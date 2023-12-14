Dans etmeye hazır mısınız?

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*KONSER
-Alman şarkıcı ve prodüktör Roosevelt 16 Aralık 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 330 lira.
-Soft Analog 20 Aralık 21.30’da Milyon Performance Hall Ankara’da. Bilet fiyatı 132 lira.
- Barock Moscow Ensemble 22 Aralık Cuma 20.30’da Deniz Müzesi’nde oda müziği konseri verecek. Bilet fiyatı 550-660 lira.
-Vega 22 Aralık 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta hayranları için söyleyecek. Bilet fiyatı 340 lira.
-Simge 22 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi İzmir’de olacak. Bilet fiyatı 350 lira
*SERGİ
-Brieflyart Galeri, ressam Ahmet Yeşil’in son dönem çalışmalarından oluşan ‘İz/ler’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının anılarını, birikimlerini ve duygularını tuvale yansıttığı eserlerden oluşan sergi doğadan izler taşıyor. 14 Ocak 2024 tarihine kadar görülebilir.
*Etkinlik
Kırmızı Mektep bu yıl ücretli
-Yılda bir kereliğine halka açılan Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi’nde düzenlenen kermes bu yıl 16-17 Aralık günleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor. ‘Kırmızı Mektep’ olarak da bilinen okuldaki yeni yıl kermesine katılım bu yıl 200 lira. Kapıda bilet satışı yapılmayacak. Biletler biletino.com adresinden e-bilet olarak temin edilecek, bileti olmayan ziyaretçiler okula alınmayacak (Ziyaret saatleri 12.00-17.00).
*DJ
-Sahne adı ‘I Hate Models’ olan Fransız DJ ve prodüktör Guillaume Labadie, 16 Aralık 22.00’de Volkswagen Arena’da olacak. Jeton Records organizasyonuyla gerçekleşecek gecede Ferhat Albayrak ve Mertens sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 700-1.750 lira (backstage).
*TİYATRO
-‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serkan Keskin’in tek kişilik üstün performansı ve Serdar Biliş rejisiyle çağdaş bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. Sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği oyunda Hayri İrdal olarak karşımıza çıkan Serkan Keskin romandaki diğer karakterleri de canlandırıyor. 17 Aralık 20.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 231-737 lira.
Nermin Yıldırım’ın ‘Bavula Sığmayan’ adlı öykü kitabından uyarladığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği oyunda başrolleri Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan paylaşıyor. Üç kahramanın gözünden küçük bir aile trajedisini anlatan oyun, aynı olayı bambaşka şekilde algılayıp yaşayan aile bireylerinin hikâyesine odaklanıyor. 20 Aralık Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 214-544 lira.
Can Yücel’in Türkçe uyarlamasıyla sahnelenen William Shakespeare’in ünlü komedisi ‘Bahar Noktası’ Özlem Özhabeş rejisiyle Alan Kadıköy’de izleyiciyle buluşuyor. Aşk ve özgürlük temasıyla işlenmiş üç hikâyeden oluşan oyun, finalinde sevginin kutlandığı bir partiye dönüşerek seyirciyi dansa davet ediyor. Oyunun ardından gerçekleşecek partide DJ ve performans sanatçısı Q-Bra sahnede yerini alacak. 21 Aralık Perşembe 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 100-250 lira.
-Küçükyalı’daki Elite World Grand İstanbul, 22 Aralık Cuma 14.00’te ‘Yılbaşı Kurabiyesi’ atölyesi düzenliyor. Zencefil ve tarçın kokuları eşliğinde gerçekleşecek atölyede çocuklar ve ebeveynleri için neşeli yılbaşı kurabiyeleri hazırlama ve pişirme teknikleri anlatılacak. 2 kişilik bilet, çocuk ve anne ya da baba 750 lira.