Cildinizin kışla arası nasıl?

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Soğuğa karşı cildimiz ilk cephede mücadele ediyor. Yüzümüz ve ellerimiz en çok etkilenen bölgeler. Kış boyunca cildimizi nemlendirmeli ve güneş çok güçlü olmasa da güneşten koruyucu kremler kullanmalıyız.

‘KIŞ AYLARINDA SABAH VE AKŞAM NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI’

Doç. Dr. Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanı

- UVA ve UVB dalgaları kışın da yaşlanmayı hızlandırır. En az 30 SPF’li güneşten koruyucu krem sürmek gerekiyor.

- Soğuk havalarda cilt bariyeri zayıflar. Cildimizi korumak için sabah, akşam nemlendirici kullanmalıyız.

- Özellikle el egzamasından mustarip kişilerin kış aylarında şikâyetleri artar. Bu kişiler ellerini nazik temizleyicilerle temizlemeli ve her yıkama sonrası mutlaka nemlendirmeli. Ayrıca soğuk havalarda mutlaka eldiven takılmalı.

- Vücut kuruluğu yaşayanlar banyo sürelerini kısa tutmalı, nemlendiricileri banyodan hemen sonra cilt nemliyken sürmeli.

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- Dudak kuruluğu veya keilit dediğimiz dudak egzaması olanlar parfümsüz ve renksiz dudak balmları kullanabilir.

- Çok kuru ciltler nemlendiricinin üzerine vazelin sürerek oklüziv (örtücü, kapatıcı) bir tabaka elde edebilir. Böylece nemlendiricinin etkisi ve ciltte kalma süresi uzar.

- Antioksidan serumlar cildi gün içinde çevresel kirleticilerden korur ve yaşlanma hızını yavaşlatır. Gece AHA, BHA gibi eksfolyan (ölü hücreleri soyan ve cildin yenilenmesini sağlayan) bir asit veya retinol kullanılabilir ama bir cilt rahatsızlığınız varsa dermatoloğa danışmalısınız.

‘VİTAMİN VE ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER TÜKETİN’

Dr. Arda Eminzade, dermatoloji uzmanı

- Yeterli uyku cildin koruması için önemlidir. Kesintisiz uyku cildin nemlenmesi açısandan gereklidir. Kışın yatak odasına filtreli, serin buhar makinesi eklemek faydalı olabilir. Bu kuruluğun tedavisine yardımcı olur, önlemede de etkilidir.

- Cildiniz çok kuruysa giysiler ve çamaşır deterjanı da tahriş edici olabilir. Pamuklu veya ipek gibi yumuşak lifli kumaşlar giyin ve kokusuz bir deterjan kullanın.

- Kış aylarında ince çizgileri ve kırışıklıkları düzelterek yaşlanma belirtilerini azaltabilen alfa hidroksi asit veya beta hidroksi asit içeren ürünleri daha az kullanmak gerek. Çünkü soğuk havalarda bu ürünler nemlendirici kremlerle birleşince bile cildi tahriş edebilir.

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- Hassas ve kuru ciltler için yumuşak, kokusuz cilt bakım ürünleri kullanılmalı. Antibakteriyeller, deodorant veya kokulu sabunlar gibi bazı cilt bakım ürünleri kuru ve hassas ciltler için uygun değil.

- Kışın yeterli vitamin ve antioksidan içeren besinler tüketmemiz gerekli. Somon, ıspanak, avokado, bitter çikolata, yeşil çay, ceviz, fıstık, badem ve kırmızı orman meyveleri gerekli besinleri sağlamak açısından önemlidir. İlave olarak C ve D vitamini almamız tavsiye edilir.