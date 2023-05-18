Bu hafta hangi etkinliğe gidelim?

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KONSER

-Candan Erçetin 20 Mayıs 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 224-616 lira.



-İngiliz post-punk ikilisi Lebanon Hanover ve Yunan darkwave grubu Selofan, 21 Mayıs 20.00’de Salon İKSV’de müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 285-335 lira.

-Mavi 24 Mayıs Çarşamba 21.30’da 6:45 Ankara’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 140 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 25 Mayıs Perşembe 20.00’de vefatının 15’inci yılında Leyla Gencer’i anmak üzere Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Carlo Tenan şefliğinde gerçekleşecek konserde Jay Yang (soprano), Ezgi Karakaya (mezzosoprano), Theodore Browne (tenor), Burak Bilgili (basbariton) solist olacak. Bilet fiyatı 50-300 lira.

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-Cem Adrian 25 Mayıs, saat 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 280-660 lira.



-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 26 Mayıs Cuma 20.00’de Sascha Goetzel şefliğinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir müzik şöleni yaşatacak. Burcu Hancı (soprano), Olivia Vermeulen (mezzosporano), Won Whi Choi (tenor) ve Cumhur Görgün (bas) solistliğinde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 50-150 lira.

-Amerikalı şarkıcı Lera Lynn 26 Mayıs 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.

DANS

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi-Modern Dans Topluluğu MDTİstanbul, 24 Mayıs Çarşamba 20.00’de dans gösterisi ‘Elektronika’ ile AKM Tiyatro Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 70-110 lira.



MÜZİKAL

- ‘1923’ müzikali 23 Mayıs Salı 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Seyirciyi tarihte bir yolculuğa çıkaran müzikalde Kerem Alışık, Özge Özder, Ece Dizdar gibi oyuncular rol alıyor. Tuluğ Tırpan şefliğinde bir orkestranın eşlik ettiği müzikalin bilet fiyatı 195-895 lira.



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-Victor Hugo'nun ünlü romanından sahneye uyarlanan ‘Notre Dame de Paris’ müzikali 21 Mayıs Pazar 15.00'te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Quasimodo ve Esmeralda’nın imkânsız aşkını konu alan 2,5 saatlik müzikal, dansları, sahne dekoru ve müzikleriyle izleyiciye unutulmaz anlar yaşatıyor. Bilet fiyatı 440-1.265 lira.

SERGİ

-Muse Contemporary Sanat Galerisi, Sinan Polvan’ın ‘Gizli Kalmış Hikâyeler’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Atelier Rebul sponsorluğunda gerçekleşen sergi, sanatçının farklı teknikler kullanarak yarattığı 40’tan fazla resim, heykel ve çizim çalışmalarından oluşuyor. Yaşadığımız topraklardan geçmiş medeniyetlerin mitoslarına doğru yola çıkan sanatçı, çalışmalarında tarihi İstanbul görüntülerini bambaşka bir açıyla yorumlayarak sanatseverleri nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilir.



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-Dirimart, sanatçı ikilisi :mentalKLINIK’in ilk kişisel sergisi ‘PARADISE ON SALE’e ev sahipliği yapıyor. Serginin girişinde ziyaretçileri bilgisayar ortamında üretilmiş, cinsiyetsiz meta-insan Frenemy karşılıyor. Hem renkli hem de bir o kadar karanlık bir çağda yaşadığımızı sesler, kokular ve aynalarla algımızı bozarak hissettiren sergi, ziyaretçilerin tüm duyularını harekete geçirmeyi hedefliyor. 28 Mayıs’a kadar görülebilir.

-Müze Gazhane’nin yeni etkinlik alanı L Binası, kapılarını Zeki Demirkubuz’un ilk kişisel sergisi ‘Hayat’ ile açtı. Usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği 78 fotoğrafı sanatseverlerle buluştu. Demirkubuz’un yeni filmiyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nurhak Kaya, sanat yönetmenliğini de Ebru Yılmaz üstleniyor. Sergi 9 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.

-Alan Kadıköy, ikinci sezonunda iki önemli sergiye ev sahipliği yapıyor. Ali Teoman Germaner’in ‘Aloş’ isimli heykel sergisiyle Ercan Arslan’ın ‘Göz Dinler’ başlıklı resim sergisi mayıs ve haziran ayları boyunca Alan Kadıköy’de sanatseverlerle buluşacak.

ATÖLYE

-USLA, Lübnan lezzetlerini keşfetmek isteyenler için 25 Mayıs Perşembe saat 19.00’da ‘Lübnan Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında katılımcılara tabule, yoğurt soslu falafel dürüm, pita ekmeği ve muhammara eşliğinde kuzu incik pişirme teknikleri uygulamalı olarak anlatılacak.



-Cooking Class Academy, renk renk macaron yapımının inceliklerini öğrenmek isteyenler için 25 Mayıs Perşembe 10.00’da bir atölye düzenliyor. Macaron kabuk yapımı ve renklendirmesi, meyve özlü kremanın hazırlanması, süsleme ve sunum tekniklerinin uygulamalı olarak anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.100 lira.

GECE

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-Yağmur Hızal 20 Mayıs Cumartesi 22.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Alya 20 Mayıs 23.00’te Oda by Venge’de. (0554) 198 05 12

-Ümit Yaşar 20 Mayıs 22.30’da Hilton Kozyatağı Sahne 17’de. (0542) 659 18 17

-Hakan Altun 20 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. (0850) 549 01 20



-Özay Bakır 20 Mayıs 23.00’te Folks’ta. (0530) 251 92 50

-Aybüke 23 Mayıs Salı 23.00’te Rise n’ Fall Suadiye’de (@risenfallsuadiye Instagram adresine direkt mesaj atarak rezervasyon yapabilirsiniz).

-Alya 24 Mayıs Çarşamba 23.00’te Korto İstanbul’da (@kortoistanbul Instagram adresine direkt mesaj atarak rezervasyon yapabilirsiniz).



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-Ceren Akın ve Özer Atik 25 Mayıs Perşembe La Boucherie’de. (0212) 281 63 11

-Serdar Ortaç 26 Mayıs Cuma 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0530) 834 33 33

-Güliz Ayla 26 Mayıs’ta 23.00’te Folks’ta. (0530) 251 92 50

-Sibel Tepe 26 Mayıs Cuma 23.00’te Any’de sahne alacak. (0212) 265 32 69

DJ

-Yerli elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden BeeGee ‘Urban Fundrasing Festival’ kapsamında 20 Mayıs Cumartesi 19.00’da Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200-600 lira.



FESTİVAL

-KüçükÇiftlik Park, hafta sonu iki gün boyunca ‘Hep Yeni Kal’ konser serisiyle sahnesinde yıldız isimleri ağırlayacak. 20 Mayıs Cumartesi 16.30’da Mabel Matiz, Köfn ve Palmiyeler; 21 Mayıs 17.00’de ise Yıldız Tilbe, Levent Yüksel ve Mirkelam konserleri gerçekleşecek. Etkinliğin açılışında The Sisters 90’s Party DJ kabininin başına geçecek. Tek günlük bilet fiyatı 350-600 lira (VIP Balkon 1.300 lira).





