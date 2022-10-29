Cumhuriyet Bayramı coşkusu sanatla çoğalıyor

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* Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bugün 20.00’de CSO ADA Ankara yerleşkesinde ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ düzenleyecek. Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönetiminde gerçekleşecek konserde Türk bestecilerden Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun ve Nevit Kodallı’nın eserleri ve marşlar seslendirilecek. Bilet fiyatı 40-160 lira.

* İzmir Devlet Opera ve Balesi bugün saat 20.00’de Bornova K.S.M. Necdet Aydın Sahnesi’nde ‘Cumhuriyet Konseri’ düzenleyecek. İbrahim Yazıcı şefliğinde gerçekleşecek konserin bilet ücreti 40-140 lira.

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* Four Seasons Sultanahmet bugün 20.30’da Cumhuriyet balosu düzenliyor. Bu özel etkinlikte Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait ikonik lezzetler de sunulacak. Baloda Atatürk’ün sevdiği şarkıları

Duygu Soylu’nun yorumuyla dinleyip en sevdiği valsleri ve tangoları izleyebilirsiniz.

Katılım ücreti 750 lira.

* CRR Senfoni Orkestrası bugün 20.00’de ‘Kuva-yi Milliye ve Cumhuriyet’ başlığıyla bir konser düzenleyecek. Şef Alexander Rahbari’nin yöneteceği konserde keman sanatçısı Elvin Haxha Ganiyev solistliğinde klasik eserler seslendirilecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

* Beşiktaş Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümünü bugün 21.00’de Barbaros Meydanı’nda gerçekleşecek Duman konseriyle kutlayacak. Konser öncesi saat 19.30’da Beşiktaş Şairler Sofrası Parkı’ndan Barbaros Meydanı’na fener alayı düzenlenecek.

* Kadıköy Belediyesi bugün saat 19.00’da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar’dan başlayıp İskele Sokak’a kadar devam edecek ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ düzenliyor.

* Borusan Contemporary 6-9 yaş arası çocuklar için bugün saat 13.00’te ‘Cumhuriyeti Kutluyoruz’ isimli bir atölye düzenliyor. Etkinlikte Atatürk ve Cumhuriyet’in yaratmak istediği estetik ve sanat anlayışı hakkında konuşmalar olacak, özgün baskı teknikleriyle Atatürk resimleri yapılacak. Katılım ücreti 50 lira (1 ebeveyn girişi ücretsiz).

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* İstanbul Devlet Opera ve Balesi Cumhuriyetimizin yeni yaşını önde gelen Türk bestecilerinden Muammer Sun’un ‘Kurtuluş’ ve ‘Cumhuriyet’ film müziklerinden seçkilerle kutluyor.

Yarın 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 85-325 lira.

KONSER

* İskoç Indie rock grubu Arab Strap bugün 20.30’da Salon İKSV sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 280 lira.

* Borusan Quartet, 1 Kasım Salı 20.00’de Ankara Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde bir konser verecek.

Bilet fiyatı 108-120 lira.

* Anıl Piyancı, 3 Kasım Perşembe IF Beşiktaş’ta sevenleriyle buluşacak. 22.00’deki etkinliğin bilet fiyatı 100 lira.

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* Gürer Aykal 80’inci yaş gününü Joonas Ahonen’in solistliğinde 3 Kasım Perşembe 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde kutluyor. Adnan Saygun ve Prokofiev’in eserlerinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 50-300 lira.

* İngiliz post punk grubu New Model Army, 3 Kasım Perşembe Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 302 lira.

* Sefo, 3 Kasım Perşembe 23.00’te Masquerade Club’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.

* Palmiyeler, 4 Kasım Cuma 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 150 lira.

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ATÖLYE

* Swissôtel The Bosphorus, Japon mutfağı meraklıları için bugün 16.00’da Chalet Garden’da suşi atölyesi düzenliyor. Şef Emre Tali’nin Philadelphia ve tekka maki yapım tekniklerini öğreteceği atölyeye katılım ücreti 380 lira.

MÜZİKAL

* Tony Ödüllü ‘Sidikli Kasabası Müzikali’ Settar Tanrıöğen, Füsun Demirel gibi isimlerin de rol aldığı 27 kişilik kadrosuyla sezon boyunca Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşacak. İlk gösteri 2 Kasım Çarşamba 20.30’da. Bilet fiyatı 200-280 lira.