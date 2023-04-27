Caz ritimleri her yerde

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KONSER

-Karsu 29 Nisan Cumartesi 20.30’da Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 300-550 lira (VIP 2.500 lira).



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-Erol Evgin 29 Nisan 20.30’da İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 300-750 lira.-Yalın 29 Nisan 21.00’de Congresium Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 590-900 lira.-Hayko Cepkin 29 Nisan 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de olacak. Bilet fiyatı 290-400 lira.-Blind İstanbul 30 Nisan Pazar 21.30’da ‘Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri’ kapsamında Elif Çağlar Quartet feat. Aga B’yi sahnesinde ağırlayacak. Bilet fiyatı 125 lira.-Yaşlı Amca 30 Nisan 21.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da konser verecek. Bilet fiyatı 150 lira.-Babylon 30 Nisan 21.00’de ‘Uluslararası Caz Günü’ kapsamında Barış Demirel ve Sercan Debelec’in konserine ev sahipliği yapacak. Bilet fiyatı 100-150 lira.-İngiliz caz-rock topluluğu Get The Blessing 30 Nisan’da ‘Uluslararası Caz Günü’ için %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55-275 lira.-Talinn Oda Orkestrası, Grammy ödüllü Tõnu Kaljuste şefliğinde 2 Mayıs Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Arvo Pärt’ın eserlerini seslendirecek. Bilet fiyatı 220-385 lira.

-Korhan Futacı 3 Mayıs Çarşamba 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 125 lira.

-Yaşar 3 Mayıs saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 282-508 lira (VIP ikramlı 3 kişilik stant 7.250 lira, 4 kişilik 8.250 lira).

-Dilhan Şeşen 4 Mayıs Perşembe 21.00’de ‘Kumdan İnşa Putlarla’ albüm lansman konseri için %100 Studio’da olacak. Bilet fiyatı 143 lira.

-Kalben 5 Mayıs Cuma 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 226-282 lira.



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-Hadise, Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen ‘Deprem: Geleceğimizi Yıkmasın’ kampanyası için 5 Mayıs 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 500-900 lira.

-Bülent Ortaçgil, 5 Mayıs 21.30’da Kadıköy Sahne’de sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 200 lira.



SERGİ

- Emirgân’daki Şule Gazioğlu Art&Design, ‘Sébah&Joaillier: Eye of the Bosphorus’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli fotoğraf stüdyolarından Sébah&Joaillier’in kurucularından Polycarpe Joaillier’in 5’inci kuşak torunu Fabrizio Casaretto’nun 15 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği fotoğraflardan oluşuyor.



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Bu sergiyle sanatseverler Boğaziçi’nin 19’uncu yüzyıldaki tarihine tanık olmanın yanı sıra Osmanlı’nın en önemli fotoğraf stüdyosunun arşivini de ilk kez görme imkânı elde edecek. Sergi 18 Haziran’a kadar sürecek.

- Arter 4 Mayıs Perşembe Sarkis’in ‘SONSUZ’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi sanatçının 1980’li yıllardan itibaren üretmeye başladığı işlerinin yanı sıra 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için hazırladığı ve Arter’e bağışladığı ‘Respiro’ isimli yerleştirmesine de yer veriyor. Sanatçı farklı zaman ve mekânlara ait hafızaya sahip eserlerini sergide yeniden yorumluyor. Sergi 4 Şubat 2024’e kadar devam edecek.



- Sanatçı ikilisi :mentalKLINIK’in yeni sergisini gezmek için galeriye girdiğinizde sizi bilgisayar ortamında üretilmiş meta-insan Frenemy karşılıyor. Sonra da değişen kokular, bozuk aynalar, konfetiler ve sesler… İçinde bulunduğumuz çağın saplantılarına odaklanan ‘PARADISE ON SALE’ 3 Mayıs’tan itibaren Dirimart Dolapdere’de görülebilir.

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ATÖLYE

- Ümraniye’deki Cooking Class Academy, suşi tutkunları için 29 Nisan Pazar 12.00’de ‘Sushi Workshop’u düzenliyor. Etkinlik kapsamında maki, nigiri, tempura roll, California roll, Philadelphia roll yapımı ve eşlikçi sos, garnitür hazırlama teknikleri öğretilecek. Katılım ücreti 1.540 lira.



GECE

- Özay Bakır 29 Nisan Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Coctail’de. (0530) 251 92 50



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- Aybüke Albere 29 Nisan Cumartesi La Boucherie’de. (0532) 135 35 55- Yağmur Hızal29 Nisan Cumartesi 23.00’te The Room Live’da. (0535) 018 60 93- Bendeniz 30 Nisan Pazar 23.00’te Boáz Live’da. (0532) 154 25 87- Baran Bayraktar 30 Nisan Pazar 23.00’te Rise N’ Fall Suadiye’de. (Rezervasyon için Instagram: @risenfallsuadiye)- Yıldız Tilbe 3 Mayıs Çarşamba Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90- Ercan Saatçi 4 Mayıs Perşembe La Boucherie’de. (0532) 135 35 55- Evrencan Gündüz 5 Mayıs Cuma Chalet Garden’da. (0543) 326 81 11- Begüm Obiz 5 Mayıs Cuma günü 78 Ankara’da. (0546) 168 78 78- Sibel Tepe 5 Mayıs Cuma, Arnavutköy Any’de. (0212) 265 32 69

DJ

-Rus elektronik müzik ikilisi Fake Mood, 3 Mayıs Çarşamba 23.00’te Klein Harbiye’de. Bilet fiyatı 125 lira.



-Sırp DJ Tebra 5 Mayıs 22.00’de Bedevi Etiler’de setin başına geçecek. Bilet fiyatı 200 lira.-Macar hard techno DJ’i SveTec, 5 Mayıs 22.00’de RX İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 180 lira-(backstage) 270 lira.-Ukraynalı DJ Angelov 5 Mayıs 21.00’de Kastel’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 150-500 lira.