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Bir gün değil, her gün

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Etkinlik#Konser
Bir gün değil, her gün
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 15:42

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları yıl sonuna kadar devam ediyor, hatta 2024’e taşıyor. Öte yandan bu hafta sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yılında pek çok yerde Atatürk’ü anma konserleri düzenlenecek. 5 Kasım Pazar günü İstanbul’da ‘Yüz Yılın Koşusu’ var. Haftanın diğer etkinlikleri de ajandamızda…

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KONSER

Bir gün değil, her gün

-İngiliz indie-pop grubu Yellow Days 4 Kasım Cumartesi 21.00’de Salon İKSV’de. Bilet fiyatı 350 lira.

Bir gün değil, her gün


-Kalben 4 Kasım 22.00’de Dorock XL-Venue Fitaş Sahnesi Taksim’de sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 175 lira.

Bir gün değil, her gün

-Nükhet Duru 4 Kasım 22.00’de Dada Salon Kabarett sahnesinde olacak. Yemekli gecenin bilet fiyatı 1.425-3.025 lira.

Bir gün değil, her gün

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-Alman metal grubu Blind Guardian 5 Kasım Pazar 20.30’da ‘The God Machine’ turnesi kapsamında Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Sadece orkestra katı-uzak görüş bileti kaldı, fiyatı 660 lira.

Bir gün değil, her gün

-Melek Mosso 8 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı bistro 508, dört kişilik VIP 12.250 lira.

Bir gün değil, her gün

-Simge 10 Kasım Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı bistro 565, 4 kişilik VIP 13.750 lira.

GECE

Bir gün değil, her gün

-Sibel Can 4 Kasım Cumartesi 22.30’da Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

Bir gün değil, her gün

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-Baran Bayraktar 4 Kasım 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

Bir gün değil, her gün

-Simge Eğrilmez 4 Kasım 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Mert Davran 5 Kasım 22.00’de ‘arabesk gecesi’ repertuvarıyla Ulu Orta sahnesinde. (0530) 252 75 05

Bir gün değil, her gün

-Ayçin Asan 8 Kasım Çarşamba 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

10 KASIM ÖZEL

Bir gün değil, her gün

-CRR Senfoni Orkestrası 8 Kasım Çarşamba 20.00’de ‘Her 10 Kasım’ oratoryosunun seslendirileceği Ata’ya saygı konseri verecek. Burcu Ömür Özcan (soprano), Elif Tuğba Tekışık (mezzosoprano), Berk Dalkılıç (tenor) ve Burak Kul’un (bariton) solist olacağı konserin şefliğini Orhan Öner Özcan üstlenecek. Bilet fiyatı 49-99 lira.

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-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 10 Kasım Cuma 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salon’da Atatürk Haftası Özel Konseri verecek. Atatürk’ün sevdiği şarkıları besteleyen isimlerin eserlerinin icra edileceği gecenin bilet fiyatı 100 lira.

Bir gün değil, her gün

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi 10 Kasım 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda ‘Atatürk’ü Anma Konseri’ gerçekleştirecek. Wolfgang Amadeus Mozart’ın ‘Requiem’ eserinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 120-455 lira.

Bir gün değil, her gün

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 10 Kasım 20.00’de şef Gürer Aykal yönetiminde Beethoven ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerinin seslendirileceği ‘Atatürk’ü Anma Konseri’ düzenleyecek. AKM Tiyatro Salonu’ndaki konserin bilet fiyatı 140-200 lira.

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100’ÜNCÜ YIL ÖZEL

Bir gün değil, her gün

-Şişli Atatürk Müzesi’ndeki ‘Yaşasın Cumhuriyet’ sergisi İBB Atatürk Kitaplığı ile Suna ve İnan Kıraç Vakfı arşivlerindeki fotoğraflardan oluşuyor. İstanbul’da dünden bugüne düzenlenen görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını odağına alan sergi 31 Aralık’a kadar açık.

Bir gün değil, her gün

-Borusan Kocabıyık Vakfı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını ‘Cumhuriyet’in Yüzü’ sergisiyle kutluyor. Erken Cumhuriyet döneminin güzel sanatlar, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik ve arkeoloji gibi farklı kültürel disiplinlere bakışını yansıtmayı hedefleyen sergi Türkiye’nin 1922-1942 yıllarına odaklanıyor. 3 Mart 2024’e kadar gezilebilir.

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Bir gün değil, her gün

-İş Sanat sanatseverleri ‘Yaşasın Cumhuriyet!’ sergisine davet ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz’ sözünden ilhamla hazırlanan sergi, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasını mercek altına alıyor. Yıl boyunca Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara, Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde devam edecek sergide 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve obje var.

Bir gün değil, her gün

-Salt’ın 100’üncü yıla özel sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum, ekonomi alanlarında erişime sunduğu arşivler üzerinden kurgulanan konuşmalar ve film gösterimleri devam ediyor. Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Ekin Akşit, 9 Kasım Perşembe 18.30’da Salt Galata’da ‘Enstitüler ve Bir Fikrin Toplumsal İnşası: Geçiş Yıllarında Cumhuriyet’in Eğitim Yoluyla Tesisi’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

*DJ

Bir gün değil, her gün

-İtalyan DJ Pascal Moscheni 4 Kasım Cumartesi 23.00’te Frankhan Sound Room’da çalacak. Bilet fiyatı 400 lira.

*ATÖLYE

-Müze Gazhane 7 Kasım Salı 16.00’da yetişkinler için kolaj atölyesi düzenliyor. Sercan Gelir’in yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede yanında beğendiği dergi ve gazete sayfalarını getiren katılımcıların birbirinden yaratıcı kolaj çalışmalar ortaya çıkarmaları desteklenecek. Etkinliğe Radar uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.

Bir gün değil, her gün

-Nadir Gastronomi Platformu’nda 8 Kasım Çarşamba 20.30’da baklavanın hem tarihinin hem de saray reçetelerinin püf noktalarının aktarılacağı bir atölye var. Murat Güllüoğlu’nun anlatımıyla Karaköy’de gerçekleşecek ‘Baklavanın Tarihi’ atölyesine Güllüoğlu’nun lezzetleri eşlik edecek. Katılım ücreti 450 lira.

*TİYATRO

‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’

Bir gün değil, her gün

Will Eno’nun yazıp Hira Tekindor’un dilimize uyarladığı, İbrahim Çiçek rejisörlüğünde sahnelenen ‘Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım’ 5 Kasım 19.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyle buluşuyor. Hakan Kurtaş’ın tek kişilik performansıyla sahnelenen oyun, 30’lu yaşlarında büyük zulümlere maruz kalmış bir adamın, çocukluk yılları ve bugünü arasındaki dramatik geçişleri konu alıyor. Bilet fiyatı 176-297 lira.

*KOŞU

Bir gün değil, her gün

-Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu 5 Kasım Pazar Günü ‘Yüz Yılın Koşusu’ sloganıyla 45’inci kez koşulacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden başlayacak koşu İstanbul Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camisi, Galata Köprüsü, Yeni Cami, Sirkeci Tren Garı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camisi, Hava Harp Okulu, Gülhane Parkı gibi noktalardan izlenebilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Müzik#Etkinlik#Konser

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