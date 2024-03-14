Bol sürprizli bir hafta

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Projenin en iyilerinden

Usta müzisyen Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin ikinci albümünün en iyi çalışmalarından biri KÖFN ikilisinden geldi. ‘Gitme Sana Muhtacım’ı elektronik pop altyapıyla düzenleyen Bilge Kağan Etil bu klasik parçayı KÖFN tarzına yaklaştırarak günümüze taşımış.

‘Gitme Sana Muhtacım’ (Tekli)

KÖFN

Lider Müzik

Jabbar, İngiliz rock grubu Bush’un diskografisinde özel bir yere sahip olan ‘Letting the Cables Sleep’i tekrar yorumladı. Solist Gavin Rosdale verdiği bir röportajda 1999’da yayımlanan şarkıyı HIV’e yakalanan bir arkadaşı için yazdığını söylemişti. Jabbar duygusunu kaybetmeden şarkıyı düzenleyerek yıllar sonra tekrar karşımıza çıkardı. Şarkıya son dokunuşu da Deeperise yapmış.

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‘Letting the Cables Sleep’ (Tekli)

Jabbar

Universal Music Türkiye

Caza yatkın duru sesiyle tanıdığımız Selin Sümbültepe, Ahmet Kaya’nın zamansız şarkılarından ‘Gel Hadi Gel’i cover’ladı. Aslında müzisyenin bu yorumu önce sosyal medyada dikkatleri çekti. Gelen isteklere kayıtsız kalamayan Sümbültepe de şarkıyı yayımladı. Bu haftanın öne çıkanlarından… Şarkının düzenlemesi Bora Çifterler imzalı.

‘Gel Hadi Gel’ (Tekli)

Selin Sümbültepe

Geçmişini, kendisini, gönlünü kıranları, eksik bırakanları, onu yok sayanları… Alternatif müziğin güçlü kadın sesi Sena Şener yeni şarkısında ‘Affettim herkesi’ diyor. Nasıl da hafiflemiş ve özgürleşmiş olduğunu şarkıyı dinleyince anlıyorsunuz. ‘Affettim Herkesi’nin söz, müzik ve düzenlemesi Sena Şener imzalı. Müzisyen şarkıda gitarları da kendi çalmış.

'Affettim Herkesi' (Tekli)

Sena Şener

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Pasaj Müzik

Şimdi bahsedeceğimiz şarkı tam 2012’den beri yayımlanmayı bekliyormuş. Neredeyse 12 yıldır… Miley Cyrus ve Pharrell Williams’ın ortak çalışması ‘Doctor (Work It Out)’ Cyrus’un ‘BANGERZ’ albümü üzerinde çalıştıkları sırada çıkmış. Ama o dönem şarkıyı yayımlamak için doğru zaman olmadığına karar vermişler. Taa ki geçen Grammy Ödülleri’nde tekrar gündeme gelene kadar… Ve o gece alınan kararla şarkı piyasada.

‘Doctor (Work It Out)’ (Tekli)

Miley Cyrus-Pharrell Williams

Sony Music Türkiye