Beyazperdenin büyüsü açık havayı sardı

Gündüzleri sıcaklarla boğuşuyoruz malum; sokağa çıkmak, sosyalleşmek neredeyse imkânsız hale geldi. Ama akşam şöyle püfür püfür esen bir bahçede veya terasta film izlemek keyifli olmaz mı? Yazın en güzel aktivitelerinden biri bana göre açık hava sinemaları. Sezonun başında köşe yazımda bahsetmiştim şehirde açık hava gecelerinin başladığını. Ama sayıları öyle çoğaldı ki arada unuttuğumuz olmasın, nerede ne var, aklımızın bir köşesinde kalsın diye belediyelerin, terasların programlarını bir kez daha derledim.

Patlamış mısır dahil

Swissôtel The Bosphorus’un bahçesindeki yazlık sinemayı çok severim. Patlamış mısır, içecek içinde 675 lira.

5 Ağustos akşamı ‘Balina’, 12 Ağustos’ta ‘The Menu’ gösterilecek.

Four Seasons Hotel Istanbul

Her tür film var

İstanbul Boğazı manzaralı Four Seasons Hotel Bosphorus’ta da açık hava sinema geceleri düzenleniyor.

29 Temmuz’da ‘Gran Turismo’, 5 Ağustos’ta ‘Karayip Korsanları’, 12 Ağustos’ta ‘Muhteşem Gatsby’, 19 Ağustos’ta ‘Büyük Budapeşte Oteli’ ve 26 Ağustos’ta ‘Amélie’ var. Bilet fiyatı 675 lira.

Ücretsiz ama yer sınırlı

Harbiye’deki Dekk İstanbul tam bir sosyalleşme alanı. Burada da yazlık sinema var. Gösterimler ücretsiz ancak kontenjan sınırlı, erken gitmek gerekiyor. Film takvimini sosyal medya hesapları (@dekkistanbul) üzerinden duyuruyor. 30 Temmuz akşamı ‘Rifkin’s Festival’ı

izleyebilirsiniz.

Salı ve perşembe

Etiler’deki Hillside City Club’da salı ve perşembe açık hava sineması var. 30 Temmuz’da ‘Geride Kalanlar’ gösterilecek. Programı sosyal medya hesabı (@hillsidecityclub) üzerinden takip edebilirsiniz. Bilet fiyatları tam 420, öğrenci 380 lira.

En tepede

The Ritz-Carlton Istanbul’un terasındaki The Roof’ta her salı açık hava sineması oluyor. 30 Temmuz’da ‘Ocean’s 8’

filmini 650 lira ödeyerek izleyebilirsiniz. 13 Ağustos’ta ‘The Intern’, 20 Ağustos’ta

‘A Star is Born’, 27 Ağustos’ta ‘Dunkirk’ gösterilecek. Bilet fiyatı, patlamış mısır dahil 650 lira.

Önce yemek

Zeytinburnu’ndaki Fişekhane Cinemo Açıkhava’da beyazperde gösterimleri var... Önce içindeki restoranların birinde akşam yemeği yiyip sonrasında güzel bir film seyredilebilir. 31 Temmuz’da ‘Bir Skandalın Peşinde’, 9 Ağustos’ta ‘Elvis’, 16 Ağustos’ta ‘Aşk Her Yerde’, 28 Ağustos’ta ‘Sadece Âşıklar Ayakta Kalır’ var. Bilet fiyatı 350 lira.

Akmerkez, Üçgen Teras

Çocuklar için de...…

Etiler’deki alışveriş merkezi Akmerkez’in en üst katındaki Üçgen Teras da açık hava sinemasına yer veren mekânlardan. Yarın ‘Bohemian Rhapsody’, 31 Temmuz’da ‘La la Land’, 14 Ağustos’ta çocuk filmi ‘Moana’ gösterilecek. Erken satış bilet fiyatları 450, genel giriş 500 lira.

Bulvar 216

250 lira

Ataşehir’deki Bulvar 216’nın terasında da her çarşamba, cuma ve cumartesi açık hava sineması geceleri düzenleniyor. Gösterilecek filmler şöyle: 31 Temmuz akşamı ‘Bir Düşüşün Anatomisi’, 10 Ağustos’ta ‘Vanya’,

16 Ağustos’ta ‘Yaşamaya Bak’. Kişi başı 250 lira.

Bakırköy Belediyesi'nin sinema akşamları

Sosyal medyadan duyuruyorlar

Belediyeler de açık havada sinema günleri düzenliyor. Üsküdar Belediyesi “Sandalyeni kap gel” diyor, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde film gösterimleri oluyor. Sinema günlerinin programı belediyenin sosyal medya hesabından (@uskudarbld) açıklanıyor. Bakırköy Belediyesi ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde ‘Açık Hava Sinema’ akşamları düzenliyor ve takvim sosyal medya hesabı (@bakirkoybelediyesi) üzerinden takip edilebiliyor.

Ah geceler

◊ Merve Özbey bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Ebru Yaşar bu gece 23.00’te Jolly Joker Private Alaçatı’da. (0850) 549 01 38

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Cafer Palamut bu gece 23.45’te Folks Kitchen&

Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise‘n’Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Serra Erkoç yarın gece 00.00’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon: @barinakturkbuku

◊ Begüm Obiz 29 Temmuz Pazartesi 00.30’da Korto Alaçatı’da. Rezervasyon: @kortoalacati

◊ Gökhan Tepe 31 Temmuz Çarşamba 22.00’de 888 Private Bodrum’da. (0516) 169 08 88

31 Temmuz Çarşamba 22.00’de Yalıkavak Günay’da. (0532) 503 90 90

7/24 yetmez

◊ Eminönü’ndeki Orient Occident Hotel’in terasındaki Roof Mezzepotamia’da DJ performansları var. Yaz boyunca FIBI, Vedat Mutlu, Varol Tutan, Fatih Altınbaşak gibi isimler setin başında olacak. Programı haftalık olarak sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. (0501) 304 52 32

◊ Grand Hyatt İstanbul’un bahçesindeki Grasidi Gastro Garden’da pazar günleri 13.00-16.00 arasında barbekü partisi var. Executive şef Yusuf Gülyiyen’in lezzetleri açık büfede servis ediliyor. (0531) 651 00 70

◊ Ship Ahoy’u hatırlar mısınız? Türkbükü’nün en havalı gece kulüplerindendi. Şimdi yerine sadece referansla girilebilen bir kulüp açıldı: Ev Türkbükü. Henüz çok yeni ama herkes şimdiden bu gizli barı konuşuyor.

◊ Çeşme’deki The Stay Warehouse’a geçen Komedi Kulüp’te 5 Ağustos’ta Deniz Göktaş,

6 Ağustos’ta Bengi Sarp Apak ve Özge Özel’in stand-up şovu var. (0533) 133 33 92

◊ Chill-Out Festival Bodrum 3 Ağustos’ta Ruins Beach Bodrum’da gerçekleşecek. Kapı açılışı 15.00 olan etkinliğin erken dönem biletleri 1.000 lira, sahne arkası 3.000 lira. biletix.com