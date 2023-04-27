Caz ritimleri her yerde

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KONSER
-Karsu 29 Nisan Cumartesi 20.30’da Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 300-550 lira (VIP 2.500 lira).
-Korhan Futacı 3 Mayıs Çarşamba 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 125 lira.
-Yaşar 3 Mayıs saat 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 282-508 lira (VIP ikramlı 3 kişilik stant 7.250 lira, 4 kişilik 8.250 lira).
-Dilhan Şeşen 4 Mayıs Perşembe 21.00’de ‘Kumdan İnşa Putlarla’ albüm lansman konseri için %100 Studio’da olacak. Bilet fiyatı 143 lira.
-Kalben 5 Mayıs Cuma 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 226-282 lira.
-Hadise, Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen ‘Deprem: Geleceğimizi Yıkmasın’ kampanyası için 5 Mayıs 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 500-900 lira.
-Bülent Ortaçgil, 5 Mayıs 21.30’da Kadıköy Sahne’de sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 200 lira.
SERGİ
- Emirgân’daki Şule Gazioğlu Art&Design, ‘Sébah&Joaillier: Eye of the Bosphorus’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli fotoğraf stüdyolarından Sébah&Joaillier’in kurucularından Polycarpe Joaillier’in 5’inci kuşak torunu Fabrizio Casaretto’nun 15 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği fotoğraflardan oluşuyor.
- Arter 4 Mayıs Perşembe Sarkis’in ‘SONSUZ’ isimli sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi sanatçının 1980’li yıllardan itibaren üretmeye başladığı işlerinin yanı sıra 2015 yılında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için hazırladığı ve Arter’e bağışladığı ‘Respiro’ isimli yerleştirmesine de yer veriyor. Sanatçı farklı zaman ve mekânlara ait hafızaya sahip eserlerini sergide yeniden yorumluyor. Sergi 4 Şubat 2024’e kadar devam edecek.
- Sanatçı ikilisi :mentalKLINIK’in yeni sergisini gezmek için galeriye girdiğinizde sizi bilgisayar ortamında üretilmiş meta-insan Frenemy karşılıyor. Sonra da değişen kokular, bozuk aynalar, konfetiler ve sesler… İçinde bulunduğumuz çağın saplantılarına odaklanan ‘PARADISE ON SALE’ 3 Mayıs’tan itibaren Dirimart Dolapdere’de görülebilir.
ATÖLYE
- Ümraniye’deki Cooking Class Academy, suşi tutkunları için 29 Nisan Pazar 12.00’de ‘Sushi Workshop’u düzenliyor. Etkinlik kapsamında maki, nigiri, tempura roll, California roll, Philadelphia roll yapımı ve eşlikçi sos, garnitür hazırlama teknikleri öğretilecek. Katılım ücreti 1.540 lira.
GECE
- Özay Bakır 29 Nisan Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Coctail’de. (0530) 251 92 50
DJ
-Rus elektronik müzik ikilisi Fake Mood, 3 Mayıs Çarşamba 23.00’te Klein Harbiye’de. Bilet fiyatı 125 lira.