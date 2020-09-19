Ben de kendimi stil ikonu olarak görüyorum ama her zaman iyi giyinmeliyim diye bir algım yok

Buluşmamıza kendi deyişiyle ‘zarif, casual ve şık’ tarzını yansıtan spor bir pantolon-sweatshirt takımla geldi. Güneş gözlükleri, makyajı ve toplu saçlarıyla o kadar hoş görünüyordu ki ben de çevremizdekiler de uzun süre ondan gözlerimizi alamadık. Moda tasarımcısı Rufat İsmayil’le birlikte hazırladığı yeni kapsül koleksiyonu konuşmak için bir araya geldiğimiz Nebahat Çehre: “Yeşilçam döneminde şatafat daha fazlaydı, şimdi doğallık ön planda... Mesela ben şu an saçımı kendim topluyorum, o zaman bu rahatlığı yaşayamıyordum.”

◊ Şıklığınızla her zaman konuşulursunuz. Ama modanın tasarım kısmına da ilginiz olduğunu bilmiyorduk. Bir koleksiyon hazırlama fikri ne zaman, nasıl doğdu?

Uzun yıllardır modayla ilgileniyorum. Giydiğim kıyafetlere, yaptığım çalışmalara bir uyum, estetik ve zarafet katmaya çalışıyorum. Ama bugüne kadar gelen birçok marka teklifini geri çevirdim. Giyim markalarının koleksiyonları beni çok yansıtmadığı için bir markanın yüzü olmaktansa hep kendi markamı çıkarmayı hedefledim. Doğru tasarımcıyla yol almak benim için önemliydi.

◊ Nasıl parçalar var koleksiyonda?

Günlük ama bir o kadar da şık parçalar var. İçinde bulunduğumuz dönem nedeniyle rahatlığa önem verdik ama zarafeti de arka plana atmadık.

◊ Tasarım yapmaya devam edecek misiniz?

Elbette. Bundan sonraki hedefim de kendi moda markamı yaratmak.

◊ Koleksiyonun çekimlerinde bir de modellik yaptınız. Nasıl bir deneyimdi?

Ben eski manken olduğum için tabii ki zorlanmadım. Aksine enerji patlaması yaşadım. Yaklaşık 12 saat boyunca çekim yaptık.

Birçok yıldız danışmanlık istedi

◊ Özellikle ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinden sonra ‘stil ikonu’ olarak anılmayı başardınız. Bu, üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu?

Aslında ‘Aşk-ı Memnu’dan önce de giyimime dikkat ederdim. Benim yaşam tarzımla alakalı bir durum bu. ‘Aşk-ı Memnu’ öncesi ‘Haziran Gecesi’ dizisinde kült bir anneyi canlandırmıştım, aslında serüven orada başladı. Evet, kendimi stil ikonu olarak görüyorum ama her zaman iyi giyinmeliyim diye bir algım yok.

◊ Bir karakter için hiç beğenmediğiniz parçalar giymek zorunda kaldınız mı? Böyle bir durumda tepkiniz ne olurdu?

Ben her şeyden önce bir oyuncuyum. Yeri geldiğinde yazma da takarım, şapka da...

◊ Yeşilçam’da kadınlar daha şaşaalı görünümlerle karşımıza çıkardı. Şimdi birçok oyuncuyu spor kıyafetlerle görüyoruz. Sizin bu yeni tarza yorumunuz nedir?

Yeşilçam modasıyla bugünün modasını karşılaştırmak zor. O zamanlar şatafat fazlaydı, şimdi doğallık ön planda. Mesela ben şu an saçımı kendim topluyorum, o zamanlar bu rahatlığı yaşayamıyordum. Bugünkü moda anlayışı bana da o rahatlığı getirdi.

◊ Birlikte çalıştığınız isimlerden, genç oyunculardan giyim kuşam önerisi soran oluyor mu?

Her zaman oluyor, hayatımın her evresinde de oldu. Türkiye’nin birçok yıldızı benden danışmanlık istedi. Arkadaşım oldukları için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım.

Modayı takip ederim ama kurbanı olmamaya çalışırım

◊ Nedir iyi giyinmenin sırrı?

Vücudumu tanıyorum ve bütün kıyafetleri kendim beğenirsem insanlar da beğenir düşüncesiyle seçiyorum. Yaşam tarzıma, bedenime uygun giyinmeye çalışıyorum.

◊ Alışveriş yaparken nelere dikkat edersiniz ?

Trendleri ve modayı takip ederim ama kurbanı olmamaya çalışırım. Aksesuarlar benim için her zaman özeldir. Tamamlayıcı parçalar alarak eski ve yeniyi bir araya getirmeyi seviyorum.

◊ En sevdiğiniz tasarımcılar ve markalar hangileri ?

Başta Rufat İsmayil, Özgür Masur ve Hakan Yıldırım... Bunlar Türkiye’nin önemli modacılarından... Onlarla çalışmak benim için gurur.

Rufat İsmayil: Dikişten ve kumaştan bu kadar iyi anlaması beni çok etkiledi Azeri kökenli İsmayil 2019'da New York Fashion Week’te bir defile gerçekleştirdi.



◊ Nebahat Çehre gibi hem stil hem de oyunculuk anlamında çok değerli bir isimle çalışmak nasıldı?

Nebahat Hanım açıkçası beni çok şaşırttı. Birçok yıldızın stil danışmanı vardır, tasarımcılardan ücretsiz kıyafet alıp giyerler. Nebahat Hanım tarzını beğendiği tasarımcıların emeğine saygı duyup giydiği her kıyafetin bedelini ödüyor. Tüm kombinlerini kendi yapıyor, yani başlı başına bir stil ikonu. Dikişten ve kumaştan bu kadar iyi anlaması da beni çok etkiledi. Bu koleksiyonu hazırlarken onun deneyimlerinden çok faydalandım. Birçok ünlüye şık giyinmeyi öğretecek kadar usta olduğunu düşünüyorum.

◊ Bu koleksiyonu birlikte hazırlarken neler size ilham verdi?

Kendi adıma Nebahat Hanım’ın ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı güçlü kadın karakterlerinden ilham aldım.