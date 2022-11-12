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Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım

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#Mela Bedel#Gökhan Tepe#Mabel Matiz
Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Bu hafta Türkçe popun her renginden çalışmalara yer verdik. Mela Bedel anın kıymetini bilmenin önemini anlatıyor. Gökhan Tepe 3 yıl sonra 2022’nin hitlerinden olacak bir şarkıyla dönüyor. Dans etmek isteyenler için de bir surf rock albümü önerimiz var.

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5-2-0

‘Bi Daha Yok’ (Tekli)
Mela Bedel
Sony Music Türkiye

Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım

Mela Bedel ‘Alayı Yalan’ şarkısının videosunda Azer Bülbül’e selam çakmıştı. Yeni teklisindeyse Rus biliminsanı Grigori Grabovoi’un
5-2-0 acil para sayı sekansını kullandı. Bu sayı sekansı Grabovoi’un “Matematik, Tanrı’nın evreni yazmak için kullandığı alfabedir” ifadesinden yola çıkarak oluşturduğu şifalanma yöntemi. Mela Bedel’in şarkısı da anın kıymetini bilmenin önemini eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

Özlemiştik...

‘Âşık Kalbin Biliyor’ (Tekli)
Gökhan Tepe
DMC

Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım

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‘Veda Makamı’, ‘Canözüm’ ve ‘Yürü Yüreğim’ gibi hit şarkıların güçlü yorumcusu Gökhan Tepe yaklaşık üç yıl aradan sonra yeni şarkısını yayımladı. ‘Âşık Kalbin Biliyor’un sözleri sanatçıyla dostlukları 20 yılı aşan Şebnem Sungur’a, müziğiyse meslek hayatında 25 yılı geride bırakan Tepe’ye ait. Pop müziğin yeni bir ifade takınması gerektiğine inanan Tepe’nin şarkısı için 2022’nin son hitlerinden diyebiliriz. 

Ne ilaç ne antidepresan

‘Antidepresan’ (Tekli)
Mabel Matiz - Mert Demir
Pose Records

Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım

Arabeskle harmanlanmış bir indie pop şarkısı ‘Antidepresan’. Pop ve alternatif müziğin sevilen iki özgün ismini bir araya getirmiş, çok da iyi olmuş. Sözü Mert Demir ve Mabel Matiz’e, müziği ve prodüksiyonu Mert Demir’e ait parça, makam müziğinden referanslar da içeriyor. Şarkıda “Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan” sözleri geçiyor, iki ismin hayranlarını da tek bir ortak şarkı kesecek gibi görünmüyor.

Surf rock üçlüsü

‘Surf Bop!’ (Albüm)
Standard Trio
Standard Trio

Dans edip coşalım, anın tadını çıkaralım


Anthony, Chad ve Massive Hater… Kendilerini böyle tanımamızı istiyorlar.
Geçen yıl sahnede ilk kez bir araya gelen üçlü yakaladıkları enerjiyle Standart Trio adı altında müzik çalışmalarına devam etti. Ve şimdi elimizde çıkış albümleri ‘Surf Bop!’ var. Surf rock ve bebop türlerini birleştiren 10 parçalık albüm, grubun kendi stüdyosunda kaydedilmiş.

 

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#Mela Bedel#Gökhan Tepe#Mabel Matiz

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