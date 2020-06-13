Beykoz’da bisiklet taksi dönemi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim” diye başlıyor söyleşiye: “Beykoz; sahiliyle, ormanıyla, düzlük ve açısı yüzde 20’yi bulan yokuşlarıyla bisiklet kullanmak için İstanbul’un en güzel semti.”

Daha sonra iddiasını biraz daha yükseltiyor: “Sadece İstanbul’un değil, belki de Türkiye’nin en güzel yeri. Bunları Beykoz’un belediye başkanı olduğum için söylemiyorum, aynı zamanda bir bisiklet tutkunu olduğum için böyle duygularım. Bütün güzergâhları bisikletimle test ettim. Belediye olarak da bisikletin bir yaşam biçimi haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız.”

Daha yaygınlaşacak

Beykoz Belediyesi bir süre önce, ulaşım aracı olarak kullanılması için tasarımını ve üretimini özel olarak yaptırdıkları bisiklet taksi uygulamasını başlatmıştı. Ancak salgın bazı aksamalara neden oldu. Buna karşın testler ve çalışmalar devam ediyor. Başkan Aydın, yaşlıları ve engellileri sahilde bisiklet taksilerle gezdirdiklerini anlatıyor ve normalleşmeyle birlikte uygulamanın hayata geçirilmesinin hızlanacağını söylüyor.

Benzer bir yaklaşımla özel olarak tasarlattıkları yük taşımaya uygun bisikletli araçlarla ‘bisiklet kurye’ dönemini de başlattıklarını anlatan Başkan Aydın, şu anda belediyenin evraklarının bu şekilde taşındığını belirtiyor. Ayrıca festival ve şenlik gibi etkinliklerde de kargo bisikletler kullanılacak, normalleşmeyle birlikte yaygınlaşacak.

‘Makam aracım’

Başkan Murat Aydın da işe gidip gelirken çoğunlukla bisiklet kullanıyor. Bisikleti de kilit öneme sahip bir araç olarak görüyor:

“Sağlıklı ve doğayla baş başa olmak, insanlarla daha iyi ilişki kurmak, karbon emisyonunu düşürmek... Hepsi için kilit role sahip. Sadece gençler ya da çocuklar için değil! Herkesin bisiklete binebileceğini göstermek istiyoruz. Ben takım elbisemle makam aracı olarak kullanıyorum. 60 yaşın üzerindekilere bisiklet eğitimi veriyoruz. Trafikte farkındalığı arttırmak için turlar düzenliyoruz. Sürücülerin kendi bisikletini rahatlıkla tamir edebilmesi için ‘Bisiklet Tamir-Bakım İstasyonu’ kurduk. Sağlıklı toplum için ilk yapılması gereken bisikletin önünü açmak... ”