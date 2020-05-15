Çalışkan, gönüllü, acemi çiftçiler aranıyor!

EKOLOJİK TARIM TECRÜBESİ İÇİN...



Tanal Ailesi Çiftliği, Elmalı / Antalya

Aile, 1996’dan bu yana tamamı ekolojik sertifikalı ürünler üretip hayvancılık yapıyor. Ekolojik tarım konusunda geniş bir tecrübeye sahipler. Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve elma çiftliğin ürettiği ürünlerden...

Konuklarını altı yatak kapasiteli odalarında ağırlayan aile tesisin sıcak suyunu güneş enerjisinden sağlıyor.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Fidan dikimi, sebze çapalama, ot mücadelesi, hayvan bakımı, onarım.

(0536) 365 94 44

BOZKIRIN BEREKETİNİ KEŞFEDİN



Cevizbağı Çiftliği, Kaman / Kırşehir



Ev sahibi Özcan Kulaksız ceviz tohumlarını yıllar önce tek tek kendi ekmiş. Sertifikalı organik tarım yapan Kulaksız memleketi Yelek kasabasına örnek olmak istiyor. Ev sahibinden çiftliğe oldukça yakın olan Yelek’i gezdirmesini ve biriktirdiği geleneksel eşyaları göstermesini rica edebilirsiniz. Kaman’ın bozkırın ortasında olmasına aldanmayın, plajları bile var! Savcılı ve Toklumen plajları çiftliğe sadece 10 kilometre uzakta.



Mayıs ayı gönüllü işleri: Ağaç gövdesi kireçleme, tohum ekimi, gübreleme, çapalama, sulama.

(0532) 351 41 72

FARKLI BİR DÜNYA MÜMKÜN



İmece Evi, Menemen / İzmir

İmece Evi, endüstrinin sunduğu kolay fakat kirli çözümlere alternatif ekolojik ve ekonomik yerel çözümler geliştirme konusunda tecrübeli. Ekip bu deneyimi enerji, temizlik, tarım, gıda, inşaat gibi doğal yaşam gerekliliklerine uygulayarak tüm dünyayla paylaşıyor.

Gönüllüler kerpiç evlerde konaklıyor, uyku tulumu ve yastık kılıfı getirmeleri bekleniyor. Uzun dönem gönüllülerin haftada bir gün izni var.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Bahçe işleri, arı bakımı, tarla hazırlık, fide dikimi.

(0543) 677 58 09

BİRAZ ÇALIŞ, BOLCA KEYİF SÜR



Gökada Çiftliği, Ayvalık / Balıkesir

13 dönümlük bir zeytinliğe sahip. Bununla birlikte 30 tavuk kapasiteli mobil bir kümes ve küçük bir bostan var. Ağaçların, bostanın ve hayvanların bakımı için yardıma ihtiyaç duyuyorlar.

İşlerin yoğunluğu ziyaret edilen döneme göre değişmekle birlikte günde yaklaşık 2-4 saat çalışmak gerekiyor. Çiftlik, Ayvalık merkeze ve güzel kumsallarıyla meşhur Sarımsaklı’ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, bisikletle ulaşmak da çok kolay.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Bostan, bahçe işleri, hayvan bakımı, ev işleri, bakım-onarım.

(0535) 899 66 72

100 DEĞİŞİK BİTKİDEN TEK BAHARAT



Latif Yalçıner Çiftliği, Kemaliye / Erzincan



Üç farklı evde misafir ağırlanıyor. Meyve bahçesinin bulunduğu evde dört kişinin kalabileceği iki oda, bu evin hemen yakınındaki ikinci evde iki ailenin kalabileceği iki oda ve Kemaliye’nin içinde sadece yazın misafir ağırlayabilen üçüncü evdeyse 10 kişinin kalacağı iki oda...

Martla kasım ayları arasında yaklaşık 100 farklı bitki toplanıp kurutularak ‘zetirin’ adındaki baharat hazırlanıyor.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Meyve ağaçlarında budama, aşılama, yabancı ot yolma; kuzu, keçi, tavuk bakımı.

(0544) 682 10 24

YOKTAN VAR EDİLEN GÜZELLİK



Ali Kışlak Orman Çiftliği, Fethiye / Muğla

Çiftlik yok edilmiş bir ormanın gıda ormanı olarak tasarlanmasıyla kurulmuş. Her çeşit ağaç, bitki, çalı bulunuyor.

Çiftlik, Fethiye’ye 45, Saklıkent Kanyonu’naysa birkaç kilometre mesafede. Günde ortalama beş saat çalışılıyor. Sigara içenler kabul edilmiyor.

Bu çiftliğe gidildiğinde ayrıca Saklıkent Şelalesi’nde serinlemek; Kayaköy’ü, Tlos Antik Kenti’ni, Ölüdeniz’deki plajları da gezip görmek mümkün.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Bostan işleri, hayvan bakımı, yumurta toplama, sulama.

kislakali@gmail.com

YABAN HAYATA TANIK OLUN



Hindibağ Doğa Evi, Mengen / Bolu

Yedi Göller Milli Parkı yolu üzerinde... Yaklaşık 3.5 dönümlük tesiste kamp alanı da var. Küçük bahçelerinde geleneksel metotlarla tarım yapılıyor.

Yürüyüşler veya bisiklet gezileriyle yaban hayata tanık olabilir; domuz, tavşan, karacaların ve ötücü kuşların seyrine dalabilir, yabani meyve toplayabilirsiniz.

Konaklama ücreti 45 ile 120 lira arasında değişiyor. Buğday Derneği üyelerine yüzde 10 indirim uyguluyorlar.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Ekim, dikim işleri, hayvan bakımı, ev işleri, bakım-onarım.

(0374) 356 31 38

UZUN VADELİ PLAN YAPANLARA...



Ayşe-Cengiz Genç Çiftliği, Fethiye / Muğla

Fethiye’ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte ve yayla geçiş alanına kurulu.

Uzmanların denetimi ve yönlendirmesiyle yabani orkide ve ters lale yetiştiriliyor. Gönüllü olarak çalışmak isteyenler en az üç haftalığına kabul ediliyor. Çalışma saatleri gönüllülerin ve ev sahiplerinin programına bağlı olarak haftada altı gün, günde beş saati geçmeyecek şekilde hazırlanıyor.

Mayıs ayı gönüllü işleri: Bahçe işleri, mutfağa yardım, hayvan bakımı, bakım-onarım.

(0532) 311 10 98