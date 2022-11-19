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Başrolde kalp var

Güncelleme Tarihi:

#Melis Fis#Mustafa Sandal#Ayla Balyemez
Başrolde kalp var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Bu haftanın yeni teklilerinin odağı ‘aşk’; aşkın halleri, türleri, gidişatı, anlamı... Melis Fis ilişkileri masaya yatırıyor. Onurr dinleyicisini tekinsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Mustafa Sandal ise bir Ferda Anıl Yarkın klasiğiyle milyonların duygularına tercüman oluyor.

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Melis Fis soruyor

‘Biz Neyiz?’ (Tekli)
Melis Fis
Sony Music Türkiye

Başrolde kalp var

Müzisyen bir anne-babanın kızı olan Melis Fis bu sayede sanatla küçük yaşlarda tanışıyor. Önce piyano ve gitar çalıyor, şan dersleri alıyor, sonra resme ilgisi olduğunu keşfediyor. Tiyatro eğitimi de alan Fis sosyal medya sayesinde yeteneği fark edilenlerden. Popüler müziğin genç ismi yeni şarkısı ‘Biz Neyiz?’i yayımladı. Fis, bu soruyla günümüz ikili ilişkilerinin dinamiğine vurgu yapıyor.

Onurr’dan belalı bir hikâye

‘Seyran-ı Bela’ (Tekli)
Onurr
Sony Music Türkiye

Başrolde kalp var

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‘Çok Çok’ (Edis), ‘Nerdesin Aşkım’ (Hadise) ve ‘Çak Bir Selam’ (Ayşe Hatun Önal) gibi Türkçe hitlerde besteci ve söz yazarı olarak imzası olan, çok yetenekli bir müzisyen Onurr. Şu sıralar üçüncü solo albümü ‘Methiyeler’ üzerinde çalışıyor. Albümün ilk single’ı ‘Seyran-ı Bela’ bu hafta yayımlanan elektronik düzenlemeye sahip şarkı dinleyiciye belalı bir aşk hikâyesi anlatıyor.

26 yıl sonra anlamlı kavuşma

‘Sonuna Kadar’ (Tekli)
Mustafa Sandal
Murat Karahan
DMC

Başrolde kalp var

Bir Ferda Anıl Yarkın klasiği demek yanlış olmaz ‘Sonuna Kadar’ için. Şarkının sözlerinde Yarkın’la birlikte imzası olan Mustafa Sandal, 26 yıl sonra parçayı ünlü tenorumuz Murat Karahan’la seslendirdi. İki isme Limak Filarmoni Orkestrası’nın eşlik ettiği şarkı üstelik çok anlamlı bir günde, çok anlamlı bir saatte yayımlandı: 10 Kasım saat 9.06’da.

Değerinizi bilin

‘Señorita’ (Tekli)
Ayla Balyemez
EU Medya ve 22 Production

Başrolde kalp var

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Canlı müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Ayla Balyemez, ‘Señorita’ adlı yeni bir tekli çıkardı. Daha önce de ‘Aşk Olsun’ ve ‘Dumbala’yı yayımlamıştı. Son dönemin trendi Latin ve Afropop etkili son çalışmasını Balyemez “Kendi değerini bilen, dişiliğini iyi ve kötü yanlarıyla kabul edenlerin şarkısı” diye tanımlıyor.

 

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#Melis Fis#Mustafa Sandal#Ayla Balyemez

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