın dört bir tarafından rağbet görüyor.

‘Elimizin değdiği şey güzelleşiyor’

Sibel Türker, 44, grafik tasarımcı

İstanbul’da yıllarca yoga yaptım ve tırmanışa da ufaktan merak sarmıştım. Datça’ya taşınmaya karar verdiğimizde burada bir sürü rota olduğunu öğrendik ve çok mutlu olduk. Gelir gelmez güzel insanlarla tanışıp tırmanmaya başladık. O gün bugündür tırmanıyoruz. Kaya tırmanışı, doğada olmak müthiş bir meditasyon, hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok iyi hissettiriyor. Genellikle kendi aramızda küçük gruplar halinde toplaşıp tırmanıyoruz. Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Kaya üzerinde olmamdan dolayı başlarda ailem biraz tedirgin oluyordu ama artık alıştılar. Birçok insan için oldukça zor görünen bu faaliyetle ilgili enerjim ve cesaretim için beni tebrik ediyorlar.

‘Özgürlük duygumu arttırıyor’

Selin Orgun, 38, İşletmeci

14 yaşında Datça’ya ilk gelişimde merkezdeki tepenin zirvesine yürümüştüm ve oradan bulutların, tepesinde şapka gibi durduğu bir dağ görmüştüm. ‘Bir gün inşallah o dağa yürürüm ve Datça’ya yerleşirim’ diye içimden geçirmiştim. 20 yıl sonra Datça’ya yerleştim. Kulübün sayfasında Aşkın Dağı (Emecik-Kocadağ) yürüyüşü diye bir etkinlik paylaşımı gördüm. Yıllar sonra Aşkın Dağı’na tırmandım. Dağcılık, trekking gibi doğa sporları, çocukluğumdan beri içimde olan özgürlük duygumu arttırıyor. Başkanımızın dediği gibi “Kadın neylerse güzel eyler”. Biz kadın-erkek tüm üyelerimizle Datça’da yüzme dışında aktivite yapmak isteyen misafirlerimizi bize eşlik etmeye davet ediyoruz.