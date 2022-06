Bu yaz yapacak çok şey var

Haberin Devamı

KİTAP

İhsan Yılmaz

Balkonda, piknikte, sahilde...

‘Bir Kediyi Terk Etmek’ Haruki Murakami Doğan Kitap





Marcel Proust’u geçmişine götüren madlen kurabiyesinin yerini Haruki Murakami’de sahile bırakılan bir kedi üstleniyor. Murakami, yetişkin hayatında uzak olduğu babasıyla vedalaşırken onun hem kişisel tarihindeki yerini gösteriyor hem de hayatları savaşla bitmiş veya dağılmış bir nesle saygı duruşunda bulunuyor. ‘Bir Kediyi Terk Etmek’ Murakami’nin en kişisel anlatısı... (Raflarda)

‘Tango’, Jorge Luis Borges, Can Yayınları





Dört konuşmadan oluşan ‘Tango’ neredeyse 50 yıl sonra kayıtlarının bulunmasıyla ilk kez yayımlanmıştı. Eser, Borges için mutluluğun bir simgesi olan tango hakkında yazarın Ekim 1965’te, Buenos Aires’te yaptığı dört konuşmadan oluşuyor. Latin Amerika’nın ruhuna doğru bir yolculuk yapmaya hazır olun. (Raflarda)

‘Kazı’, Orhan Duru, YKY

Edebiyatımızda ayrı bir yeri olan Orhan Duru’nun öykü kitaplarının yeni basımlarına devam ediyor Yapı Kredi Yayınları. Sırada ilk kez 2006’da çıkmış, 10’uncu öykü kitabı var. Duru’nun benzersiz edebi evrenini keşfetmek isteyenler için...

(Yayım tarihi belli değil)

‘Topkapı Sarayı’nda Padişah Evi’ Mualla Eyüboğlu Anhegger, YKY

Türkiye mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden Mualla Eyüboğlu Anhegger’den Topkapı Sarayı’nın çok merak edilen haremine farklı yönleriyle bakan özgün bir çalışma. Yazıldığı dönemde Osmanlı’nın mimarlık tarihine yeni bir yaklaşım getiren bu yapıt bugün halen literatürdeki yerini koruyor.

(Yayım tarihi belli değil)

‘Beni Bırakırsan’, Crystal Hana Kim, Hep Kitap

Kore’de iki talihsiz âşığın iç savaş sırasında yaşadıkları... Savaş, aile ve yasak aşk hakkında sürükleyici bir roman.

(Temmuz)

SİNEMA

Uğur Vardan

Elvis’ten Thor’a...





‘Elvis’

Baz Luhrmann’ın imzasını taşıyan yapım, Amerika’nın ikonik sanatçılarından Elvis Presley’nin öyküsünü, esrarengiz menajeri Albay Tom Parker ekseninde anlatıyor. Filmin başrollerinde Austin Butler ve Tom Hanks var.

Vizyon tarihi: 24 Haziran

‘Yang’dan Sonra’ (After Yang)

Küçük kızının Yang adındaki android arkadaşının bozulmasının ardından tamir için bir yol arayan baba ve yeniden keşfetmeye koyulduğu aile bağları… Kogonada imzalı yapımda Colin Farrell, Jodie Turner-Smith ve Justin H. Min gibi isimler rol alıyor.

Vizyon tarihi: 1 Temmuz

‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’ (Thor: Love and Thunder)

‘Avengers: Endgame’ sonrası Thor’un yaşadıklarına odaklanan çalışmada bütün tanrıları yok etmeye ant içmiş ‘Gorr the God Butcher’a karşı verilen mücadele ön planda. Yönetmen Taika Waititi, oyuncular Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman ve Christian Bale. Vizyon tarihi: 8 Temmuz

‘Suikast Treni’ (Bullet Train)

Bir hızlı trende bulunan beş ayrı suikastçının hedeflerinin ortak olduğunu fark etmesiyle başlayan süreç… David Leitch’in yönettiği filmde Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson ve Sandra Bullock başrolleri paylaşıyor.

Vizyon tarihi: 5 Ağustos

‘Hayır’ (Nope)

Gerilim sinemasının son dönemde yükselen ismi Jordan Peele’ın imzasını taşıyan yapımda Kaliforniya’daki bir kanyonda yapılan ürpertici keşif anlatılıyor. Oyuncular Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Donna Mills.

Vizyon tarihi: 12 Ağustos

TİYATRO

Bahar Çuhadar

Sahnenin sınırları genişliyor

‘Doğal Afet’-Germinal Tiyatro

Son dönemin öne çıkan oyuncularından Nilperi Şahinkaya’dan tek kişilik bir kadın oyunu. Hamlet’in “Olmak ya da olmamak”ına göndermelerle, günümüzden bir kadının hesaplaşmasının, başkaldırmasının anlatısı…

Bir sığınaktayız, bakalım bu kadının başına hangi ‘doğal afet’ gelmiş?

24 Haziran Cuma 21.00’de, Ayvalık Amfi Tiyatro’da.

‘Kral Übü’-Sarı Sandalye

Edebiyattan sahneye başarılı uyarlamalarıyla tanıdığımız Sarı Sandalye bu kez Alfred Jarry’nin kült oyununu yorumluyor. Übü ailesinin, tarihin her dönemindeki güce doymak bilmez hırslı diktatörlerle ‘akraba’ olan hallerini görmeye hazır olun. Üstelik dar kadrolu ve tek kişilik oyunlara zorunlu olarak alışmışken kalabalık bir ekip olacak sahnede…

28 Temmuz Perşembe 21.15’te, ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Sahnesi’nde.

‘Kuşlar’-Semaver Kumpanya

Semaver’in kült oyunu yenilenmiş haliyle yeniden seyirciyle buluşuyor. Aristophanes’in kendilerine ‘başka bir dünya arayan’ iki arkadaşın maceralarını anlattığı klasik eseri ‘Kuşlar’, müzikli, danslı, eğlenceli, kalabalık kadrolu, güçlü bir yorumla sahnede…

Yaz neşesine yakışacak bir seçim.

18 Ağustos Perşembe 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ta, 1 Eylül Perşembe 21.00’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda.

‘Aydınlıkevler’-BKM





Demet Akbağ’ın 15 sene sonra, Salih Bademci’nin de aralarında olduğu bir ekibin parçası olarak ğeçen mart sonunda tiyatro sahnesine döndüğü oyunun metni Yılmaz Erdoğan imzalı. Bir babaanneyle torunun hikâyesinin peşinde, seyirci 1970’li yılların Ankara’sına gidecek.

15 ve 30 Haziran’da, 21.00’de Maximum UNIQ’te. 20 Temmuz Çarşamba 21.00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 21 Temmuz Perşembe 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da.

‘Kalabalık Duası’ Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

Pandemi öncesinde tanışmıştık bu yarı deli yarı bilge adamla… Fonda İstanbul’la şehrin tekinsiz, merak uyandıran hallerinin, insanlarının olduğu bu tek kişilik anlatıyı, ruhuna çok yakışacak şekilde bir yaz gecesinde, ormanın orta yerinde izleyebilirsiniz.

Yarın 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de, 15 Haziran Çarşamba 20.30’da Alan Kadıköy’de, 1 Temmuz Cuma 21.00’de DOTOrmanda’da.

ALBÜM-TEKLİ

Meltem Fıratlı

Müzik tatile çıkmıyor

* Lvbel C5-‘200 Milyar’: Şarkılarını listelerin ilk sıralarında görmeye alışkın olduğumuz isimlerden rap’çi Lvbel C5, reggaeton altyapılı, tam yaz aylarına eşlik edecek bir parçayla karşımızda. (10 Haziran)

* Mazhar Alanson-‘Mazhar Alanson Senfoni’: Müzisyenin en bilinen eserlerini bir araya getiren

17 şarkılık albüm, şef Turhan Yükseler düzenlemesiyle canlı kaydedilen konser kayıtlarından oluşuyor. (17 Haziran)

* Anıl Piyancı&Keişan-‘12’: Türkçe rap müziğin iki yetenekli isminin ortak üretimi, 12 şarkılık yeni albüm heyecanla bekleniyor. (17 Haziran)

* Pentagram: Henüz adı ve çıkış tarihi netleşmese de yaşayan efsane, Türk heavy metal grubunun yeni albümünün yazın çıkacağı müjdesini de verelim.

* Birsen Tezer-‘Saklasam Kendimi’: Usta isim sonbaharda tamamlanacak albümünden ilk şarkıyı yayımlama kararı aldı. (24 Haziran)

* Jehan Barbur-‘Yabancı’: Erkan Oğur ile stüdyoya giren Barbur’un yeni şarkısı gelecek ay dinlenebilir. (8 Temmuz)

KONSER

Uygar Taylan

Ünlüler geçidi

* alt-J, 15 Haziran 21.30, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

* DIIV, 16 Haziran 21.00, Zorlu PSM %100 Studio

* Nina Kraviz & Ellen Allien, 17 Haziran 18.00, Maximum Uniq Açıkhava

* Carmina Burana, 18 Haziran, 20.00, Ankara Bilkent Odeon Açıkhava Sahnesi

* Black Coffee, 19 Haziran 18.00, KüçükÇiftlik Park

* Chet Faker, 21 Haziran 21.30, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

* Ibrahim Maalouf, 29 Haziran 21.00, Parkorman

* Agnes Obel, 1 Temmuz 21.30, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

* Tom Odell, 1 Temmuz 16.00, KüçükÇiftlik Park

* Charlotte de Witte, 2 Temmuz 16.00, Parkorman

* Kaleo, 3 Temmuz 19.00, KüçükÇiftlik Park

* Placebo, 18 Temmuz 20.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

* Maneskin, 23 Temmuz 17.00, KüçükÇiftlik Park

* Arctic Monkeys, 9 Ağustos 21.00, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

* Nick Cave and The Bad Seeds, 21 Ağustos 21.30, Parkorman

ÇAĞDAŞ SANAT

Fırat Karadeniz

Karma sergiler her yerde

Bodrum Açık Atölye Günleri

Bodrum Açık Atölye Günleri Art Melek ekibi düzenliyor. Üretimlerini Bodrum’da yürüten, aralarında Devrim Erbil, Muzaffer Akyol, Hanefi Yete, Ali Atmaca, Bahadır Baruter, Doğu Çankaya, Elvan Erdin, Mehmet Kutlu, Neslihan Zabcı, Yasemin Erdin Tavukçu ve Zeynep Homan’ın da olduğu yaklaşık 45 sanatçı atölyelerinin kapılarını sanatseverlere açacak. Sergiyse Frame Bodrum’da izleyiciyle buluşacak.

(28 Haziran-3 Temmuz)

‘Would you still love me if I painted parrots all day?’

Dirimart, küratörlüğünü Anissa Touati ve Marc-Olivier Wahler’in üstlendiği karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Adı Türkçe ‘Gün boyu papağan resmi yapsam yine beni sever miydin?’ anlamına gelen sergi, Georgina Gratrix, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Zsófia Keresztes, Güçlü Öztekin, Ugo Rondinone ve Fahrelnissa Zeid’in işlerini, sanatın dönüştürücü gücü mefhumu etrafında bir araya getiriyor. (3 Temmuz’a kadar)

‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin’

Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’in eserleri, ‘Tutkunun Heykeltıraşı Rodin-Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki’ adlı sergiyle Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluşuyor. Sergi, 2006 yılında Sabancı Müzesi’nde açılan ‘Heykelin Büyük Ustası Rodin İstanbul’da’ sergisinden sonra Türkiye’ye gelen ikinci Rodin sergisi olmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. (31 Temmuz’a kadar)

‘Yukarı Bak: Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları’





Bursa Nilüfer Belediyesi, 6 farklı mekânda, 27 sanatçının çalışmalarına yer veren ‘Yukarı Bak, Sınırlı Coğrafyanın Yıldızlı Ufukları’ adlı kapsamlı bir sergiyi hayata geçiriyor. Yekhan Pınarlıgil küratörlüğünde kurgulanan sergi, şehrin kültürel kimliği, tarihi, dönüşümü

ve geleceğiyle diyaloğa geçen lokasyonlarda mekân ve sanat arasında güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyor.

(31 Temmuz’a kadar)

FESTİVAL

Uygar Taylan

Bu isimler kaçmaz

50. İstanbul Müzik Festivali

İstanbul Müzik Festivali, Fransız Sarayı’ndan Süreyya Operası’na 12 farklı mekânda 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı İstanbul’da ağırlıyor. Festivalde Gautier Capuçon (12 Haziran 20.00, AKM), Alice Sara Ott (16 Haziran 21.00, CRR), Il Pomo D’oro & Jakub Józef Orlinski (21 Haziran 20.00, AKM) ve Tan Dun&BİFO (22 Haziran 20.00, AKM) gibi klasik müzik dünyasının yıldız isimleri konser verecek. (24 Haziran’a kadar)

34 Calling

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İBB Kültür AŞ’nin düzenlediği konserler serisinde Hooverphonic with Orchestra (11 Haziran), Mark Eliyahu&Friends (13 Haziran), Gipsy Kings by Andre Reyes (28 Haziran) ve Godspeed You! Black Emperor (13 Temmuz) sahneye çıkacak. (13 Temmuz’a kadar)

Gezgin Salon Festivali

Festivalin konukları Moderat, L’Impératrice, Molchat Doma, Rhye, Cigarettes After Sex, Tamino, Jakuzi, Islandman, Kit Sebastian ve Barış Demirel. (25-26 Haziran, Parkorman)

29. İstanbul Caz Festivali

Festival kapsamında farklı mekânlarda konserler yapılacak. Diana Reeves, Melody Gardot, John McLaughlin&The 4th Dimension gibi birçok sanatçıyı izleyebilirsiniz.

(25 Haziran-7 Temmuz)

Red Bull İstanbul Unlocked

Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası’ndaki etkinlikte HOSH, Avangart Tabldot, Santi&Tuğçe, Q-Bra, Levent Alp&Lâlonjoje, The Pirouettes, Kaan Düzarat, Berk Büyükakın, Erez Öztürk ve Bedük’ün performanslarını izleyeceğiz. (1-2 Temmuz)

Bozcaada Caz Festivali

Adadaki Ayazma Manastırı’nda gerçekleşecek festivalde Almagest Quintet, Shishani&Miss Catharsis, Yeni Türkü, Dilan Balkay ile Guillaume Perret&Volkan Öktem gibi sanatçılar ve müzik toplulukları sahneye çıkacak. (26-28 Ağustos)