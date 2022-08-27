Bol paçalı ‘pantolon’lar ve sandaletlerle rahatımız yerinde

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Pandemiyle birlikte bol pantolon trendi de yükselişe geçti. Evde eşofman giymeye alıştığımız için dışarı çıktığımızda da aynı rahatlığı arar olduk. Hem konforu hem de stil sahibi görünümü bir arada sunan ‘wide leg’ ya da ‘palazzo’ ismiyle anılan pantolonlar, önce mağazalara, ardından da dünyaca ünlü ikonların sokak stillerine taşındı. Özellikle beli lastikli ve müslin kumaşlı (dokuma pamuk) olanlar yaz aylarında plajlarda da sıkça tercih edildi. Ünlülerin kırmızı halı tarzına bile yansıyan bu pantolon modelini siz de stilinize adapte edebilirsiniz.

İlk olarak 1970’lerde popüler olan palazzo’lar o dönemde yuvarlak burunlu topuklu ayakkabılarla aklımıza kazınmıştı. Günümüzdeyse sandaletler, terlikler, topuklu veya spor ayakkabılarla; kısacası neredeyse her tarzla kullanılıyor. Bana sorarsanız en çok sandaletlere yakışıyor. Farklı kumaş alternatifleri olan bu pantolonları işe, gündelik stile, hatta geceye uyarlamak mümkün. Özellikle, gabardin, ipek ya da saten olanlar farklı ortamlarda tercih edilebilir. Yalnızca ayakkabı ve saç-makyaj değişikliğiyle kullanım alanını genişletebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmaktan çekinmeyin.

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Kim, nasıl giydi?

Bol paçalı pantolonları en çok kullanan isimlerden biri ünlü model Hailey Bieber. Genellikle crop üstlerle tamamladığı pantolonlara, havanın serin olduğu günlerde ‘oversize’ (bol kesim) bir blazer ceket ekliyor.



Şıklığı ayaklara taşıyın

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Gigi Hadid ise bol paçalı pantolonları maskülen bir tarzda kullanmayı seviyor. Mokasen ayakkabılar ya da takım yelek-ceketlerle eşleştirerek iddialı bir görünüm yaratıyor.Bu pantolon modelini en iyi taşıyan isimlerden biri de Jennifer Lopez. Hem kumaş hem de denim versiyonlarını sık sık tercih eden J.Lo, palazzo’larını kimi zaman crop üstlerle tamamlıyor. Çoğu zaman da kemer ve gömleklerle eşleştirerek ciddi bir havaya sokuyor.Palazzo’ların düşük bel ve sportif versiyonlarını tercih eden Serenay Sarıkaya da crop üstlerden vazgeçmiyor. Gösterişli saçları ve havalı güneş gözlükleriyle stilini tamamlıyor.

Modada geriye dönüş akımı yalnızca kıyafetleri değil, ayakkabı ve aksesuarları da ele geçiriyor. İlhamını Y2K’dan (2000’ler modası) alan ve ‘flatform’ ismiyle bilinen kalın ve yüksek tabanlı sandaletler son dönemde oldukça popüler. Bunun yanı sıra yine aynı dönemde feminen bir alternatif olarak karşımıza çıkan minik topuklular ve iddialı görünmeyi sevenler için bağlamalı sandaletler de yeniden hayatımıza giriyor. Bu modeller, Staud ve Simon Miller gibi ünlü markaların etkisiyle dopamin seviyemizi yükseltmek için canlı renklere dekavuşuyor. Yumuşacık yastık formundakiler ve rahat modeller, spor ayakkabılar yerine sonbaharda da favorimiz olacak gibi görünüyor. “Bir kadına doğru ayakkabıları ver, dünyayı fethetsin” diyen Marilyn Monroe’nun bu iddialı sözüne de kulak vererek sezonunun popüler modellerine hep birlikte göz atalım...



Kendall Jenner stilini topuklu sandaletlerle tamamlayan ünlülerden.

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◊ Sportif etki: Cırt cırtlı sandalet modelleri Givenchy’den Prada’ya moda devlerinin radarına girdi. Neredeyse her görünüme yakışan bu sandaletleri elbiseniz ya da şort- tişört kombinlerinizle eşleştirebilirsiniz.

◊ Yastık gibi: Pofuduk görüntüsüyle yastık hissi veren sandaletler, konforlu halleriyle kısa sürede benimsendi.

◊ Balıkçı havasında: Modayı ele geçiren bir başka trend de kafesi andıran balıkçı sandaletleri. Genellikle tırtıklı tabanı olan bu sandalet modelinde farklı renkler bulmak mümkün.

◊ Minik topuklar: 2000’lerin modasına gönderme yapan minik topuklu sandaletler, şıklık seviyesini arttırmak için olmazsa olmaz parçalardan biri. Bu modelleri ister gece, ister gündelik stillerinizle eşleştirebilirsiniz.

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◊ Flatform: Tabandan topuğa kadar kalın platform tabanlı tasarlanan ve moda sözlüğüne ‘Flatform’ adıyla girmiş modeller de ilhamını 2000’lerin Y2K tarzından alıyor. Özellikle mini elbiselere ve eteklerle

çok yakışıyorlar.

◊ Bağlamalı modeller: Bilekten birkaç kez bağlamalı olarak kullanılan modeller de popüler sandaletler arasında...









