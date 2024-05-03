Beca ikinci yılını etkinliklerle kutluyor: Bol bol sürpriz, tabak tabak lezzet

Haberin Devamı

Açıldığı günden beri popülaritesini hiç kaybetmedi Beca. Neden mi? Çünkü sürekli kendini yeniledi, güncelledi ve ekibin başındaki ‘esas adam’ Bahadır Gürceer “Yaptık, denedik, oldu” deyip işin ucunu bırakmadı. Bilenlere mini bir hatırlatma, bilmeyenlere şöyle bir kısa özet geçeyim: Beca, Etiler’de bir ara sokaktaki iki katlı villada müdavimlerini ağırlıyor. Sabahları kahvaltı servisiyle açılıyor, öğlen ve akşam yemeğiyle devam ediyor. Pazar günleri ‘Kids Club’ adı altında 4-9 yaş arasına atölyeler düzenleniyor.

Bu atölyelerden hem minikler hem de müdavim anne-babalar mutlu...

Akşamları güneş batınca mekân başka bir havaya bürünüyor; doğum günü kutlamaları yapılıyor, date’e gelen çiftler, kalabalık arkadaş grupları dolduruyor masaları. Mekânın bir de ‘living room’ (oturma odası) kısmı var, burada da yemekten sonra İstanbul’un en ‘havalı’ partileri düzenleniyor, tam da ‘speakeasy’ (bilenlerin, müdavimlerin gittiği) tadında. DJ Kiwi sohbete engel olmayan, disco, soul, funk müziklerle eğlendiriyor içeridekileri.

Haberin Devamı

45 gün sürecek

Beca ekibi şu sıralar heyecanlı; ikinci yılını kutladıkları bir etkinlik dizisine başlıyorlar, ayrıca menüsü de yenilendi, hafta başı yaz mevsimine geçti. 45 günlük bir takvimleri var, yiyecek içecek ve eğlencenin içinde olduğu... Mesela 9-11 Mayıs arasında Cihangir’deki Geyik, ‘pop-up’ (sınırlı, kısa süreli) olarak Beca’nın üst katındaki stüdyoya 10’uncu yılını kutlamaya misafir geliyor. Geyik, Beca için 5 farklı kokteyl hazırlayacak.

Beca’da çarşambaları ‘Beca Lunch Club’ buluşmaları düzenleniyor. 12.00-15.30 arasında mevsime uygun sebze ve meyvelerle hazırlanan menü, açık büfe konseptinde servis ediliyor. 15 Mayıs’ta konsept bir Beca Lunch Club olacak; adı Iconic Editions II, Soul Kitchen… 21-22 Mayıs’ta Kısmet by Milka piercing atölyesi gerçekleşecek, 2 Haziran’da Beca Design Market kurulacak. 11 Mayıs’ta Hikmet Hükümenoğlu, 23 Mayıs’ta İpek Gökdel ve 4 Haziran’da Ahmet Ümit, Beca Book Club: Yazar Buluşmaları’na konuk olacak.

Haberin Devamı

Naneli enginar püre / Rib tamarino

Vegan seçenek de var

Gelelim yenilenen yaz menüsüne… Beca’nın genç şeflerinden İrem Demir’in yönlendirmesiyle denediğim birkaç tabak var. Başlangıçlardan, el yapımı lime-limon tuzu ve yuzu oleo sosla hazırlanan citrus sultani bezelye 290 lira. Trüflü yuzu oleo sosla servis edilen parmesanlı kuşkonmazsa 350 lira. Mercimek cipsi, enginar yaprakları, küp enginarla sunulan naneli enginar pürenin fiyatı 390 lira. Ana yemeklerden uzun, ağır ateşte pişmiş kaburga barbekü ketçapla servis ediliyor; rib tamarino 700 lira. Menünün klasiklerinden, benim de en sevdiklerimden domatesli orzo ve isli yoğurtla servis edilen köfte (550 lira) ile domates votka sosla hazırlanan fusilli alla makarnayı (575 lira) şiddetle tavsiye ederim. Unutmadan, menü veganlara da uygun, onlar için de çok fazla seçenek var.

Haberin Devamı

Bahadır da yeme-içme meselesine çok önem veriyor, ince ince ilgileniyor tüm detaylarla. Bu arada bir Asmalı Cavit müdavimi… Cavit (Saatçi) Bey’i kısa zamanda Beca’da misafir edeceğini de sohbet arasında öğrendim. Bahadır’la Asmalı Cavit’i konuşurken ben hayal dünyasına çoktan daldım bile, ‘Geyik’le yapacakları pop-up etkinliğinin bir benzerini Asmalı Cavit’le de yapsalar ne güzel olur’ diye içimden geçirmedim değil… Şehrin en trend mekânlarından biriyle en klasik meyhanelerinden birini beraber görme fikri müthiş değil mi? Şimdilerde mekânlar yavaş yavaş sayfiyeye taşınma hazırlıkları yaparken “İstanbul’da gidecek bir yer kalmayacak” diye dertlenmeyin. Beca, İstanbul’u terk etmeyen gerçek bir İstanbullu. O nedenle yaz boyu etkinlik takvimini takip edin derim.

Haberin Devamı

◊ Emrah bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Gökhan Tepe bu gece 22.00’de 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop

Kuruçeşme’de setin başında. (Rezervasyon için: @boopkurucesme)

◊ DJ Dimithree bu gece 23.00’te Folks

Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Simge Eğrilmez bu gece 00.00’da

The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Seda Mete bu gece 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Merve Özbey 8 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

Haberin Devamı

◊ Alya 9 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Komşu Meyhane’de 9 Mayıs Perşembe günü özel bir etkinlik düzenleniyor. ‘İstanbul Apartmanları’ kitabının yazarı Turan Farajova Yeşilçam filmlerindeki

ikonik apartmanların hikâyelerini anla-

tacak. Şef Yıldız Öz Samaha’nın bu

filmlerden ilhamla hazırladığı menü servis edilecek. Etkinlik 19.00’da başlayacak. (0535) 775 51 25

◊ İstanbul’da Bahar festivali 11 Mayıs

Cumartesi KüçükÇiftlik Park’ta. Sahnede Acid Pauli, Lalalar, Ayyuka, Kâbus Kerim ve Discolog olacak. Kapı 14.00’te açılacak. Bilet fiyatı 425 lira.

◊ Kanal D’nin dizisi ‘İnci Taneleri’nin Dilber’i bu defa bir meyhaneye ismini verdi. Valikonağı Caddesi’nde Dilber Nişantaşı adında bir yeni nesil meyhane açıldı. İlk gece sahneye ‘Dilber Evin Barkın Yok mu?’ şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel çıktı. Fiks menü içecek dahil

hafta içi 595, cuma 800, cumartesi 950 lira.

(0553) 890 30 30