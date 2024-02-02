Büyükbabalardan ilham aldık

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Eklektik terimi moda sözlüğünde farklı tarzların, desen ve renklerin bir arada kullanılması olarak tanımlanıyor. Yani eklektik ve büyükbaba kelimeleri bir araya gelerek, farklı tarzlardaki parçaların retro bir dokunuşla yorumlandığı yepyeni bir stili oluşturuyor.

‘Eklektik büyükbaba stili’ tıpkı ‘mob wife’ (mafya eşi), ‘clean girl’ (temiz kız), ‘tenniscore’ (tenis sitili) ya da ‘cottagecore’ (kırsal yaşam stili) akımları gibi TikTok ile bilinirlik kazandı. Henüz ortaya çıkmasına rağmen Pinterest’in açıkladığı verilere bakılırsa şimdiden 2024 trendlerini ele geçireceğini söylemek mümkün. Çünkü TikTok’ta bu etiketle paylaşılan videoların yanında, yüksek moda podyumları da bu stile gönderme yapan görünümlerle dolu.

Trendin detaylarını açıklamadan önce ‘eklektik büyükbaba stili’nin hem erkek hem kadınlar için oldu-

ğunu söyleyelim. Biz kadınlar da büyükbabamız gibi giyiniyoruz ama biraz daha ‘feminen’ bir yorum katıyoruz.

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Maison Kitsuné - MSGM 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu - 1989 Studio - Loewe

Tüm parçalar hem kadınlar hem erkekler için uygun. ‘Büyükbaba tarzı’ denince akla ilk gelen parçalardan olan kalın örgü, düğmeli hırkalar bu tarzda başrolde. Ayrıca mokasenler, süveterler, büyükbaba stili bomber ceketler, polo yakalar, kareli gömlekler, kalın kadife pantolonlar da olmazsa olmaz. Yaza doğru bu parçalara şortlar da eklenecek. Aksesuarlardaysa retro esintili ince saatler; büyük, kemik ve sarı tonlardaki gözlükler öne çıkıyor. Tarzı yakalamaya çalışırken tüm bu parçaları aynı anda giymeniz gerekmiyor elbette... Örneğin gömlek üstü hırka, altına jean pantolon ve mokasen bir ayakkabıyla ‘eklektik büyükbaba stili’ne selam gönderebilirsiniz.

Podyumlardan ilham almak isterseniz Loewe ve Miu Miu’nun 2024 İlkbahar/Yaz erkek ve kadın

koleksiyonlarına bakmanızı öneririm. Loewe’nin kalın, renkli kazakları ve bol paçalı ultrayüksek bel pantolonları bu trendi anlatıyor adeta. Miu Miu’nun kareli gömlek üstü bomber ceketleri ve dede stili gözlükleriyse bu akımın bambaşka bir yorumu gibi. Amiri, Dries Van Noten, Wales Bonner ve Antonio Marras ilham almak için göz atabileceğiniz diğer markalar arasında.

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Gigi Hadid, Alexa Chung ve Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü stil ikonlarıysa bu tarzı gündelik stillerine çoktan adapte ettiler. Özellikle Gigi Hadid’in bu trendi çok başarılı yorumladığını düşünüyorum. Son düğmesine kadar iliklediği gömlekleri, bol kazakları, blazer ceketleri ve kalın tabanlı loafer’larıyla...

179,99 lira



2.799 lira





Yargıcı 1.899,95 lira



Mavi, 699,95 lira



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Etnik desenli süveterler bu stili yansıtıyor.DeFacto,Stili tamamlamak için kahverengi tonlardaki kemik gözlükleri tercih edin.Les Benjamins,Denim ya da kadife pantolonlarla tamamlayın.Kadife pantolonları, renkli kazaklarla eşleştirin.Stilin olmazsa olmazı hırkalar.H&M, 549 lira

Vintage mağazalara göz atın

Bu stili yaratırken içerisinde vintage öğeler olmasına dikkat edebilirsiniz. Bunun için de vintage ürünler satan mağazalara uğrayabilirsiniz. Küf Vintage, Pop and Sandy, Vintemod, benim göz atarken keyif aldığım ve bu trende uygun parçalar bulduğum vintage mağazalardan sadece birkaçı.