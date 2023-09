‘Crop top’lar erkek gardıroplarına da girdi

Haberin Devamı

Gardıroplarda cinsiyet ayrımlarının kalktığını uzun bir süredir görüyoruz. Moda dünyası kadın koleksiyonlarında erkek gardıroplarından parçalar ödünç alırdı. Artık erkekler de kadın gardıroplarından giderek daha fazla yararlanmaya başladı. Bu fikir size biraz değişik gelebilir ama inanın en başta smokin giyen bir kadın fikri de çok hoş karşılanmamıştı. 1975’te moda fotoğrafçısı Helmut Newton, Yves Saint Laurent smokini içinde sigara içen bir kadını fotoğrafladı ve bu fotoğraf moda tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı. Fotoğraf çok tepki çekti ama kadınların erkek gardıroplarından giyinmeye başlamasının önünü açtı.



1980 ve 90’lı yıllarda atletizm kıyafetleri ‘crop’ üstlerden oluşuyordu. Ünlü isimler bundan ilham alarak ‘crop’ parçaları kendi stillerine uyarlamaya başladı. 1986’da Prince’in giydiği ‘crop top’ ve pantolon takımı unutulmazlar arasındadır. 90’larda birçok filmde ve dizide dönemin genç, ünlü isimleri crop üstlerle karşımıza çıkmıştı. Johnny Depp ‘Elm Sokağı Kâbusu’nda, Will Smith ‘The Fresh Prince of Bel Air’da, Adam Sandler ise ‘Boş Kafalılar’da crop üstleriyle boy gösteriyordu. Aynı yıllarda Calvin Klein’in kampanya çekiminde de erkek crop üstlerine rastladık. 2010’larda ünlü isimlerde ve sahnelerde crop üstleri gördük. Kid Cudi, Lenny Kravitz, Ezekiel Elliott da bu parçaları kullandı.

Günümüzde de ünlü isimlerin etkisiyle ‘crop top’lar önce erkek koleksiyonlarına sonra sokaklara yayıldı. Türkiye’de çok sık rastlamıyoruz ama özellikle New York sokaklarında crop üstler erkek giyiminde sık kullanılıyor. The New York Times yaptığı haberlerde konuya dikkat çekiyor. Cinsiyetsiz modayı stiliyle özdeşleştiren Harry Styles’ı ‘Watermelon Sugar’ şarkısının klibinde crop üstüyle gördük. Oyuncu Jacob Elordi’nin ‘Man About Town’ dergisinin kapağındaki ‘crop top’lı görünümü de çok konuşuldu. Hürriyet Hafta Sonu Ekler ekibinden Uygar Taylan bu trendin mağazalara girdiğini ve erkeklerin kafasının karıştığını söylüyor: “Giysi küçük ve kare gibiydi. Kafam karıştı, bu nasıl giyiliyor diye sordum, öğrendim bir crop top olduğunu...”

HEM ERKEKLER HEM KADINLAR İÇİN TÜYOLAR

- Bu tür giysileri yüksek belli pantolonlarla giymek beli daha ince göstermek ve eğer rahatsız olunuyorsa ayva göbekleri gizlemek için ideal. Ancak düşük belli pantolon ya da eteklerle de giyilebilir.

- Miniyle giyilmez diye bir kural yok, Miu Miu’nun geçen yılki takımları bunun kanıtı.

- erkek koleksiyonlarındaki ‘crop’lar genellikle bel hizasında bitiyor. Ama ideal boydaki ‘crop top’unuzu yaratmak için sevdiğiniz bir tişörtü kesebilirsiniz.

- ‘Crop top’lar yalnızca tişörtlerde değil, gömlekten monta kadar her üst giyim parçasında karşımıza çıkıyor. Tercihiniz hangisinden yanaysa onu gardırobunuza ekleyin.

