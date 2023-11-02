Bir gün değil, her gün

Haberin Devamı

KONSER

-İngiliz indie-pop grubu Yellow Days 4 Kasım Cumartesi 21.00’de Salon İKSV’de. Bilet fiyatı 350 lira.

-Kalben 4 Kasım 22.00’de Dorock XL-Venue Fitaş Sahnesi Taksim’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 175 lira.

-Nükhet Duru 4 Kasım 22.00’de Dada Salon Kabarett sahnesinde olacak. Yemekli gecenin bilet fiyatı 1.425-3.025 lira.

Haberin Devamı

-Alman metal grubu Blind Guardian 5 Kasım Pazar 20.30’da ‘The God Machine’ turnesi kapsamında Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Sadece orkestra katı-uzak görüş bileti kaldı, fiyatı 660 lira.

-Melek Mosso 8 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı bistro 508, dört kişilik VIP 12.250 lira.

-Simge 10 Kasım Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı bistro 565, 4 kişilik VIP 13.750 lira.

GECE





-Sibel Can 4 Kasım Cumartesi 22.30’da Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

Haberin Devamı

-Baran Bayraktar 4 Kasım 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Simge Eğrilmez 4 Kasım 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Mert Davran 5 Kasım 22.00’de ‘arabesk gecesi’ repertuvarıyla Ulu Orta sahnesinde. (0530) 252 75 05

-Ayçin Asan 8 Kasım Çarşamba 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

10 KASIM ÖZEL





-CRR Senfoni Orkestrası 8 Kasım Çarşamba 20.00’de ‘Her 10 Kasım’ oratoryosunun seslendirileceği Ata’ya saygı konseri verecek. Burcu Ömür Özcan (soprano), Elif Tuğba Tekışık (mezzosoprano), Berk Dalkılıç (tenor) ve Burak Kul’un (bariton) solist olacağı konserin şefliğini Orhan Öner Özcan üstlenecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

Haberin Devamı

-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 10 Kasım Cuma 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salon’da Atatürk Haftası Özel Konseri verecek. Atatürk’ün sevdiği şarkıları besteleyen isimlerin eserlerinin icra edileceği gecenin bilet fiyatı 100 lira.

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 10 Kasım 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘Atatürk’ü Anma Konseri’ gerçekleştirecek. Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Requiem’ eserinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 120-455 lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 10 Kasım 20.00’de şef Gürer Aykal yönetiminde Beethoven ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinin seslendirileceği ‘Atatürk’ü Anma Konseri’ düzenleyecek. AKM Tiyatro Salonu’ndaki konserin bilet fiyatı 140-200 lira.

Haberin Devamı

100’ÜNCÜ YIL ÖZEL





-Şişli Atatürk Müzesi’ndeki ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sergisi İBB Atatürk Kitaplığı ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı arşivlerindeki fotoğraflardan oluşuyor. İstanbul’da dünden bugüne düzenlenen görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını odağına alan sergi 31 Aralık’a kadar açık.

-Borusan Kocabıyık Vakfı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ‘Cumhuriyet’in Yüzü’ sergisiyle kutluyor. Erken Cumhuriyet döneminin güzel sanatlar, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik ve arkeoloji gibi farklı kültürel disiplinlere bakışını yansıtmayı hedefleyen sergi Türkiye’nin 1922-1942 yıllarına odaklanıyor. 3 Mart 2024’e kadar gezilebilir.

Haberin Devamı

-İş Sanat sanatseverleri ‘Yaşasın Cumhuriyet!’ sergisine davet ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz’ sözünden ilhamla hazırlanan sergi, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasını mercek altına alıyor. Yıl boyunca Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara, Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde devam edecek sergide 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve obje var.

-Salt’ın 100’üncü yıla özel sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum, ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan konuşmalar ve film gösterimleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Ekin Akşit, 9 Kasım Perşembe 18.30’da Salt Galata’da ‘Enstitüler ve Bir Fikrin Toplumsal İnşası: Geçiş Yıllarında Cumhuriyet’in Eğitim Yoluyla Tesisi’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

*DJ





-İtalyan DJ Pascal Moscheni 4 Kasım Cumartesi 23.00’te Frankhan Sound Room’da çalacak. Bilet fiyatı 400 lira.

*ATÖLYE

-Müze Gazhane 7 Kasım Salı 16.00’da yetişkinler için kolaj atölyesi düzenliyor. Sercan Gelir’in yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede yanında beğendiği dergi ve gazete sayfalarını getiren katılımcıların birbirinden yaratıcı kolaj çalışmalar ortaya çıkarmaları desteklenecek. Etkinliğe Radar uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

-Nadir Gastronomi Platformu’nda 8 Kasım Çarşamba 20.30’da baklavanın hem tarihinin hem de saray reçetelerinin püf noktalarının aktarılacağı bir atölye var. Murat Güllüoğlu’nun anlatımıyla Karaköy’de gerçekleşecek ‘Baklavanın Tarihi’ atölyesine Güllüoğlu’nun lezzetleri eşlik edecek. Katılım ücreti 450 lira.

*TİYATRO

‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’





Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek rejisörlüğünde sahnelenen ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 5 Kasım 19.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, 30’lu yaşlarında büyük zulümlere maruz kalmış bir adamın, çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 176-297 lira.

*KOŞU





-Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu 5 Kasım Pazar Günü ‘Yüz Yılın Koşusu’ sloganıyla 45’inci kez koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayacak koşu İstanbul Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camisi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Sirkeci Tren Garı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camisi, Hava Harp Okulu, Gülhane Parkı gibi noktalardan izlenebilecek.