×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

‘Bütün kızlar toplandık’

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Kültür Sanat#Eğlence
‘Bütün kızlar toplandık’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 17:11

TUANA, bilgeteker ve Serra Arıtürk. Bu hafta genç kadın yeteneklerin yeni şarkılarını büyük keyifle dinledik. Nazar boncuğu olarak da Ozan Çınar’ın teklisiyle Cem Adrian-Çağan Şengül düetine yer verdik.

Haberin Devamı

‘Bütün kızlar toplandık’

Replikle başlıyor

TUANA, Mahmut Orhan’ın ‘Nighter’ parçasındaki gizemli sesin sahibi. Bir süredir kendisini yakından takip ediyorduk. Alternatif pop sahnesinin genç yeteneklerinden. ‘Aynen Öyle’ adlı yeni teklisi Türkan Şoray’ın bir repliğiyle başlıyor. Elektronik altyapısıyla dikkat çeken şarkı, sound’uyla geçmişe de göz kırpıyor.

‘Aynen Öyle’ (Tekli)

TUANA

Hypers Music

‘Bütün kızlar toplandık’

Ne çabuk yeni tarz!

bilgeteker 23 yaşında bir opera öğrencisi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğin içinde olmuş. Geçen yıl ilk teklisi ‘Bu Adam’ı yayımlamıştı. Ardından başka tekliler de geldi. Şimdi de ‘BBGV’ ile karşımızda. Bu tekli için bilgeteker’in yeni tarzının habercisi deniyor. Poptan pop rock’a geçiş bizi şaşırtsa da genç müzisyenin kendi deyişiyle tam da istediği müziği yapmaya başlamasına sevindik.

‘BBGV’ (Tekli)

bilgeteker

Haberin Devamı

Gülbaba Records

‘Bütün kızlar toplandık’

Dünyanın vay haline…

Pandemiyi arkamızda bıraksak da izleri hâlâ zaman zaman karşımıza çıkıyor. Tıpkı Serra Arıtürk’ün yeni şarkısında olduğu gibi. Evlere kapandığımız dönemde, ne hissettiğimizi tam da bilemediğimiz günlerde yazmış ‘Vay Haline’yi. 2020’de de sosyal medya hesabında gitarıyla seslendirmişti. Şimdiyse tekli olarak piyasada.

‘Vay Haline’ (Tekli)

Serra Arıtürk

Pasaj Müzik

‘Bütün kızlar toplandık’

Helal size

Düetleri seviyoruz. Özellikle de iki güzel ses bir araya geldiyse. Cem Adrian’ın yeni albümü için Çağan Şengül’le söylediği ‘Helal’ tekli olarak çıktı. Şarkının söz ve bestesi Cem Adrian’a ait. İkili şarkıyı o kadar içten yorumlamış ki bittiğinde “İkinize de helal olsun” diyorsunuz içinizden.

 ‘Helal’ (Tekli)

Cem Adrian, Çağan Şengül

Haberin Devamı

Sony Music Türkiye

‘Bütün kızlar toplandık’

Ozan Çınar’a dikkat!

Tanıştıralım; Ozan Çınar. Kendisi Türkçe pop müziğin yeni yeteneklerinden. Pop rock’la elektronik müziği harmanlıyor. Sözlerini Mete Özgencil’le birlikte yazdığı ‘Söyle Nerdeyim’de de “Bana satırlar değil, bir kader yazdın” diyor.

‘Söyle Nerdeyim’ (Tekli)

Ozan Çınar

Universal Music Türkiye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albüm#Kültür Sanat#Eğlence

BAKMADAN GEÇME!