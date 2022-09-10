Buyurun ‘Seyir’ zevki yüksek bir festivale…

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* Seyir Derneği olarak yeni bir organizasyonla yola çıkıyorsunuz; bu festivalin benzerlerinden temel farklılıkları neler olacak?

Seyir Derneği, Ayvalık’ta kuruldu. Ana hedefi başta Ayvalık olmak üzere, Türkiye’nin büyük şehirler dışında kalan çeşitli bölgelerinde kültür-sanat faaliyetleri düzenlemek. Derneğin adından da anlaşılacağı üzere çeşitli seyretme biçimleri, yani sanatın farklı dalları da bizi ilgilendiriyor. İlerleyen zamanlarda Ayvalık’ta film dışında farklı sanat dallarını içeren, yaza yayılan etkinlikler yapmak istiyoruz. Gençlere yönelik projeler yapmak, bizim gibi bağımsız kültür-sanat kurumlarıyla dayanışarak ortak projeler üretmek de hedeflerimiz arasında.

* Bu yılki program bize neler vaat ediyor?

Son bir yılın merak edilen, çok konuşulan ödüllü filmlerini, yeni keşifleri ve sinema klasiklerini harmanlayan bir programımız var. Park Chan-wook’un Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ‘Ayrılma Kararı’ ile açıyoruz festivali. Jerzy Skolimowski, George Miller, Claire Denis, Hirokazu Kore-eda, Dardenne kardeşler, Mia Hansen-Løve’ın son filmlerini göstereceğiz. Yerli sinemamızdan uzun metraj ve belgesellerin yanı sıra kısa filmlerden oluşan bir seçkiye yer veriyoruz. Örneğin Deniz Tortum’un Kathryn Hamilton ile birlikte yönettiği ‘Our Ark’ı, David Cronenberg’in ‘Müstakbel Suçlar’ıyla birlikte göstereceğiz. Cem Demirer’den ‘Mendirek’, Ali Kemal Güven’den ‘Çilingir Sofrası’, Nazlı Elif Durlu’dan ‘Zuhal’ birkaç örnek. Tayfun Pirselimoğlu ‘Kerr’le konuğumuz olacak ve ‘Şu Anlaşılmazlık Meselesi: Bir Filmi Anlamamak’ adlı panelimizde Fatih Özgüven ve Aslı Ildır’la konuşacak. Bu yıl kaybettiğimiz Erden Kıral, Peter Brook, Cüneyt Arkın ve Cem Madra anısına ‘Vicdan’, ‘Yedi Gün... Yedi Gece...’, ‘İki Başlı Dev’ ve Cassavetes’ten ‘Yüzler’ filmlerini göstereceğiz. Çocuklar için de ‘Çok Uzakta’ adlı filmi ücretsiz göstereceğiz ve iki farklı atölye düzenleyeceğiz.

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Sanat dünyası akın edecek

* Festivale gelecek sinema dünyasından isimler belli mi?

Filmini gösterdiğimiz pek çok yönetmen, oyuncu ve yapımcı konuğumuz olacak. Nur Akalın, Ali Tansu Turhan ve Burcu Uğuz Ayvalıklı sinemacılar. Armağan Çağlayan Ayvalıklı sayılır. Özen Yula, Funda Eryiğit, Hare Sürel, Gülçin Kültür Şahin, Nihal Yalçın, Nurgül Yeşilçay’ı ağırlayacağız. Ushan Çakır, Ece Yüksel, Serkan Keskin, Tarık Papuççuoğlu, Barış Gönenen gibi oyuncular gelecek. Çiğdem Sezgin, Nurcan Eren, Noah Amir Arjomand, Ceylan Özgün Özçelik, Meli Bendeli, Erdem Şenocak ve Rıza Akın gibi isimler katılacak. Hatta bazıları panellerde konuşmacı olacak.

‘Yeni Bir’ ödül

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Bu yılki festivalde Mey-Diageo sponsorluğunda ‘Yeni Bir...’ adlı bir ödül verilecek. Kurumun kurumsal ilişkiler direktörü Meltem Azbazdar “Biz ‘Sanatı destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, çevreye pozitif etki yapan bir şirket mümkün’ diyoruz. Bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde verilecek ‘Yeni Bir…’ ödülü de ‘Başka bir şirket mümkün’ anlayışımızın ve kültür-sanatın iyileştirici, birleştirici gücüne olan inancımızın bir yansıması… Sinemanın herhangi bir alanında dikkat çeken, kariyerinin başındaki isimlere cesaret vermeyi hedefliyoruz” diyor.

Ödül jürisinde ressam Levent Aygül, Ercan Kesal, Tülin Özen, Aslı Özge ve Nadir Öperli görev alıyor.

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Film gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı Meydanı’nda yapılacak. Festivalde tam bilet 50 lira, indirimli bilet 30 lira olacak.