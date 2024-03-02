Çabasız, zamansız ve şık

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Fransız kadınların cezbedici stilleri popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi, bilakis son dönemde daha çok tercih ediliyor bu tarz. Her ne kadar son yıllarda İskandinav stilleri çok yükselişte olsa da, ‘Dünyanın en güzel giyinen kadınları kimdir’ diye sorsak, sanıyorum çoğunluğun cevabı hâlâ Fransızlar olur. Aslında klasik Fransız stili, karikatürize edilen ressam beresi

ya da kabarık midi etek gibi parçalardan uzakta bir tarz. Hatta izleyenler bilir; Netflix’te yayımlanan ‘Emily in Paris’ dizisinde, Fransızlar değil, Emily bu karikatürize stile bürünüyor.





Fransız kadınlar oldukça çabasız görünen ama arkasında özgün bir tavır, zarafet ve sanki doğuştan gelen stil sahibi bir hava barındıran, abartıdan uzak bir tarza sahip. Aslında son bir senedir gündemde olan; lüksü ve şık olmayı sadelikle göstermeyi savunan ‘sessiz lüks’ akımının da bir nevi yaratıcısı onlar. Tabii onların başarısı; lüks parçalar kullanmasalar bile sofistike görünmeleri.

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“Peki biz nasıl Fransız kadınlar kadar ‘cool’ görüneceğiz” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bunun için olmazsa olmaz diyebileceğim parçaları listeledim. Birçoğunun dolabınızda olduğunu düşündüğüm bu parçalarla, Fransız kadını stilini yakalamanız mümkün.

Babet: Fransız stili denince akla ilk gelenlerden babet. Fransız kadınları gündelik stillerinde babetleri bolca kullanıyor. Özellikle flare (Dizden itibaren genişleyen ve bilek hizasında biten pantolon modeli) paçalı denim pantolonlar ve beyaz bir gömlekle tamamlayarak Paris sokaklarında gezmek için hazır hale gelebilirsiniz.

Trençkot: İlkbahar ve sonbahar gardıroplarının vazgeçilmezlerinden olan trençkotların olmadığı bir Fransız stili düşünemiyoruz. Çizgili bir kazak, mini etek veya denim pantolon trençkotların en Fransız havasındaki eşlikçileridir. Soğuk havalarda onun yerini uzun ve oversize paltolar alıyor.

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Siyah elbise: Klasik siyah elbiseler Fransız kadınların davetlerde vazgeçemediği önemli parçalardan. Klasik topuklu ayakkabı, sade bir topuz ve aksesuarlar davet stili oluştururken onların vazgeçilmezi. Saten slip elbiseler olmazsa olmaz.

Aksesuarların gücü: Yaz-kış eksik etmedikleri güneş gözlükleri, kocaman atkıları, eldivenleri, dev kol çantaları ve özellikle altın tonlarında tercih ettikleri takılarıyla aksesuarlar onların stillerini güçlendiren parçalar. O nedenle tarzları ne olursa olsun aksesuarsız asla evden çıkmıyorlar.

Blazer ve denim pantolon: Bu ikili için Fransız kadınların kurtarıcısı desek abartmış olmayız. Özellikle paçaya doğru genişleyen ve genellikle kısa paçalı flare model denimlerle eşleşen oversize blazer’lar favorileri. İçine düğmeli bir hırka giyerek tam havayı yakalayabilirsiniz.

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Kâkül ve doğal makyaj: Fransız kadın stilini yakalamak için sadece kıyafet ve aksesuar yetmez, güzellik tercihleri de önemli bir yer tutar. Bu sene popüler olan uzun kaküllü saçlar da parizyen stilden doğan trendlerden. Özellikle hafif katlı kesimlerle birleşen kâküllerle bu stili tam anlamıyla yakalamak mümkün. Temiz bir cilt ve doğal makyaj da görünümü tamamlar.

HER TARZA UYGUN





Denim pantolon ve babetlerle tamamlayın. Zara, 2.390 lira





Mary Jane babetler çok popüler. Lütvelizade, 899,90 lira





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Flare paçalı denimsiz olmaz. Mavi, 999,99 lira





Sade kol çantası önemli bir detay. Nine West, 1.899 lira





Yaz-kış güneş gözlüklerinden vazgeçmiyorlar. Ray-Ban, 4.080 lira