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Bu kış çok sıcak, daha da sıcak olacak!

#Kış Giyim#Aksesuar#Bere
Bu kış çok sıcak, daha da sıcak olacak

Eğlenceli ve renkli yönlerimizi ortaya çıkaran aksesuarlar bu kış içimizi ısıtıp bizi sıcacık tutacak. Rengârenk kova şapkalar, kalın atkılar, upuzun eldivenler çok moda. Ama berelerden ponponları atıyoruz... 2021-22 Kış sezonunu ele geçiren birbirinden iddialı aksesuarları mercek altına aldık.

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Bu sezon podyumların en dikkat çekici aksesuarlarından biri Miu Miu defilesinde karşımıza çıktı. Ünlü marka, çiçekli, renkli ve modern kar maskeleri (balaclava) tasarlamıştı. Onları elbiselerle bir araya getirerek yalnızca kar pistlerinde değil, gündelik stillerde de kullanabileceğimizin altını çizdi. Hatta ünlü influencer Rachel Araz Kiresepi geçen Paris Moda Haftası’nda markanın bu aksesuarlarından birini takarak poz verdi. Elbette kar maskesi gündelik kullanım için fazla iddialı ve biraz da rahatsız edici olabilir. Ancak Instagram sayfanız için vereceğiniz pozlarla göze çarpmak isterseniz alışveriş listenize bu yeni nesil kar maskelerini ekleyebilirsiniz.

Yılın en sevilen aksesuar trendlerinden bir diğeriyse tüylü, kova şapkalar. Yeşil, pembe, beyaz, mavi ve hatta desenli bu şapkalar, içimizdeki eğlenceli yanı ortaya çıkarıyor. Özellikle baştan aşağı bembeyaz kış görünümleriyle güzel uyum sağlıyor. Berelerdeyse ponponlu olanların, kukuletayı andıranların modası geçti. Artık en sadesi, en popüler olanı. Renk seçiminizi mavi, pembe ya da yeşilin pastel tonları arasından yapabilirsiniz.

TÜYLÜ MODELLER

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Kış aylarının vazgeçilmezi atkılar arasından seçiminizi renkli ve büyük olanlardan yana yapın.  Acne Studios’un kocaman ve kalın atkıları oldukça revaçta, benzerlerini birçok farklı markada da bulabilirsiniz. Şapkalarda olduğu gibi atkılarda da tüylü modellere rastlıyoruz. Pelüşler bu kış karşımıza canlı renklerde çıkıyor.

Son olarak montları ele geçiren kapitone trendi atkılarda da göze çarpıyor. Yorganınızı boynunuza dolamış gibi görünüp rahatlığın ön planda olduğu bir stil yaratabilirsiniz.

DERİ VE ÖRGÜ BİR ARADA

Söz konusu eldivense örgü modellerden vazgeçmek zor. Bu sene örgü eldivenlerin turuncu, pembe, mor tonlarda olanlarına sıkça rastlıyoruz. Bir de deri ve örgü karışımı modeller var, hem şık hem de sportif görünümleri tamamlıyor.

Şık görünmek hatta eldivenleri gece görünümlerine taşımak isterseniz seçenekler mevcut. Prada, Dries Van Noten ve Styland gibi markalarda karşımıza çıkan ve dirseğin üzerine kadar uzanan şık eldivenlerle kendinizi “Tiffany’de Kahvaltı” filminin ikonik sahnesindeki Audrey Hepburn gibi hissedebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

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Bu kış çok sıcak, daha da sıcak olacak

KISA KISA

Sürdürülebilir ve zamansız

Geçen hafta yepyeni bir lokal markayla tanıştım. İsmi Denim Trip. Moda ve tekstil dünyasının doğada yarattığı tahribatı göz önünde bulundurup sürdürülebilir ve zamansız denimler yaratma hayaliyle Büşra Karasu tarafından hayata geçirilmiş gencecik bir marka...

Bu kış çok sıcak, daha da sıcak olacak
Denim Trip markası Büşra Karasu tarafından yaratıldı.

Sürdürülebilir moda alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Arzu Kaprol, bu yeni markayı bir basın buluşmasıyla tanıttı. Bu alanda çalışmalar yapan markaların artmasına ihtiyacımız olduğunu belirten Kaprol, zamanla temiz ve transparan üretim süreçlerine önem veren bir tüketim alışkanlığının gelişeceğinin altını çizdi. Karbon ayak izini azaltmak için lokal, etik ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hareket eden markaları tercih etmek gerçekten çok değerli...

 

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#Kış Giyim#Aksesuar#Bere

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