‘Bütün kızlar toplandık’

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Replikle başlıyor

TUANA, Mahmut Orhan’ın ‘Nighter’ parçasındaki gizemli sesin sahibi. Bir süredir kendisini yakından takip ediyorduk. Alternatif pop sahnesinin genç yeteneklerinden. ‘Aynen Öyle’ adlı yeni teklisi Türkan Şoray’ın bir repliğiyle başlıyor. Elektronik altyapısıyla dikkat çeken şarkı, sound’uyla geçmişe de göz kırpıyor.

‘Aynen Öyle’ (Tekli)

TUANA

Hypers Music

bilgeteker 23 yaşında bir opera öğrencisi. Çocuk yaşlardan itibaren müziğin içinde olmuş. Geçen yıl ilk teklisi ‘Bu Adam’ı yayımlamıştı. Ardından başka tekliler de geldi. Şimdi de ‘BBGV’ ile karşımızda. Bu tekli için bilgeteker’in yeni tarzının habercisi deniyor. Poptan pop rock’a geçiş bizi şaşırtsa da genç müzisyenin kendi deyişiyle tam da istediği müziği yapmaya başlamasına sevindik.

‘BBGV’ (Tekli)

bilgeteker

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Gülbaba Records

Pandemiyi arkamızda bıraksak da izleri hâlâ zaman zaman karşımıza çıkıyor. Tıpkı Serra Arıtürk’ün yeni şarkısında olduğu gibi. Evlere kapandığımız dönemde, ne hissettiğimizi tam da bilemediğimiz günlerde yazmış ‘Vay Haline’yi. 2020’de de sosyal medya hesabında gitarıyla seslendirmişti. Şimdiyse tekli olarak piyasada.

‘Vay Haline’ (Tekli)

Serra Arıtürk

Pasaj Müzik

Düetleri seviyoruz. Özellikle de iki güzel ses bir araya geldiyse. Cem Adrian’ın yeni albümü için Çağan Şengül’le söylediği ‘Helal’ tekli olarak çıktı. Şarkının söz ve bestesi Cem Adrian’a ait. İkili şarkıyı o kadar içten yorumlamış ki bittiğinde “İkinize de helal olsun” diyorsunuz içinizden.

‘Helal’ (Tekli)

Cem Adrian, Çağan Şengül

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Sony Music Türkiye

Tanıştıralım; Ozan Çınar. Kendisi Türkçe pop müziğin yeni yeteneklerinden. Pop rock’la elektronik müziği harmanlıyor. Sözlerini Mete Özgencil’le birlikte yazdığı ‘Söyle Nerdeyim’de de “Bana satırlar değil, bir kader yazdın” diyor.

‘Söyle Nerdeyim’ (Tekli)

Ozan Çınar

Universal Music Türkiye