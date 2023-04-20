Bu hafta sahnelerde coşku yaşanacak

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KONSER

Ozbi 22 Nisan Cumartesi 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 150 lira (Tribün 1’inci kategori 1.800 lira-2’nci kategori 1.050 lira).

Yüzyüzeyken Konuşuruz 23 Nisan 20.30’da Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.



Gaye Su Akyol konseri 26 Nisan 21.00’de Jolly Joker Ankara’da gerçekleşecek. Bilet fiyatı 200-330 lira.



Kalben 26 Nisan Çarşamba 21.30’da IF Performance Hall Eskişehir’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 130 lira.



Amerikalı elektronik müzik grubu Boy Harsher, 27 Nisan 20.30, 28 Nisan 21.30’da iki gün üst üste Salon İKSV’de sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 285-335 lira.



Bülent Ortaçgil 28 Nisan 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 180-250 lira.

Süperstar Ajda Pekkan 28 Nisan 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 440-935 lira. Ayrıca sahne önü 1.210-1.925 lira.



Duman 28 Nisan 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 300-375 lira.



Jakuzi 28 Nisan Cuma 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 290 lira.



Madrigal 28 Nisan 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 220 lira.



İngiliz caz sanatçısı Kamaal Williams 28 Nisan Cuma 21.00’de Frankhan’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 lira.

Hayko Cepkin 28 Nisan Sponge Pub Konyaaltı Antalya’da konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.



EU Chamber Orchestra (Avrupa Oda Orkestrası), keman sanatçımız Hande Küden solistliğinde, 27 Nisan 20.00’de CSO Ada Ankara-Ana Salon’da konser verecek. Bilet fiyatı 40-80 lira.

Müze Gazhane’de düzenlenen ‘Yerin Altında’ konserlerinde, 27 Nisan Perşembe 20.00’de Yasemin Mori sahneye çıkacak. Otopark-2’de ücretsiz gerçekleşecek konsere 22 Nisan 18.00 itibariyle Radar İstanbul uygulaması üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

MÜZİKAL

Günümüzden geçmişe uzanan ‘1923’ müzikali, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 24 Nisan Pazartesi 20.30’da Turkcell Sahnesi’nde. Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar gibi oyunculara Tuluğ Tırpan’ın şefliğinde bir orkestra eşlik edecek. Bilet fiyatı 195-795 lira.

SERGİ

Aylin Zaptçıoğlu’nun ‘Seni Seviyorum/Beni Sev’ başlıklı sergisinde, pirinçten seramiğe birçok farklı malzeme kullanılmış. Sevilme ve kabul görme ihtiyacının alt katmanlarını ele alan sergi, 13 Mayıs’a kadar x-ist’te görülebilir.

Cooking Class Academy 25 Nisan Salı saat 11.00’de vegan beslenenlere özel atölye düzenliyor. Vegan buffalo karnabahar kanatları, crispy patates garnitürü, buffalo sos yapımının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 715 lira.



USLA, kahvesine sanat katmak isteyenleri 27 Nisan 19.00’da ‘Latte Art Teknikleri’ adındaki bir atölyeye davet ediyor. Kahvenin tarihçesinden espresso yapımına kadar iyi bir barista olmanın püf noktalarını öğrenebileceğiniz atölyeye katılım ücreti 1.150 lira.

GECE

Kenan Doğulu 22 Nisan Cumartesi 22.00’de Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluşacak. (0212) 706 78 90



Ebru Yaşar 22 Nisan Cumartesi 22.00’de Yeni Gazino’da sahneye çıkacak. (0532) 500 28 69

Aybüke Albere 23 Nisan Pazar Endoff Live’da. (0532) 379 30 88



Ebru Gündeş 28 Nisan Cuma 22.00’de Günay Restaurant’da. (0532) 443 33 33



Begüm Obiz bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50



DJ

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Güney Afrikalı DJ Black Coffee 22 Nisan Cumartesi 23.00’te KüçükÇiftlik Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 580 lira. Sahne arkası fiyatı 2.750 lira.



FESTİVAL