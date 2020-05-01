Birçok sanatçının single ya da EP çıkarttığı böyle bir dönemde 15 şarkılık yeni albümünüzü yayınladınız. Neler sizi cesaretlendirdi? Ya da endişelenmediniz mi?

İlk albümüm ‘Silik Düşler’i yapmadan önce elimde iyi şartlarda kaydedilmiş dört-beş tane şarkı vardı. Aslında ilk amacım o şarkılardan bir EP yayınlayıp kariyerime yeni bir başlangıç yapmaktı. Fakat zamanla bu şarkılara yenileri eklendi ve albüm ortaya çıktı. Benim için bir müzik albümü, bir müzisyenin bir döneminin, o dönemki yaşantısının toplanmasından ibaret. ‘Sular Dar’ da benim son altı-yedi yılımın özeti... Öğrendiğim bir şey var: Bir sanatçı kalıcı olmak istiyorsa kendi köşesine sahip çıkmalı. Bu yüzden 15 şarkılık bu albümü yaparken zaman zaman tereddütler yaşasam da kendim için doğru olanın bu olduğuna kani oldum hep.

◊ Sözlerinde kendini aşma hikayesi anlatan, albüme ismini veren ‘Güneşsiz / Sular Dar’ hangi duygularla yazıldı?

Kendimle hesaplaşmaya çalıştığım anlardan biriydi. O anlarda kendinize dürüst olmayı başarırsanız çok şey kazanırsınız. Bu şarkı da o anların kazanımlarından.

Kendi dünyasında yaşayan alık bir çocuktum

◊ Şarkı sözlerinizle pek çok kez çocukluk dönemine göndermeler yapıyorsunuz. Sizi beslediğini sonradan fark ettiğiniz yaşanmışlıklarınız var mı?

Çocukluğumla alakalı çok fazla şey var. Dönüp baktığımda şarkılarda çok fazla ‘çocuk’ kelimesini kullandığımı fark ediyorum. Oradaki masum ve edilgen hallerimiz şimdiki halimizin gölgesini oluşturuyor aslında. O zaman karşısında durmaya güç bulamadığımız şeyler şimdiki mücadelelerimizi oluşturuyor. Ben kendi dünyasında yaşayan, alık bir çocuktum. Etrafımdaki fırtınadan kendime ve hayal gücüme tutunarak sıyrıldım. Ergenlikte de müzikle birlikte kendimi buluşumun temellerini atmış oldum.

◊ Karantina süreci nasıl geçiyor?

Ben son iki yıldır stüdyoda olan karantinamı eve taşımış oldum. Bir tek albümün yükü omzumdan kalktı. Bir 10 gün filan sersemlemedim değil, ama sonrasında alıştım ve bir düzen oturttum kendime.