Beyaz çorap döndü! Cool mu yoksa ‘kıro’ mu?

Haberin Devamı

Artık viral olan birçok trendi, sosyal medya platformlarının ve genç neslin stil ikonlarının belirlediğini hepimiz biliyoruz. Zira orada doğan trendler bir anda patlıyor. Dün beğenmediklerimiz ertesi gün herkesin favorisi oluveriyor. Beyaz çorap akımında da böyle oldu. Ben doğru kullanıldığında beyaz çorabın oldukça cool ve stil sahibi bir hava kattığını düşünüyorum ama çok da riskli. Her tarza yakışmıyor, ayarı biraz kaçırınca ‘kıro’ görünme potansiyeli taşıyor. Aslında beyaz çorapları spor sahalarında gördüğümüzde hiç yadırgamıyoruz. O nedenle sportif görünümlerde zevkli duruyor. Şortlar, jogger pantolonlar, eşofmanlar ve spor ayakkabılarla bir araya geldiğinde risksiz bir görünüm ortaya çıkıyor.



Ancak konu takım elbise ya da kumaş pantolonlarla kullanıma gelince özellikle erkekler için işler değişiyor. Yani takım elbise altında beyaz çorap ve mokasen ayakkabıyla bir araya geldiğinde -özellikle paçalar kısaysa- zaman zaman havalı ya da stil sahibi görünmekten çok uzak bir görüntü ortaya çıkıyor. Ama söz konusu oyuncu Jacob Elordi olduğunda ohda çok havalı duruyor. Bunun nedeni elbette stil ve tavır. Elordi zaten retro, modern ve sportif bir tarzı birleştiren, kendine özgü bir stile sahip. Bir de beyaz çorapların genç stillere daha çok yakıştığını düşünüyorum. Zira denim ve oversize tişört gibi sokak tarzına hitap eden parçalara hem mokasen ve Oxford ayakkabılar hem de beyaz çoraplar daha stil sahibi bir hava katıyor.

Kadınlardaysa beyaz çorap giymek çok daha havalı. Özellikle kolejli stilinin yükselmesiyle, mini eteklerin altında uzun beyaz çorapları ve mokasen ayakkabıları çok görüyoruz. Yine mini elbiselerle, spor ayakkabılarla ve sportif stillerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Haberin Devamı

KİM NE DEDİ?

‘İnce bir çizgi var’

Eylül Solakoğlu, InStyle Türkiye Yazı İşleri Müdürü

“Geçmişte mesafeli yaklaştığım beyaz çorap trendine son dönemde gözüm iyice alıştı. Yine de bu stille cool ya da kıro görünmek arasında ince bir çizgi var. Beyaz çorabın erkeklerde takım elbiseler yerine sportif stiller ve sneaker’larla kullanımını beğeniyorum. Kadınlarda mini etek ve elbiselerle kombinlenen loafer, mokasen gibi düz ayakkabılara çok yakışıyor. ”

Haberin Devamı

Kırmızı takım gibi...

Aykun Taşdöner nu-look Magazine Yazı İşleri Müdürü

“Çok uzun bir süre beyaz çorapları spor salonlarının dışında görmeyi yadırgadım. Ancak bugünlerde bence moda dünyasındaki en cool ‘stil oyunu’. Özellikle takım elbiselerin altına çok yakışıyor. Bence en iyi Paul Mescal taşıyor, Gucci kampanyasında bile görmüştük. Andrew Scott ve Jacob Elordi de kendi stillerine çok iyi uyduruyor. Ancak bence kırmızı bir takım giymek kadar iddialı bir görünüm. Dikkatlerin ayakkabınızda, pantolonunuzda olmasını istiyorsanız tercih edebilirsiniz.”

‘Sempatimizi kazandı’

Duygu Tunçyürek, girişimci

Haberin Devamı

“Bir dönem rahatsız olduğumuz beyaz çoraplar havalı kombinlerle sempatimizi kazandı bile. Met Gala ve günlük stilinde beyaz çorap dokunuşu yapan Emma Chamberlain akımı bize sevdirenlerin başında geliyor.”

‘Bazılarında hoş duruyor’

Gözde Eyibilir,editör

“80’lerde popüler olan beyaz çorap yine aynı dönemde moda eleştirilerine de sebep oluyordu. Kendimde tercih etmeyeceğim, genelde hoşuma gitmeyen beyaz çoraplı bir kombin, kimi zaman trendlerin de etkisiyle bazı isimlerde hoş durabiliyor. Tercih edecek olsam spor bir stilde olur.”

HER TARZA UYGUN





Küçük detaylar barındıran modellere yönelebilirsiniz. H&M, 159,99 lira

Haberin Devamı

Mokasenler bu trend için çok uygun. Derimod, 2.499,99 lira

Gömlek ceketlerle beyaz çoraplı stillere sportif bir hava katın. GAP, 1.699,99 lira

Ekose etekleri beyaz çoraplarla eşleştirebilirsiniz. LCW, 499,99 lira

Erkekler kumaş pantolonla beyaz çoraplar kullanıyor. Mango, 1.999,99 lira

Bere de bu tarzı tamamlar. WWF Market, 299,50 lira