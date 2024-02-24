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‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

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#Müzik#Albüm#Tekli
‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

Aşktan vazgeçmeyenler, kalbi kırılsa da denemekten yılmayanlar, ilişkilerde aradığını bulmaya kararlı olanlar... Sevgililer Günü’nü geride bıraktık ama aşk şarkıları her daim bizimle. İşte en yenilerinden birkaçı...

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KIRDIN KALBİMİ

‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

“Kim daha çok severse o hep kaybetti” diyor Eda Baba yeni şarkısında. Gururuna yenik düşenlerin, kalbi kırıkların duygularını dile getiriyor bu romantik dans parçasında. Sözü, müziği ve düzenlemesi Mehmet Mutlu ve Zeki Alper Günay’a ait ’Sen Beni Duy’ 14 Şubat’ta yayımlandı ama kalbi kırıklara her daim iyi gelecek…

SEN DE Mİ DUA?

‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

Kalbini vermek için doğru kişiyi aramaya devam edenler arasında Dua Lipa bile var. Yeni şarkısı ‘Training Season’da “Sen kalbimi verebileceğim biri misin yoksa içine çekildiğim bir zehir mi” diye soruyor. Lipa’nın şarkısı bir yandan da listelerde Beyoncé’nin yeni teklisi ‘Texas Hold ‘Em’le kapışıyor.

ÖMÜRLÜK ŞARKI

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‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

Bengü Beker ‘Yağmur Olsam’ın ardından yine güçlü yorumculuğunu öne çıkaran bir tekli yayımladı. Söz ve müziği Mabel Matiz imzalı ’Sana Yıldızları Ödediğimden’ özlem temalı slow bir şarkı. Görünen o ki Beker ömürlük şarkılar yaparak Türk pop müziğinde kalıcı olma peşinde…

42 YIL SONRA

‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ve Onno Tunç 1982 yılında bir araya gelip Eurovision için bir şarkı yaparlar. Yalnızlık çekenleri duygusal bir yolculuğa çıkaran ‘Bu Şehirde’ o dönem yayımlanmaz. Ve şarkının 42 yıl sonra gün ışığına çıkması Lider Müzik’in sevgilisi olmayanlara özel 14 Şubat sürpriziyle gerçekleşir.

İLK KEZ BİR ARADALAR

‘Bize her gün 14 Şubat’ diyenlere…

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Ece Mumay ve İlyas Yalçıntaş ilk kez bir düetle karşımızda. Sözü ve bestesi Sheyh Ree imzalı şarkının sözlerinde herkes kendi geçmişinde kalmış aşk hikâyesinden bir parça bulacak.

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#Müzik#Albüm#Tekli

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