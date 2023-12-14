Dans etmeye hazır mısınız?

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*KONSER

-Alman şarkıcı ve prodüktör Roosevelt 16 Aralık 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 330 lira.

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-Onurr 16 Aralık 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 250 lira.-Kalben 16 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi Atakent’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 333-8.250 lira (İkramlı 4 kişilik).-Peter Sarik Trio 17 Aralık Pazar 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 385-990 lira.-Melike Şahin 19 Aralık Salı 21.00’de Congresium Ankara’da sahnede olacak. Bilet fiyatı 850-2.500 lira.-Semicenk 20 Aralık Çarşamba 21.00’de Volkswagen Arena’da şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 660-1.100 lira.-Çağan Şengül 20 Aralık 21.30’da IF Performance Hall Ankara’da olacak. Bilet fiyatı 250-280 lira.-Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu 20 Aralık 20.30’da Trump Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 336-448 lira.-Caz sanatçısı Dena DeRose 20 Aralık 20.00’de Piero Odorici Quartet eşliğinde CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.-Cem Adrian 20 Aralık 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 440 lira.

-Soft Analog 20 Aralık 21.30’da Milyon Performance Hall Ankara’da. Bilet fiyatı 132 lira.

- Barock Moscow Ensemble 22 Aralık Cuma 20.30’da Deniz Müzesi’nde oda müziği konseri verecek. Bilet fiyatı 550-660 lira.

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-Vega 22 Aralık 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta hayranları için söyleyecek. Bilet fiyatı 340 lira.

-Simge 22 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 350 lira

-Ajda Pekkan 22 Aralık 21.00’de Congresium Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 684-5.700 lira.

*SERGİ

-Brieflyart Galeri, ressam Ahmet Yeşil’in son dönem çalışmalarından oluşan ‘İz/ler’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının anılarını, birikimlerini ve duygularını tuvale yansıttığı eserlerden oluşan sergi doğadan izler taşıyor. 14 Ocak 2024 tarihine kadar görülebilir.

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-Fotoğraf sanatçısı Sara Rodrik’in ‘Çöl Saatleri-Namibya’ isimli sergisi G-Allery Rooms’ta sanatseverlerle buluşuyor. Rodrik’in 20 yıllık fotoğrafçılık kariyerinden karelerin seçildiği sergi, farklı geleneklerin bir araya geldiği Namibya’nın renkli coğrafyasını gösteren fotoğraflardan oluşuyor. Sergi 31 Aralık tarihine kadar açık.-Yeni mezun sanatçıların işlerini sanatseverlerle buluşturan BASE, 7’nci edisyonuyla Akaretler Sıraevler ev sahipliğinde kapılarını ziyarete açtı. 26 şehir, 38 üniversiteden, yeni mezun 120 sanatçının gerçeklik ve düşlere dair üretimlerini sanatseverlerle buluşturan BASE 2023’te resim, fotoğraf, seramik, cam, heykel, video, yeni medya, grafik tasarım ve geleneksel Türk sanatları gibi farklı disiplinlerde üretilmiş 130 eser sergileniyor. 17 Aralık 19.00’a kadar Akaretler-Sıraevler No: 37-39-41-43’te ziyaret edilebilir.

*Etkinlik

Kırmızı Mektep bu yıl ücretli

-Yılda bir kereliğine halka açılan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde düzenlenen kermes bu yıl 16-17 Aralık günleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor. ‘Kırmızı Mektep’ olarak da bilinen okuldaki yeni yıl kermesine katılım bu yıl 200 lira. Kapıda bilet satışı yapılmayacak. Biletler biletino.com adresinden e-bilet olarak temin edilecek, bileti olmayan ziyaretçiler okula alınmayacak (Ziyaret saatleri 12.00-17.00).

*DJ

-Sahne adı ‘I Hate Models’ olan Fransız DJ ve prodüktör Guillaume Labadie, 16 Aralık 22.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Jeton Records organizasyonuyla gerçekleşecek gecede Ferhat Albayrak ve Mertens sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700-1.750 lira (backstage).

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-İtalyan DJ ve prodüktör Sam Paganini 16 Aralık 22.00’de 42 Venue’de çalacak. The Falls organizasyonuyla gerçekleşecek gecede ayrıca Ugur Project, Alan Cutt, Mistrel de sahnede olacak. Bilet fiyatı 500-1.500 lira.-Robag Wruhme 16 Aralık 20.00’de ‘Kompakt Label Night’ etkinliği için Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Gecede ayrıca Jonathan Kaspar, Argia ve Volkan Gündüz gibi isimler DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 300-750 lira.

*TİYATRO

-‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serkan Keskin’in tek kişilik üstün performansı ve Serdar Biliş rejisiyle çağdaş bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Hayri İrdal olarak karşımıza çıkan Serkan Keskin romandaki diğer karakterleri de canlandırıyor. 17 Aralık 20.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 231-737 lira.

Nermin Yıldırım’ın ‘Bavula Sığmayan’ adlı öykü kitabından uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyunda başrolleri Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan paylaşıyor. Üç kahramanın gözünden küçük bir aile trajedisini anlatan oyun, aynı olayı bambaşka şekilde algılayıp yaşayan aile bireylerinin hikâyesine odaklanıyor. 20 Aralık Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 214-544 lira.

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Can Yücel’in Türkçe uyarlamasıyla sahnelenen William Shakespeare’in ünlü komedisi ‘Bahar Noktası’ Özlem Özhabeş rejisiyle Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve özgürlük temasıyla işlenmiş üç hikâyeden oluşan oyun, finalinde sevginin kutlandığı bir partiye dönüşerek seyirciyi dansa davet ediyor. Oyunun ardından gerçekleşecek partide DJ ve performans sanatçısı Q-Bra sahnede yerini alacak. 21 Aralık Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 100-250 lira.

-Küçükyalı’daki Elite World Grand İstanbul, 22 Aralık Cuma 14.00’te ‘Yılbaşı Kurabiyesi’ atölyesi düzenliyor. Zencefil ve tarçın kokuları eşliğinde gerçekleşecek atölyede çocuklar ve ebeveynleri için neşeli yılbaşı kurabiyeleri hazırlama ve pişirme teknikleri anlatılacak. 2 kişilik bilet, çocuk ve anne ya da baba 750 lira.