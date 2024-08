Bembeyaz bir yaz

Haberin Devamı

Yaz aylarında her sene gardıroplar beyaz parçalarla dolar. Ve bu renkteki pantolonlar, elbiseler, tişörtler vazgeçilmez olur. Zira gittikçe koyulaşan ten rengine bu kadar yakışan başka bir renk yok. Bu sene beyaz zamanı, baştan aşağı bembeyaz giyinmek moda. Örneğin beyaz bir elbise giydiğimizde aksesuarı da beyaz seçiyoruz. Ya da beyaz şort, gömlek görünümünü yine beyaz ayakkabı ve çantayla tamamlıyoruz.

Alaia 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’ndan.

Bu tarzı oluşturmak oldukça kolay. Anında stil sahibi bir görünüm sağladığı için hem erkek hem de kadınlar tarafından hızlıca benimsendi. Ünlü isimler de bu trendi hemen stillerine adapte etti. Örneğin model ve influencer Rosie Huntington-Whiteley minimal stiliyle özdeşleşen bu tarzı sevenlerden. Mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali’nde kırmızı halı da bu tarza ev sahipliği yapmıştı. Mesela Winnie Harlow’un stili beyaz görünümlere boyut atlatmıştı.

Poplin, keten ve dantel kumaşlar öne çıkıyor.

Baştan aşağı beyaz stilde kadınlarda genellikle ana parça bir elbise oluyor. Beyaz elbiselerde bu sezon poplin, pamuklu, keten ya da dantelli kumaşlar öne çıkıyor. Mini ve midi boydakiler sevilirken straplez ya da ince askılı modeller daha çok dikkat çekiyor. Bu elbiselerin yaz aylarında en güzel tamamlayıcısıysa beyaz terlikler ve çantalar. Bir de sezon trendlerinden beyaz çerçeveli bir güneş gözlüğü eklenince görünüm tamamlanıyor. Dilenirse bu renkte bir toka veya saç aksesuarı da seçebilirsiniz. Takılardaysa genellikle altın tonlar tercih ediliyor.

Erkekler de bembeyaz kombinleri sevdi.

Erkeklerde de baştan aşağı bembeyaz giyinmek hiç olmadığı kadar popüler. Özellikle keten takımlar öne çıkıyor. Genellikle terlikler, espadriller ya da loafer’larla tamamlanıyor. Şehirde spor ayakkabı da kullanılıyor. Erkekler güneş gözlüğü konusunda bir istisna yaparak kahve ya da siyah tonlarını tercih edebilir.

Trende uygun giyindiğinizde ayakkabı dahil tüm aksesuarların beyaz olması gerekiyor.

Tüyolar

◊ İç çamaşırı seçimi önemli. Mümkünse beyaz ya da ten rengi tonlarda, dikişsiz kenarlı ve iz

yapmayan modellere yönelmelisiniz.

◊ Saf beyaz yerine, kırık beyaz ya da ekru tonları tercih edebilirsiniz. Beyaz bir pantolonu ekru bir bluzla tamamlamak da iyi fikir.

◊ Görünümünüze uyumlu olacak şekilde doğal ve hafif bir makyaj yapabilirsiniz. Hafif bronz bir ten, nude tonlarda ruj ve sade bir göz makyajı, beyaz kıyafetlerinizi ön plana çıkarır.

HER TARZA UYGUN

Beyaz bir çanta edinin.

Lacoste, 2.699 lira

Beyaz çerçeveli gözlükler bu sene moda. Givenchy, 10.850 lira

Erkekler için vazgeçilmez.

Bluemint,

3.890 lira

Klasik terliklerde beyazı tercih edin.

Birkenstock,

4.349 lira

Keten gömlek gardırobun demirbaşı.

Altınyıldız,

699,99 lira

Elbise görünümün ana parçasını oluşturuyor.

Zara, 1.790 lira

11 sene önce yerel tasarımcıları destekleme hayaliyle ‘Designers of Oz’ adını verdiği konsept mağazayı kuran Sinem Özusta, zaman içinde Alaçatı’nın en popüler mağazalarından biri haline gelen OZ’u yarattı. Be OZ markasıyla kendi koleksiyonlarını üreterek OZ’u ulusal bir markaya dönüştürdü. Tasarımcı şimdi deneyimlerini ‘Feyz to Feyz’ ismini verdiği sohbetlerle başkalarıyla paylaşıyor. Girişimci Gamze Cizreli’yle Alaçatı’da gerçekleşen ilk sohbette, çoğunluğu kadın olan katılımcılarla girişimcilik, yaratıcılık, ilham, yaşam ve sosyal etki başlıklarında sohbet edildi. Söyleşiden elde edilen gelir Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na aktarıldı. ‘Feyz to Feyz’ sohbetler ilham verici isimlerin katılımıyla belirli aralıklarla devam edecek, sohbetler YouTube’dan da izlenebilecek.