Caza ünlü yağmuru

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Yaz geldiğinde tatilciler deniz sezonunu açarken şehirde kalanlar için de festival zamanıdır. Kültür-sanat tutkunları özellikle İKSV’nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali ve İstanbul Caz Festivali’ni yazın müjdecisi sayar. 1994 yılından beri yapılan İstanbul Caz Festivali bu yıl 3-18 Temmuz’da 31’inci kez gerçekleşecek. 40’a yakın konserde 200’e yakın sanatçıyı izleyeceğiz. Öne çıkan konserlerden bazıları şöyle...

◊ Kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yaptığı samimi besteleriyle ve hiç çıkarmadığı şapkasıyla tanınan iki Grammy ödüllü Gregory Porter 8 Temmuz Pazartesi günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

◊ Arlo Parks sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda tutkulu bir şair. Hikâyelerini 9 Temmuz Salı akşamı Sultan Park’ta (Swissôtel The Bosphorus) dinleyicileriyle paylaşacak.

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◊ 35 yaşında bir şarkı ‘Wicked Game’. Hâlâ dinlediğimizde kalbimizin en hassas yerine dokunuyor. Şarkıyı yazan ve söyleyen Chris Isaak de festivalin konuğu. Konser 12 Temmuz Cuma Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda.

◊ Yaşayan en büyük saksofonculardan Joshua Redman geçen yıl ilk kez şarkı sözü yazdı ve şarkılarını bir vokale, Gabrielle Cavassa’ya emanet etti. İstanbul’a birlikte geliyorlar. 16 Temmuz Salı Esma Sultan Yalısı’nda olacaklar.

◊ Bu yıl ‘+1’li Gece Gezmesi’ne ya da ‘Pera’da Bir Caz Akşamı’na katılıp iyi müziğin peşine düşecek, bir pazar günü ‘Caz Vapuru’nda Boğaz turu atacak ve parklarda müzik dinleyeceğiz.

◊ İstanbul Caz Festivali’nin biletleri 5 Mart Salı günü Passo ve İKSV ana gişeden satışa çıkıyor.

Bu coğrafyanın öyküleri...

52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran arasında ‘Kökler’ temasıyla gerçekleşecek. Festival, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100’üncü yılında müzik aracılığıyla bu coğrafyanın öykülerini aktarmayı hedefliyor. Önemli toplulukların konser vereceği festivalin biletleri Passo ve İKSV ana gişede satışta.

Caz müzisyenleri seçti:

Festivalin kaçırılmaması gereken konserleri

Önder Focan:

◊ Gregory Porter

◊ Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa

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Ferit Odman:

◊ Joshua Redman Group feat. Gabrielle Cavassa

◊ Baptiste Trotignon Trio

(5 Temmuz Cuma, Fransız Sarayı)

◊ Gregory Porter