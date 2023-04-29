Bu sezon elektrik mavisi çarpacak

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Geçen yazın rengi Barbie pembesiyse, 2023 yazının rengi elektrik mavisidir diyecek kadar iddialıyız. Zira, neon mavinin daha koyu ve çarpıcı olan bu tonu podyumlarda hiç olmadığı kadar çok karşımıza çıkıyor. Üstelik yalnızca yaz mevsimiyle sınırlı kalmaya da niyeti yok; sonbahar sezonunda bu tona sık sık rastlamaya devam edeceğiz. Bu çarpıcı renk Alexander McQueen, Gucci, Loewe, Coperni, Marni, David Koma, Moschino, Cecilie Bahnsen ve Valentino gibi moda devlerinin koleksiyonlarında kendine yer buldu.

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Takım elbiselere, pardösülere, elbiselere ve hatta aksesuarlara dahi sıçrayan elektrik mavisi hem gündüz hem gece görünümlerine çok yakışıyor. Diğer canlı renklerin aksine kullanım rahatlığıyla da seviliyor, farklı renk tonlarıyla şık bir uyum yakalıyor. Bu mavi tonunun vazgeçilmez, joker renk eşlikçisiyse siyah. Zaten podyumlarda da özellikle siyah ayakkabılarla eşleştirilmiş versiyonlarını bol bol gördük. Altın ve gümüş tonlardaki aksesuarlar ve parçalar da elektrik mavisine şık bir şekilde eşlik ediyor. Mesela, iddialı bir görünüm yaratmak için sezonun popüler trendlerinden gümüş metalik bir pantolonu, elektrik mavisi bir bluzla tamamlayabilirsiniz. Ya da kırmızı bir pantolon ve elektrik mavisi bir bluzla iddianızı ortaya koyabilirsiniz.Ön planda olmasında, pandemi sonrası hayatımıza giren ‘dopamine dressing’ kavramının -yani en özet anlatımla bizi mutlu edecek ve enerjimizi yükseltecek kıyafet seçimleri yapmamızın- etkisi büyük. Zaten renklerin, ruh halimizi etkilediği de psikoloji biliminin kabul ettiği bir gerçek. Verywell Mind isimli psikoloji konularını işleyen internet sitesi mavinin güvenlik ve sakinlik duygularını çağrıştırdığını belirtiyor. Ayrıca mavinin canlı ve koyu tonlarınınsa daha sadık ve soylu bir hava kattığını söylüyor. Belki de günümüz moda tasarımcılarının bu canlı mavi tonuna bu kadar yer vermelerinin de altında, hızla değişen dünyada güven, sadakat ve sakinlik duygularına duydukları özlem ve umut yatıyordur.

‘Burberry mavisi’ olur mu?

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Son birkaç senedir Valentino pembesi ya da Bottega yeşiliyle birlikte, markaların renk tonlarını sahiplenerek nasıl bir güce eriştiklerine şahit olduk. Kobalt mavisiyse Daniel Lee kreatif direktörlüğündeki Burberry’nin rengi olacak gibi... Lee yalnızca ikonik markanın logosunu bu mavi tonuyla değiştirmekle kalmadı; Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonuna da ağırlıklı olarak bu tonda parçalar ekledi.